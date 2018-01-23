С вечной премией к риску

Альфа-банк начал подготовку к размещению евробондов

Альфа-банк готовит размещение вечных евробондов объемом от $500 млн, ориентируясь на спрос физических лиц. По мнению экспертов, банку придется предложить им премию по сравнению с нынешней доходностью его «вечных» еврооблигаций

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

​Альфа-банк в понедельник, 22 января, начал встречи с инвесторами в рамках подготовки к размещению выпуска бессрочных долларовых еврооблигаций для пополнения капитала первого уровня. Как рассказали РБК два источника в банковских кругах, в понедельник, 22 января, встречи прошли в Лондоне; во вторник, 23 января, они запланированы в ряде швейцарских городов.

Организаторами встреч выступают UBS и сам Альфа-банк. По информации источников РБК, объем размещения выпуска может составить $500–800 млн. «Банк рассчитывает не на спрос со стороны институциональных инвесторов и крупных фондов, а на интерес к бумагам физлиц», — добавил один из источников.

В пресс-службе банка информацию о подготовке размещения подтвердили. «Заем увеличит базу основного капитала банка и позволит поддерживать рост активов, — уточнили в пресс-службе Альфа-банка. — Банк планирует поддерживать свою лидирующую позицию крупнейшего частного банка для корпоративных клиентов и существенно усилить свое присутствие на рынках розничного кредитования». Конкретный объем размещения определится спросом и будет известен после закрытия книги заявок.

Альфа-банк стал первым российским банком, анонсировавшим в 2018 году размещение заимствований на международном рынке. В прошлом году банк не предлагал свои «вечные» бумаги, а в 2016 году разместил два выпуска бессрочных облигаций общим объемом $700 млн.

Что такое «вечные» облигации Бессрочные, или «вечные», облигации не имеют конкретного срока погашения. Инвесторы при этом рассчитывают на получение процентов по ним в течение неограниченного времени, а также на доходы от перепродажи бумаг на вторичном рынке. Банки могут включать эти бумаги в капитал, при этом они должны раскрывать инвесторам условия прекращения обязательств при снижении обязательных нормативов ниже установленного ЦБ уровня — 5,125%.

Будет ли спрос

«Вечные» бонды в 2017 году были у российских банков популярным инструментом пополнения капитала. В конце июля Промсвязьбанк разместил выпуск «вечных» еврооблигаций на $500 млн под 8,75%. Тинькофф Банк в июне вышел на рынок еврооблигаций, разместив бессрочные субординированные долговые бумаги на $300 млн под 9,25%. Московский кредитный банк (МКБ) привлек $700 млн, доходность выпуска составила 8,875%.

Однако в последние полгода инвесторы стали осторожнее смотреть на рынок таких займов в связи с чередой санаций в российском банковском секторе («ФК Открытие», Бинбанк, Промсвязьбанк), сопровождавшихся списанием евробондов.

В Альфа-банке уверены, что спрос на бумаги будет и время размещения выбрано удачно. «Банк сейчас видит на рынке интересное окно возможностей для размещения, — отмечают в пресс-службе Альфа-банка. — Инвесторы в январе располагают свободными средствами и лимитами для новых, привлекательных сделок. В целом ситуация на мировых финансовых рынках складывается достаточно позитивно. Подтверждением этому является индекс Dow Jones, который за последние несколько торговых дней показал рекордный рост для последних лет».

Эксперты согласны, что окно выбрано удачно в том смысле, что решение относительно ужесточения антироссийских санкций со стороны правительства США пока еще только ожидается. «В перспективе могут возникнуть политические риски, которые повлияют на рост доходности, — говорит начальник аналитического отдела банка «Зенит» Владимир Евстифеев. — Сейчас доходности долговых корпоративных бумаг остаются стабильными, интерес инвесторов сохраняется». «Размещение в январе-феврале позволит Альфа-банку также избежать потенциальных последствий для российских финансовых организаций из-за возможного ужесточения антироссийских санкций со стороны США, — говорит аналитик S&P Анастасия Турдыева. — Как коммерческий банк Альфа-банк не фигурирует в санкционных списках, однако в случае ужесточения санкций аппетит внешних инвесторов к российским компаниям может снизиться».

Списание еврооблигаций санированных банков не снизит интерес инвесторов к заимствованиям Альфа-банка, считают эксперты. «Альфа-банк — это совсем другое кредитное качество, старейший и теперь крупнейший частный банк, — напоминает Александр Ермак. — Предыдущие аналогичные размещения банка были выкуплены полностью». «Спрос на эти бумаги будет, поскольку аппетит международных инвесторов к риску достаточно высок, — отмечает старший аналитик Sberbank CIB Екатерина Сидорова. — При этом инвесторы положительно оценивают Альфа-банк, выделяя его на фоне других российских частных банков, что видно на примере динамики доходности предыдущих выпусков его бессрочных еврооблигаций, которые во второй половине прошлого года не показывали волатильности, в отличие от других банковских бумаг».

Впрочем, опрошенные РБК иностранные инвесторы в крупных фондах указывают, что будут сдержанны в покупке бумаг Альфа-банка. «Мы хотим избежать даже минимального санкционного риска», — сказал один из них.

Премия к риску

Вместе с тем эксперты считают, что Альфа-банку придется предложить инвесторам премию к текущему уровню доходности его «вечных» евробондов, учитывая состояние российского финансового рынка. «Сейчас «вечный» бонд Альфа-банка торгуется по цене 104,3% к номиналу, при ставке купона 8% текущая доходность составляет 7,7%, — отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. — Ставка купона по новой бумаге может составить 8–8,5%, что соответствует премии ко вторичному рынку порядка 50–75 базисных пунктов».

Сейчас доходность предыдущего выпуска бессрочных евробондов Альфа-банка к call-опциону составляет 6,9%, возможно, новый выпуск будет размещен с небольшой премией к этому уровню — в пределах 25 базисных пунктов, предполагает Екатерина Сидорова. «Выпуск будет интересен и российским, и иностранным инвесторам: в частности, в 2016 году доразмещение по «вечным» бондам объемом $300 млн банка было преимущественно выкуплено иностранными покупателями», — напоминает она.