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У школьников отнимут «зеркала»
Газета № 011 (2735) (2301) Политика, 22 янв, 15:26
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У школьников отнимут «зеркала»
Ирина Яровая предлагает ускорить блокировку клонов опасных для детей сайтов
Вице-спикер Думы Ирина Яровая после серии ЧП в российских школах начала готовить законопроект о быстрой блокировке «зеркал» сайтов с опасным контентом. По мнению экспертов, действующих норм достаточно, проблема в их применении
Ирина Яровая (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Вице-спикер Госдумы от «Единой России» Ирина Яровая намерена внести в нижнюю палату законопроект, позволяющий оперативнее блокировать информацию, которая представляет опасность для детей или может склонять их к совершению преступлений. Об этом РБК сообщили в пресс-службе депутата.

Поправки, причиной появления которых стали недавние нападения подростков на других школьников и учителей в Перми и Улан-Удэ, должны затронуть закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Сейчас законопроект проходит согласование с правоохранительными органами и экспертами, отметили в пресс-службе Яровой.

Заблокируют за сутки

Сейчас закон устанавливает трехдневный срок для удаления опасного контента. «Тут же после удаления сайта с запрещенным контентом появляются так называемые зеркала. Законопроектом предлагаем удалять такие копии в течение одного дня», — цитирует Ирину Яровую ее пресс-служба.

Кроме того, вице-спикер предлагает установить такую форму взаимодействия Роскомнадзора и правоохранительных органов, как незамедлительное уведомление о появлении контента, «побуждающего детей к совершению противоправных действий», представляющих опасность для жизни. По мнению депутата, это даст возможность оперативного выявления преступников.

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В соответствии со ст. 15.3 закона «Об информации» Роскомнадзор вправе блокировать в досудебном порядке информацию, которая содержит «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка», а также любой информации, которая распространяется «с нарушением закона». Последние уточнения в этот закон были приняты в ноябре минувшего года также по инициативе депутатов Госдумы.

Норма о блокировке так называемых зеркал — сайтов, сходных «до степени смешения с сайтом в сети «Интернет», доступ к которому ограничен», также есть в законе.

Собеседник РБК в Госдуме говорит, что Яровая уже хотела прописать отдельное требование блокировки опасного для детей контента, когда минувшей весной вносила поправки в Уголовный кодекс об ужесточении наказания за склонение детей к суициду и создание так называемых групп смерти.

Десять лет за «Синий кит»

В прошлом году Госдума дважды ужесточала наказание за склонение к суициду несовершеннолетних. Поводом послужило расследование «Новой газеты» о так называемых группах смерти.

Яровая заявляла, что из-за таких сетевых групп, как «Синий кит», в 2016 году самоубийство совершили 720 несовершеннолетних. Согласно поправкам Яровой, принятым в мае, максимальное наказание за склонение детей к суициду определено в шесть лет, в июле ее коллеги по Госдуме ужесточили его до десяти лет, приравняв к наказанию за убийство.

Вопрос правоприменения

Один из источников РБК в нижней палате отмечает, что подготовленные Ириной Яровой поправки не обсуждались в профильном комитете по информполитике. «Пока не ясно, что именно написано в данных поправках, насколько они поддерживаются профильными ведомствами», — добавил он. Собеседник РБК напомнил: в Роскомнадзоре уже пообещали после ЧП в школах усилить работу по поиску и блокировке преступного и экстремистского контента.

Глава комитета по информационной политике Леонид Левин («Справедливая Россия») также говорил РБК, что не видит необходимости усиления законодательного регулирования интернета. «Сегодня все возможности для блокировки групп, где призывают к насилию в школах, у Роскомнадзора есть. В связи с этим нецелесообразно вводить дополнительное законодательное регулирование. Необходимо отслеживать подобный контент и оперативно блокировать его», — считает он.

Вход по паспорту

При этом в Госдуме могут появиться и другие подобные инициативы, сказали РБК два депутата. «Тема громкая, сейчас многие могут попытаться выйти со своими идеями», — сказал один из депутатов.

В частности, свой законопроект по защите детей в понедельник, 22 января, внес в Госдуму единоросс Виталий Милонов. Он предложил разрешить регистрацию в социальных сетях только по паспорту. Однако, как сообщил журналистам первый замруководителя фракции единороссов Андрей Исаев, пока не ясно, получит ли законопроект Милонова поддержку, поскольку руководством фракции он не рассматривался и «решение об одобрении данного законопроекта не принималось».

Милонов уже вносил подобный законопроект весной прошлого года. Тогда источники РБК сообщили, что одобрения он не получит. «Я считаю эту инициативу вредной, она только оттолкнет от нас молодежь. Нужно не запрещать больше, а идти в соцсети и разговаривать», — говорил депутат-единоросс Евгений Ревенко. Он также отмечал, что в действующем законодательстве достаточно ограничений на пропаганду в соцсетях терроризма, экстремизма, наркомании и других противоправных действий.

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Модераторы и регуляторы

Как сообщили РБК в пресс-службе «ВКонтакте», соцсеть уже ужесточила свою политику «в отношении насилия в школе». «Мы проводим проактивный мониторинг подобных сообществ, внимательно проверяем все поступающие жалобы от пользователей и общественников. Все пользователи и сообщества, которые могли быть связаны с этой темой, были оперативно заблокированы службой модерации «ВКонтакте» — как в рамках собственного мониторинга, так и после обращений госрегуляторов», — сказал собеседник РБК, добавив, что «время реакции команды модерации «ВКонтакте» не превышает одного часа».

В пресс-службе «Одноклассников» РБК также сообщили, что «все, что нарушает правила соцсети, включая призывы к насилию, оперативно выявляется и блокируется».

В пресс-службе Роскомнадзора заявили, что вопросы разработки законодательства находятся вне компетенции службы. «Если в Роскомнадзор от вышестоящих органов власти поступит поручение представить свои предложения, это будет сделано в установленные сроки», — заявили в ведомстве. ​

Мимо цели

По мнению советника президента по Интернету Германа Клименко, влияние Сети на детей преувеличено, и причину школьных инцидентов нужно искать не в новых технологиях, а в самом обществе, считает он. «Уверен, что при принятии таких решений не надо проходить мимо ИT-индустрии и специалистов», — подчеркивает он.

Предлагаемый Яровой законопроект не решит задач по предотвращению противоправных действий среди детей, согласен координатор Центра безопасного интернета, аналитик РОЦИТ Урван Парфентьев. «Инциденты в российских школах произошли не столько под влиянием противоправного контента, который склонял ребенка к совершению преступления, сколько под влиянием информационного поля. Дети узнали, что такое [преступление] теоретически возможно. И на какое-то время происходит эффект подражания, пока информационный повод не исчерпает себя и не произойдет эффект затухания», — считает Парфентьев.

Запреты в интернете не помогут предотвратить ЧП в школах, подобные произошедшим на прошлой неделе, уверен преподаватель кафедры организационной психологии Высшей школы экономики Виктор Заикин. «Предложение что-то запретить в таких случаях звучит как призыв запретить слова, ведь их тоже используют террористы», — говорит психолог. По его мнению, причину опасного поведения подростков надо искать в их школах и ближайшем окружении.

Законотворец с большим багажом

За время работы в Госдуме пятого, шестого и седьмого созывов Ирина Яровая выступила инициатором 206 законопроектов, 126 из них стали законами. Наиболее активным для Яровой получился шестой созыв — в архиве Госдумы 105 законодательных инициатив с ее участием. Сейчас на рассмотрении нижней палаты находится 31 законопроект за подписью вице-спикера.

Среди наиболее резонансных ее инициатив — введение уголовной ответственности за реабилитацию нацизма и ужесточение ответственности за участие в несанкционированных митингах. По инициативе депутата популярных блогеров обязали регистрироваться как СМИ. Яровая была одним из инициаторов закона об НКО, получающих иностранное финансирование и занимающихся политической деятельностью в России. Она соавтор пакета антитеррористических поправок, получившего известность как «пакет Яровой». Согласно эти поправкам, операторы связи и интернет-компании должны хранить аудиозаписи разговоров и переписку своих абонентов. Поправки также предусматривают возможность блокировать мессенджеры.

Некоторые законопроекты Яровой были встречены крайне критично. В 2014 году она в составе группы депутатов инициировала законопроект, предусматривающий введение единой линейки учебных пособий по истории, литературе и русскому языку, но его отозвали после общественной критики. Законопроект о пропаганде наркотиков, который также инициировала Яровая, в своей первой версии вызвал волну критики: предполагалось запретить изображать, а также упоминать в СМИ, кино, книгах и интернете наркотики и наркосодержащие растения. Ко второму чтению законопроект переработали, но он до сих пор находится на рассмотрении нижней палаты.

Авторы: Вера Холмогорова, Анна Балашова, Филипп Алексенко, Дмитрий Окрест.
При участии: Егор Губернаторов.
Теги: дети , Роскомнадзор , Ирина Яровая , соцсети
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