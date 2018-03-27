Пожар за закрытыми дверями

Что привело к массовым жертвам в Кемерово

Согласно собранным РБК показаниям очевидцев, аварийные выходы из ТРЦ «Зимняя вишня», где в воскресенье при пожаре погибли 64 человека, были заблокированы, системы оповещения и пожаротушения не сработали

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

​По данным на 20:00 мск 26 марта при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 64 человека, шестеро числятся пропавшими без вести. Среди погибших по меньшей мере 35 несовершеннолетних.

Расследованием дела о пожаре займется старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России (СКР), сообщили в ведомстве. Группе из более чем ста следователей предстоит разобраться, почему возникло возгорание в детском развлекательном центре и что сотрудники, владельцы ТРЦ и проверяющие органы могли сделать, чтобы не допустить массовых жертв.

По словам очевидцев, двери охваченных огнем кинозалов и аварийные выходы из ТРЦ были заблокированы.

При этом систему экстренного оповещения посетителей ТРЦ мог отключить охранник, недооценивший угрозу, считают в СКР.

Версии

Список основных версий возгорания с воскресенья не изменился. Это, во-первых, неосторожное обращение с огнем со стороны детей: воспламенение могло начаться с поролона в батутном бассейне, заявлял ранее вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов; кроме того, в игровой комнате ТРЦ проводили время подростки, и у кого-то из них могла быть зажигалка, рассказывал ранее РБК источник в Центральном региональном центре МЧС.

По другим версиям, причиной возгорания стало короткое замыкание в механизме детского аттракциона или нарушения при монтаже и обслуживании электрических сетей, которые в результате оказались перегружены. «Говорит Москва» в понедельник цитировала сотрудника МЧС, по данным которого в игровой комнате мог взорваться автомат, делающий сахарную вату или воздушную кукурузу.

Ведущий инженер ЗАО «Безопасность», эксперт в сфере пожарной безопасности Александр Глущенко в разговоре с РБК склоняется к предположению, что пожар в ТЦ «Зимняя вишня» начался по «техногенной причине». «Сейчас муссируют тему с зажигалкой, я не склонен думать, что в этом причина [пожара]. Скорее всего, была техногенная причина — замыкание проводки, перенагрузка», — отметил Глущенко.

Версия теракта не рассматривается, заявил в понедельник вечером глава МЧС Владимир Пучков.

Закрытые двери

Аварийные выходы из «Зимней вишни» во время пожара были заперты, сообщил в понедельник днем СКР. «Серьезные нарушения были допущены как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в процессе его работы. Пожарные выходы в ТЦ были заблокированы. Следствие проверяет информацию и о других нарушениях», — сообщило ведомство.

О закрытых пожарных выходах РБК ранее рассказала очевидица пожара Марьяна Лебедева: «Нас из тренажерного зала сопроводил по аварийному выходу охранник, который открыл дверь на улицу. Дверь открылась не с первого раза». Охранникам ЧОП «Центр защиты», которые работали в торговом центре, пришлось выбивать запертые двери аварийных выходов, подтвердили РБК в дирекции предприятия.

Дверь одного из кинозалов (в нем показывали мультфильм «Шерлок Гномс») на четвертом этаже, где начался пожар, во время сеанса была заперта на ключ, рассказали РБК родственники погибших. «По показаниям свидетелей, никто из работников центра их не пытался эвакуировать. Дети писали родственникам, что не могут выйти. Сейчас эта информация проверяется», — говорил близкий к следствию источник ТАСС.

«Когда пожар начался, наша девочка написала маме, что они задыхаются, выйти не могут — двери заблокированы. Вахтеры, или кто там, их закрыли на ключ и убежали, как будто боялись, что безбилетники туда забегут. Пожарной сигнализации не было вообще, их не эвакуировал никто», — рассказала корреспонденту РБК жительница поселка Трещевский Елена Байгулова, родственница пропавшей без вести школьницы. В кинотеатре во время пожара были 12 учеников 5 «А» класса школы из Трещевского — детей вывезли на киносеанс в областной центр во время каникул.

По словам Елены Байгуловой, девочка приходится ей внучкой. «Ее мама — Катя Черникова — моя племянница. В полпятого позвонила Катя, я сразу почему-то подумала, что что-то произошло именно там [в Кемерово]». «Я позвонила Кате, говорю: «Катя, что случилось?» Она плачет и говорит: «Лен, мы горим. Детей рядом с нами нету». И все. И отключилась. Через какое-то время сама перезванивает, говорит: «Лена, мы не можем найти детей. Всё в дыму. Мы задыхаемся». В полпятого был звонок первый», — вспоминает Байгулова.

По ее словам, девочки писали родителям, когда пожар начался. Одна из девочек «написала маме, что мамочка, я вас люблю, мы задыхаемся, выйти не можем, двери заблокированы». «Зачем их закрыли на ключ и убежали те же самые вахтеры, или кто там на входе? Как будто бы они боялись, что безбилетники туда [в кинотеатр] побегут. Родители когда побежали туда, их даже не пустили», — добавила она.

Водитель рейсового автобуса, на котором 25 марта дети отправились в Кемерово, Алексей Логинов рассказал РБК, что утром в автобусе было «много детей». Точное число он назвать затруднился, но рассказал, что всего в транспорте 32 сидячих места, пассажиров было больше — «некоторые стояли». «В основном дети поехали все в кино», — добавил он.

Видео: РБК

Жители Кемерово в беседе с РБК подтвердили, что сотрудники кинотеатра периодически запирали выходы из кинозалов, чтобы исключить вход безбилетников. В кинотеатре один билетер работала на два зала, рассказал РБК кемеровчанин Виталий Стороженко: «То, что двери запирались от безбилетников, правда. Я часто там бывал. Был один сотрудник на два зала». Стороженко добавил, что одна из оказавшихся внутри школьниц по телефону говорила, что не может выйти из помещения. «Девочка звонила и говорила, что они не могут открыть дверь», — уточнил он. Эту информацию подтвердила и ​знакомая сотрудников ТРЦ Яна: «Сама не присутствовала в ТРЦ «Зимняя вишня», однако мои знакомые работают там. По их словам, один кинозал был закрыт на ключ контролером, чтобы дети не бегали».

«Под дамокловым мечом»

Практика закрывать двери в кинозал во время сеанса распространена, некоторые кинотеатры делают это, чтобы не нарваться на штрафы со стороны Минкультуры и дистрибьюторов, в случае если количество зрителей в зале окажется больше, чем количество проданных на сеанс билетов, рассказал РБК председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин. «Кинотеатры сейчас находятся под мощным дамокловым мечом со стороны Минкультуры и дистрибьюторов, которые очень жестко проверяют их. Я допускаю, что при таком давлении и штрафах кто-то, к примеру администратор кинотеатра, решил, что лучше запереть дверь в кинозал», — добавил он.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Правила перекрытия отдельных помещений устанавливаются паспортом безопасности торгового центра, который согласовывают представители всех силовых ведомств региона, рассказал РБК источник в Росгвардии. «Как правило, если перекрывают по тем или иным причинам лестничный марш с одной стороны торгового центра, то обязательно открыт лестничный марш с другой стороны», — пояснил собеседник РБК. В паспорте безопасности «учитываются все рискоопасные участки, как они должны быть ликвидированы либо обезопашены», однако в реальности управляющие компании часто жертвуют безопасностью в пользу интересов арендаторов, считает президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер.

«Чтобы избежать огласки и паники»

В здании ТРЦ после возгорания не сработала система оповещения, следует из сообщения СКР. По данным ведомства, ее отключил сотрудник частного охранного предприятия и это произошло уже после получения сигнала о пожаре. Решается вопрос о задержании охранника, сообщал СКР.

Сотрудник ЧОП, если он имеет доступ к пульту систем безопасности, вполне может отключить сигнализацию, говорит Иосиф Линдер. «Он мог получить такие указания от своего руководства либо сам принять решение, чтобы избежать огласки и паники, — говорит Линдер, — если, например, он еще не оценил масштабы трагедии».

По словам представителей «Центра защиты», который занимался охраной «Зимней вишни», в ТРЦ работали пять сотрудников организации — «три сотрудника физической охраны и два сотрудника группы быстрого реагирования». Во время пожара они «эвакуировали посетителей, выносили детей»: «Охранник Сергеев В.Ю., спасая людей, рисковал своей жизнью, выбивал аварийные двери, в результате чего получил телесные повреждения и в настоящее время госпитализирован». Другие охранники «также проявили себя при спасении людей».

«Ни пожарная сигнализация, ни гидранты в ТРК не сработали», — заявили РБК в дирекции ЧОП «Центр защиты». Само охранное предприятие ​«не осуществляло техническое обслуживание пожарной сигнализации в ТРК «Зимняя вишня», а предоставляло только услуги охраны общественного порядка», пояснили в организации.

«Их придавило огнем»

Противопожарная сигнализация сработала, однако слышно ее было только на первом этаже ТРЦ, оповещения посетителей не проводилось, рассказала РБК Анна Заречнева, которая была в кинотеатре вместе с семьей: «В середине киносеанса ворвалась женщина, начала кричать: пожар, пожар! Мы стали выбегать. Свет не включили в зале, чтобы кто-то смог выбраться. Мы спускались по этим светящимся полоскам, которыми был освещен пол. Выбежали, на тот момент сирены и сигнализации мы не слышали. Я ее услышала только на первом этаже, и то не сразу».

Фото: Данил Айкин / ТАСС

Большинство сотрудников и посетителей «Зимней вишни» не слышали сирену. «В момент пожара [в торговом центре] находилась моя мама, работающая в магазине «Кари» на втором этаже. Сигнализация не сработала, никакого должного оповещения не было. О пожаре она узнала от мимо пробегавшего мужчины. Помощи от сотрудников никакой не было. Вовремя успела выбраться, дым на тот момент не успел дойти до второго этажа», — рассказала РБК кемеровчанка Александра Карасова.

«Я вчера был на смене. Сигнализацию не слышал», — рассказал РБК сотрудник ТРЦ Сергей Карев, который вместе с коллегами оказался заблокирован на крыше здания, откуда спасателям пришлось эвакуировать людей.

Россия и пожары В России относительно нечасты пожары, много пожарных, но при этом один из самых высоких в мире показателей смертности от огня, следует из международной статистики. Согласно последним сводным данным Международной ассоциации пожарно-спасательных служб (CTIF) за 2015 год, в России больше всего жертв пожаров на 100 тыс. населения — 6,4 человека. Далее следуют Белоруссия и Украина (6,1 и 4,5 погибших на 100 тыс. человек, соответственно). В США в среднем один человек на 100 тыс. жителей гибнет от пожаров, в Великобритании — 0,5. Данные собраны по 41 стране, среди них нет африканских государств, где смертность от пожаров еще выше. При этом в России за год происходит один пожар на тысячу человек, следует из данных CTIF. В западных странах этот показатель гораздо выше: в Нидерландах — 7,4, в США — 6,1, во Франции — 4,6, в Великобритании — 3,1. Кроме того, в России на 579 россиян приходится один профессиональный пожарный, тогда как в таких странах, как Швеция, Италия, Сербия, Австрия, Израиль, Швейцария, одного профессионального пожарного достаточно, чтобы обеспечивать безопасность 2–7 тыс. жителей. В 2016 году ситуация с пожарами в России улучшилась, следует из данных МЧС и Росстата: было зарегистрировано 139,7 тыс. пожаров — 0,95 на тысячу жителей. Погибли 8760 человек — в среднем шесть жертв на 100 тыс. жителей. Данных за полный 2017 год пока нет: за девять месяцев произошло почти 95 тыс. пожаров, из-за которых погибли 5226 человек.

Спастись из горящего кинотеатра удалось в основном тем, кого смогли предупредить о пожаре сотрудники или посетители ТРЦ. Дочь сотрудницы кинотеатра София Сигачкова, по ее словам, пришла в «Зимнюю вишню» вместе со знакомыми и в 16:00 узнала от сотрудника ТРЦ, что произошло возгорание в активити-парке «Круча»: «Немедленно побежала к кинобару, увидела, что парк горит. Затем я направилась к правому кинозалу, включила свет, открыла двери и сообщила людям, что надо срочно эвакуироваться». После этого девушка вывела толпу людей на улицу, поскольку здание быстро заполнялось дымом, а Сигачкова хорошо знала устройство ТРЦ, рассказала она РБК.

«В крайнем от боковой лестницы зале шел взрослый фильм, где и была моя дочь. Когда к ним ворвался мужик с криком «Пожар!», они побежали, на этаже уже все было задымлено, нечем дышать», — рассказала местная жительница Ольга Тихонова. По ее словам, из другого ​кинозала люди выходили сами, почувствовав запах дыма: «В третьем кинозале люди умерли все: к ним никто не зашел, они ничего не почувствовали, не смогли открыть двери, их придавило огнем, температурой». «Когда открыли дверь зала, из-за дыма уже ничего не было видно на метр. Огромная толпа, все кричат, родители теряли детей — этого не описать просто», — рассказала РБК пострадавшая Лидия Канапшина.

В «Зимней вишне» много раз проводили учебную эвакуацию, говорит сотрудник ТРЦ Сергей Карев: «Посетители легко относились к собственной безопасности: не особо реагировали, воспринимали как игру».

Системы безопасности в российских ТЦ зачастую находятся в неудовлетворительном состоянии, а выходы для эвакуации загромождаются или закрываются на замки, сказал РБК руководитель проектов систем безопасности Сергей Победоносцев. По словам эксперта, системы оповещения зачастую устанавливают «для галочки». «Объяснить собственнику, что система оповещения — это та же машина, которую нужно регулярно проверять, невозможно, это выше его понимания. Сплошные траты для него. Систему запускают и ничего не делают, пока с ней что-то не произойдет. Договоры на техническое обслуживание заключают через торги, собственник стремится эти суммы сэкономить. Заключаются самые дешевые контракты, которые чуть больше по стоимости, чем бумага, на которой они были напечатаны», — рассказал он.

Около 80% торговых объектов в России не имеют соответствующей всем нормам системы оповещения, утверждает Победоносцев, не говоря об источнике этой цифры.