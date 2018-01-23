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«РуссНефть» пошла путем «Роснефти»
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«РуссНефть» пошла путем «Роснефти»
Газета № 011 (2735) (2301) Бизнес, 22 янв, 17:56
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«РуссНефть» пошла путем «Роснефти»
Михаил Гуцериев попросил снизить ставку НДПИ для восьми месторождений его компании
Совладелец «РуссНефти» Михаил Гуцериев попросил снизить налоги для восьми месторождений, чтобы не останавливать добычу и не увольнять почти 3 тыс. человек. Аналогичные льготы получила «Роснефть» для Самотлорского месторождения
Михаил Гуцериев (Фото: Вадим Тараканов / ТАСС)

Льготы или «социальная напряженность»

Совладелец «РуссНефти» Михаил Гуцериев обратился в Минэнерго с просьбой на 20 лет вдвое снизить ставку НДПИ для восьми месторождений компании в ХМАО. Об этом говорится в трех письмах, направленных в Минэнерго в начале декабря 2017 года, РБК ознакомился с их копиями. Два федеральных чиновника подтвердили их подлинность, представитель «РуссНефти» отказался от комментариев.

Льготы нужны для крупного нового Восточно-Каменного месторождения, которое находится в «труднодоступных участках местности» и удалено от действующей инфраструктуры, пишет Гуцериев. Извлекаемые запасы месторождения — 61,5 млн т, пик годовой добычи должен составит 1,8 млн т, инвестиции — 51,5 млрд руб. Сейчас разрабатывать месторождение нерентабельно, но запуск проекта позволит создать новые рабочие места и «условия для промышленного развития территории», указывает совладелец «РуссНефти».

Другие семь месторождений — мелкие и сильно обводненные, следует из писем. Это Варьеганское месторождение в Тюменской области (обводненность, или содержание воды в нефтесодержащей жидкости, составляет более 93%, выработанность — более 78%, добыча в 2017 году — 0,8 млн т), а также Рославльское, Чухлорское, Егурьяхское, Южно-Егурьяхское, Восточно-Голевое и Черногорское месторождения в Нижневартовском районе ХМАО (обводненность больше 95%, добыча в 2017 году — 351 т нефти на шесть месторождений). Добыча на этих месторождениях снижается, и их разработка приведет к убытку почти 1 млрд руб. в 2018 году, говорится в письмах. Единственный выход — остановить добычу нефти. Но в «Варьеганнефти» («дочка» «РуссНефти», разрабатывающая Варьеганское месторождение) работают 2200 жителей города Радужный, а в компании «Аганнефтегазгеология» (АНГГ, ведет добычу на шести мелких месторождениях) — больше 800 жителей городского поселения Новоаганск. Вынужденное прекращение добычи приведет к массовому сокращению рабочих мест, а в Нижневартовском районе — и к «росту социальной напряженности»: АНГГ — единственная градообразующая организация в Новоаганске, предупреждает Гуцериев.

Получив льготы, «РуссНефть» добудет на Восточно-Каменном месторождении 18 млн т нефти и заплатит государству 153 млрд руб. дополнительных налогов, а в Радужном и Новоаганске — сохранит рабочие места, обещает бизнесмен.

Минэнерго продолжает изучать предложения компании, ситуация на месторождениях разная, сказал РБК федеральный чиновник. Другой собеседник РБК этого же уровня говорит, что к просьбе совладельца «РуссНефти» в этом министерстве отнеслись «неожиданно серьезно» и шансы компании на успех велики.

Представители Минэнерго и Минфина не ответили на запросы РБК.

Работа нефтяной компании ПАО «НК «РуссНефть» (Фото: Алексей Щукин / ТАСС)

Смелая инициатива

Специальных льгот по НДПИ для обводненных месторождений, о которых просит «РуссНефть», в действующем законодательстве нет, так что речь идет о предоставлении новых преференций, отмечает старший консультант VYGON Consulting Дарья Козлова. Экономика бурения на обводненных месторождениях значительно хуже, чем в среднем в Западной Сибири, указывает она: эксплуатационные и капитальные затраты составляют более $15 за баррель против $6–7 за баррель у обычных месторождений.

В 2017 году аналогичные льготы для своих обводненных месторождений пытались получить четыре крупнейшие нефтяные компании России: «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз». После долгих обсуждений правительство снизило НДПИ только для одного проекта — Самотлорского месторождения «Роснефти». Налог для этого месторождения был снижен на 350 млрд руб. в течение десяти лет (около 25–30% от НДПИ). Остальным компаниям в правительстве обещали рассмотреть просьбы по итогам эксперимента «Роснефти».

«Дискуссия закончилась в прошлом году, нефтяники остыли, сейчас никто больше не просит льгот для обводненных месторождений», — сказал РБК федеральный чиновник. «Правительство приняло решение, что пока законопроект будет проверяться только на крупнейшем месторождении в России — Самотлоре <...> Нас устраивает, что эксперимент будет проведен на этом уникальном месторождении, а мы будем включены в него на более позднем этапе», — говорил совладелец и президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов в интервью «Коммерсанту» в конце декабря 2017 года.

Инициатива небольшой «РуссНефти» (в 2017 году добыла 7 млн т нефти при общей добыче в России 546,8 млн т) на фоне отказа крупным компаниям выглядит странно и смело, говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. С другой стороны, возможно, за счет небольших размеров месторождений и, соответственно, льгот компания сможет добиться решения в свою пользу: ни бюджет, ни отрасль такой «поблажки» особенно не заметят, предполагает он. Крупнейшие компании просили льготы на десятки миллиардов рублей — Минфин оценивал общие выпадающие доходы бюджета в 150 млрд руб. Между тем льготы для Восточно-Каменного месторождения при текущих ценах на нефть и курсе рубля обойдутся бюджету в $170 млн (9,6 млрд руб. по курсу ЦБ на 22 января), льготы для Варьеганского месторождения — в $76 млн (4,3 млрд руб.), а для участков рядом с Новоаганском — всего в $33 тыс. (1,9 млн руб.), подсчитал Полищук.

У «РуссНефти» много истощенных месторождений с высокой обводненностью, почему бы ей не попросить для них льготы, рассуждает портфельный управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев. Возможно, компания хочет заранее договориться с Минэнерго о деталях, чтобы, когда эффект на Самотлоре станет очевиден, быстро получить похожие льготы, допускает он.

Неудачная попытка

В конце 2017 года президент «РуссНефти» Евгений Толочек попросил льготы по НДПИ для трех месторождений с трудноизвлекаемыми запасами (Тагринское, Верхне-Шапшинское и Верхне-Салатское месторождения), писала газета «Коммерсантъ». Но Минприроды отказало компании.

Финансовых проблем у «РуссНефти» сейчас нет, констатирует аналитик АКРА Василий Танурков. Долг, по оценкам Moody's, составляет $1,4 млрд, из них $1,3 млрд — перед ВТБ. Но компания планирует приобрести нефтяные активы у «Фортеинвеста» (также контролируется структурами Гуцериева) в Оренбургской области, в этом случае долг может вырасти до $2 млрд к 2019 году, а долговая нагрузка до высокого уровня 4–4,5 EBITDA, говорилось в декабрьском обзоре Moody's.

Автор: Алина Фадеева.
Теги: «Роснефть» , «РуссНефть» , Самотлор
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