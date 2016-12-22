Между Крымом и Одессой: почему Россия сокращает добычу газа в Черном море

Россия собирается прекратить добычу на крупнейшем газовом месторождении крымской шельфовой зоны — Одесском. Это связано с межгосударственным спором с Украиной в международном арбитраже, выяснил РБК

Фото: Vincent Mundy / Bloomberg

Российские власти планируют остановить хозяйственную деятельность на Одесском газовом месторождении, которое обеспечивает Крым почти половиной собственной добычи газа, рассказали РБК источники в федеральных и крымских органах власти. Такое решение, как утверждают три федеральных чиновника, связано с международным арбитражным спором по морскому праву, который инициировала Украина против России в сентябре 2016 года.

Претензии Украины в рамках этого спора касаются широкого круга вопросов, связанных с деятельностью России в Черном море после присоединения Крыма. В частности, украинский президент Петр Порошенко говорил, что, добывая газ на Одесском и других месторождениях у берегов Крыма, Россия «ворует» природные ресурсы «на морском шельфе Украины».

Тактический ход

Исковое заявление Украины не публиковалось, разбирательства конфиденциальны, но источник РБК утверждает, что по Одесскому месторождению претензии Киева сформулированы следующим образом: Россия ведет там неразрешенную хозяйственную деятельность. И прекращение добычи — это тактический ход, формальный способ снять эту претензию, указывает собеседник РБК. При этом вопрос о возврате Украине контроля над месторождением, по его словам, не стоит.

По словам двух федеральных чиновников, прекратить добычу на Одесском — рекомендация Министерства иностранных дел. Его правовой департамент участвует в споре от имени Российской Федерации, следует из карточки дела на сайте Постоянной палаты третейского суда в Гааге (палата администрирует этот арбитраж, созванный по Конвенции ООН по морскому праву 1982 года).

«В МИДе решили: если мы там [на Одесском месторождении] деятельности не будем вести, не будет и предмета спора», — объясняет один из собеседников РБК. «Тут нет спора по принадлежности [месторождения], есть спор по поводу хозяйственной деятельности в морских границах Украины», — добавляет он. Департамент информации и печати МИДа не ответил на запрос РБК.

О чем спор Украина инициировала арбитражное производство против России 16 сентября 2016 года («Спор, касающийся прав прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе»). Киев требует не только защиты своих морских прав, но и возмещения ущерба, отмечалось в сообщении украинского МИДа. Суд касается «незаконного использования ресурсов на шельфах Черного и Азовского морей, незаконного использования инфраструктуры, незаконной добычи», говорила глава киевского «Черноморнафтогаза» (считает себя законным собственником нефтегазовых активов в Крыму) Светлана Нежнова. В мае 2017 года в Гааге состоялось первое процедурное слушание. До 19 февраля 2018 года Украина должна предоставить арбитражному трибуналу, состоящему из пяти судей, «доказательную базу» по тому, как Россия, по версии Киева, «нарушает права» Украины в Черном море. После этого у Москвы будет возможность как ответить на эти факты, так и представить возможные возражения по поводу юрисдикции трибунала. Решение по спору будет вынесено не раньше 2020 года, следует из процедурного приказа суда (.pdf). По словам источника РБК, Одесское месторождение далеко не первостепенный вопрос в этом процессе, главная тема — это Крымский мост. Украинские власти, например, заявляли о своих претензиях в связи с ограничением навигации через Керченский пролив из-за строительства моста.

Слабая позиция

Три собеседника РБК, близких к федеральным Минэнерго и Минприроды и крымскому минтопэнерго, оценивают позиции России по Одесскому месторождению в рамках арбитража как юридически слабые. «По этому вопросу у нас одна из наиболее проигрышных позиций», — признается один из чиновников.

Месторождение расположено ближе к Одесской области Украины, чем к берегу Крыма, говорит собеседник РБК. Если исходить из того, что Россия претендует на исключительную экономическую зону в пределах 200 морских миль (370 км) от берегов Крыма, то российская и украинская экономические зоны будут накладываться друг на друга, и в этом случае суды или договаривающиеся государства часто отталкиваются от критерия срединной линии (линия, проведенная так, что каждая ее точка равноудалена от ближайших точек противолежащих берегов. — РБК). Разграничение спорных экономических зон в таком случае может быть осуществлено по срединной линии.

Определение такой границы далеко не всегда является тривиальной задачей в силу изрезанности береговых линий. Но в случае с Одесским месторождением фактор его расположения ближе к украинскому побережью говорит в пользу того, что оно будет находиться за срединной линией в украинской экономической зоне.

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Российская позиция юридически слабее, согласен партнер юридической фирмы Nektorov, Saveliev & Partners Илья Рачков. «Арбитраж вряд ли согласится с тем, что присоединение Крыма и, следовательно, морских пространств вокруг его берегов к России соответствует международному праву», — считает он. Если бы арбитраж исходил из того, что у России есть неразграниченная сопредельная с украинской исключительная экономическая зона в Черном море, он мог бы использовать метод срединной линии, подтверждает Рачков.

В Договоре о принятии Республики Крым в Российскую Федерацию, подписанном в марте 2014 года, вопрос о морских границах после изменения статуса полуострова был только абстрактно обозначен, его решение было фактически оставлено на будущее: «Разграничение морских пространств Черного и Азовского морей осуществляется на основе международных договоров Российской Федерации, норм и принципов международного права».

Консервация скважин

О том, что крымское государственное предприятие «Черноморнефтегаз» 1 июля 2018 года прекратит эксплуатацию объектов Одесского газового месторождения (и Голицынского газоконденсатного, тоже расположенного в западно-крымской шельфовой зоне), в ноябре 2017 года сообщало информагентство Eurasia Daily. Оно ссылалось на внутренний приказ гендиректора «Черноморнефтегаза» Бориса Зимина от 23 ноября 2017 года «О пересмотре производственной и инвестиционной программы». РБК удалось ознакомиться с копией документа. Из приказа следует, что долгосрочная инвестпрограмма «Черноморнефтегаза» должна быть скорректирована, добыча на Одесском месторождении будет прекращена и нужно оказать помощь «высвобождаемым работникам». Но почему понадобилось закрывать месторождение, в документе не объяснялось.

Источник РБК, близкий к Минприроды, подтверждает, что добычу на месторождении планируют свернуть к 1 июля. При этом двое собеседников уточняют, что скважины там будут консервироваться (сейчас на Одесском месторождении действует около 15 эксплуатационных скважин). Деятельность на месторождении будет прекращена до того, как появится хоть какое-то решение по этому месторождению, — «нет смысла закачивать деньги в спорное месторождение», говорит один из них. Гендиректор «Черноморнефтегаза» переадресовал вопросы РБК в Министерство энергетики и МИД, в Минэнерго от комментариев отказались.

Что такое Одесское месторождение Одесское газовое месторождение расположено на шельфе Черного моря в 130 км от Одессы и 155 км от крымского побережья. Доказанные запасы — 21 млрд куб. м газа. Месторождение было открыто еще в конце 1980-х годов, но только в 2012 году Украина начала там промышленную добычу (объект тогда запускал украинский президент Виктор Янукович). В марте 2014 года Одесское месторождение вместе с другими активами перешло под контроль крымского «Черноморнефтегаза» и по крайней мере до 2016 года являлось основным источником газа для Крыма. В 2015 году на Одесское приходилось 49,1% собственной добычи Крыма, следовало из госпрограммы по газификации полуострова (.pdf). От месторождения идет подводный газопровод до Крыма. Помимо Одесского ГУП «Черноморнефтегаз» разрабатывает еще восемь месторождений на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на суше Крымского полуострова. Прекращение добычи на Одесском и Голицынском месторождениях фигурирует в консервативном варианте прогноза (.pdf) крымского минэкономразвития по нефтегазовому комплексу полуострова. Впрочем, это может быть связано с технологическими причинами — отсутствием у «Черноморнефтегаза» глубоководного оборудования из-за санкций, следует из долгосрочной стратегии развития Крыма (.pdf) и уверяет источник, близкий к минэкономразвития Крыма.

Контакты с украинцами

Российские представители пробовали договориться с украинцами о внесудебном урегулировании спора, утверждают два источника РБК. По словам одного из них, вице-премьер Дмитрий Козак (курирует Крым) в прошлом году давал распоряжение МИДу организовать переговорный процесс с украинской стороной о возможности урегулирования вопроса с Одесским месторождением во внесудебном порядке. К переговорам и неформальным встречам были привлечены сотрудники МИДа и Минэнерго России.

Контакты с украинцами были, подтверждает второй собеседник РБК, было даже предложение создать СП для управления месторождением и продажи газа Крыму, но цена, которую хотели украинцы, была слишком высокой — проще поставлять газ в Крым из «материковой» России по уже построенному трубопроводу Кубань — Крым.

МИД Украины не ответил на запрос РБК. В аппарате Козака вопрос не комментируют. В «Черноморнефтегазе» «не располагают официальной информацией о возможных переговорах» с украинской стороной, ответила РБК компания.

Фото: Vincent Mundy / Bloomberg

Сколько газа продали с Одесского?

Показатели добычи на Одесском месторождении за последние два года не раскрывались, но в 2015 году на нем было добыто 905 млн куб. м газа, следует из документа крымского правительства (.pdf). Исходя из того что в 2017 году общая добыча газа в Крыму оказалась примерно на 11% ниже, чем в 2015-м, можно оценить, что на Одесском ежегодно добывали 800–900 млн куб. м газа. В 2017 году добыча газа в Крыму составила около 1,63 млрд куб. м (что обеспечило более 80% газовых нужд республики), говорил министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик.

Из экономического прогноза крымского минэкономразвития (.pdf), представленного прошлой осенью, следует, что в 2015–2017 годах «Черноморнефтегаз» продавал газ крымским потребителям по 3,8–4,1 руб. за кубометр (с НДС), или в среднем около 3,9 руб. Таким образом, можно оценить, что за три года с Одесского месторождения было реализовано газа ориентировочно на 10 млрд руб.

«По иску МИДа [Украины] сумма еще не заявлена. Суммы будут расти, потому что незаконная добыча газа продолжается», — говорила Нежнова в сентябре прошлого года.

Где Крым возьмет недостающий газ?

В 2017 году Крым начал использовать газ, подаваемый «с материка» по магистральному газопроводу Кубань — Крым. Этот газ Крым покупает на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) через подведомственного Министерству энергетики посредника ФГУП «Промсырьеимпорт».

Фото: Vincent Mundy / Bloomberg

Собеседник РБК в «Черноморнефтегазе» утверждает, что в зависимости от сезонности и иных факторов цена такого газа составляет от 5,5 тыс. до 6,5 тыс. руб. за тысячу кубометров с учетом транспортировки. При этом тарифы на газ для населения Крыма в 2018 году составляют 4,2 тыс. руб. за тысячу кубометров (в соседнем Краснодарском крае тот же газ стоит 6 тыс. руб. и выше). Он считает, что в случае прекращения добычи на Одесском месторождении «Черноморнефтегаз» будет вынужден покупать еще больше газа дороже, чем продает его потребителям, а, учитывая долги за топливо со стороны энергетиков, это приводит к наращиванию задолженности. Без субсидирования цены дорогого газа «с материка» для нужд полуострова не обойтись, полагает он.

В прошлом месяце «Интерфакс» сообщал, что «Черноморнефтегаз» заключил контракт с «Промсырьеимпортом» на поставку 1,76 млрд куб. м газа на 11,3 млрд руб. с февраля 2018 года по февраль 2019-го. Законтрактованный объем составляет примерно 77% от планового потребления газа в Крыму на 2018 год. Столь значительные закупки объясняются тем, что в 2018 году потребление газа в Крыму вырастет на 25%, согласно прогнозу минтопэнерго Крыма (.pdf), из-за увеличения потребления Симферопольской парогазовой электростанции.

Что дальше

По словам собеседника РБК в одном из профильных федеральных ведомств, чиновники обсуждали различные сценарии урегулирования вопроса с Одесским месторождением, в том числе в зависимости от исхода арбитражного спора с Украиной. «99 процентов», что рано или поздно Россия заберет всю технику с Одесского месторождения и уйдет оттуда, считает крымский чиновник. Но федеральный чиновник уверяет, что вариант с передачей месторождения украинцам никогда всерьез не рассматривался. Даже если Россия проиграет суд, это не значит, что Москва непременно исполнит его решение, добавляет он. Кроме того, арбитры могут вообще посчитать, что не обладают юрисдикцией для рассмотрения этого спора.

Участники Конвенции ООН по морскому праву соглашаются, что решения арбитража носят окончательный и обязательный характер, следует из текста конвенции. «Тот факт, что Россия участвует в арбитраже хотя бы на стадии юрисдикции, — свидетельство того, что наша страна серьезно относится к этому вопросу», — отмечает Илья Рачков. Но если Москва будет возражать против юрисдикции, а арбитраж все-таки сочтет, что у него есть юрисдикция рассматривать спор по существу, Россия вправе отказаться от дальнейшего участия в разбирательстве. Механизма принуждения к исполнению арбитражного решения в международном праве нет, и такое неисполнение может длиться десятилетиями, подчеркивает юрист.

Россия участвует в морском споре с Украиной, потому что «очень чутко относится к вопросам международного права», даже если Запад и обвиняет Москву в нарушении фундаментальных норм, говорит программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Он напоминает, что в вопросе присоединения Крыма Россия обосновывала свои действия нормами международного права, просто их трактовка не совпала с пониманием большинства других стран. Абсолютно естественно, что Москва согласилась участвовать в споре по правам в Черном море, считает Тимофеев, учитывая, что сейчас в спорных акваториях возник «правовой вакуум», который чреват, например, военными инцидентами. «В интересах России максимально эти правовые лакуны ликвидировать и добиться какой-то определенности [в отношении морских прав после изменения статуса Крыма]», — говорит эксперт.

Представитель Минприроды не ответил на запрос РБК, так же поступил и киевский «Черноморнафтогаз». Юристы и привлеченные международные эксперты, представляющие интересы России и Украины в арбитраже, отказались от комментариев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопросы в МИД или Минприроды.