Импортозамещение с акцентом

Иностранные производители телекоммуникационного оборудования могут получить льготы по локализации

Вице-премьер Дмитрий Рогозин поручил поддержать российских производителей телеком-оборудования, доля которых в госзакупках сейчас не превышает 10–15%. Но «отечественными» могут быть и иностранные игроки — нужна лишь локализация

Дмитрий Рогозин (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

Вице-премьер Дмитрий Рогозин поручил Минпромторгу, Минкомсвязи и другим ведомствам (копия поручения от 15 декабря есть в распоряжении РБК) проработать механизмы поддержки производства отечественного телекоммуникационного оборудования и средств связи, а также увеличения их доли при закупке для госорганов и оборонных предприятий.

При этом Рогозин поручил Минпромторгу и Минэкономразвития пересмотреть подход к тому, что считать отечественным оборудованием, внеся соответствующие изменения в приказы министерств от 2011 года. Сейчас «отечественным» может считаться и иностранное оборудование, собранное в России, но только при условии, что уровень его локализации составляет не менее 60–70% (в зависимости от его типа). Поручение Рогозина фактически дает послабление — иностранным компаниям будет дана возможность поэтапного достижения целевого уровня локализации (такое оборудование будет считаться отечественным с момента начала сборки в России, но с особым «временным» или «промежуточным» статусом, при условии выполнения компанией графика локализации). Срок исполнения этой части поручения — 1 марта 2018 года.

В пресс-службах Минкомсвязи и Минпромторга отказались от комментариев, представитель вице-премьера Дмитрия Рогозина не ответил на запрос РБК.

Для разработки мер и контроля за исполнением поручений 21 декабря был сформирован межведомственный координационный совет коллегии Военно-промышленной комиссии России по развитию производства радиоэлектронной продукции гражданского и двойного назначения. В него вошли представители различных министерств и ведомств (Минобороны, Минкомсвязи, Федеральной таможенной службы), сотовых операторов, госкомпаний («Ростеха», «Росатома», «Почты России») и т.д. Два участника совета подтвердили РБК подлинность поручений.

Российское с иностранным акцентом

Российские власти озаботились импортозамещением телеком-оборудования несколько лет назад. В частности, необходимость замены оборудования основных поставщиков вроде Cisco, Ericsson, Juniper и др. на продукцию российского производства связана со сложностями, которые возникают с импортом такой техники из-за санкций. С марта 2014 года Бюро по вопросам промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США, отвечающее за исполнение законов в области экспорта коммерческих товаров, продукции двойного назначения, технологий и софта, приостановило выдачу лицензий на экспорт и реэкспорт в Россию сложного технологического оборудования, которые «способствуют наращиванию военного потенциала России». Cisco и Juniper после этого приостанавливали поставки оборудования в МВД и Минобороны.

Сам Рогозин недавно отмечал небезопасность использования иностранных разработок в условиях политической напряженности: «По сути дела, мы просто бомбу затаскиваем в собственный дом и не знаем, как эта история сработает в условиях обострения отношений. Да и просто никто не отменял промышленный шпионаж, поэтому это просто глупо».

Поручение Рогозина не первое по этой теме. В марте 2015 года глава Минпромторга Денис Мантуров подписал масштабный план мероприятий по импортозамещению в радиоэлектронной промышленности до 2020 года. В нем содержались 534 вида различной техники (в том числе телеком-оборудования) производство которой должны были развить в России за эти годы. Промежуточные результаты его исполнения не сообщались.

В конце октября Совет безопасности России поручил обеспечить в России производство отечественного телекоммуникационного оборудования и его приоритетное использование в госорганах и компаниях с государственным участием.

Сейчас в России выпускают более 330 видов отечественного телекоммуникационного оборудования, следует из реестра Минпромторга. Это маршрутизаторы, коммутаторы, телефонные станции и другое оборудование производства нескольких десятков компаний: «Микрана», Т8, ФГУП «ЭЗАН», НПП «Полигон» и др.

По словам руководителя Информационно-аналитического центра современной электроники Ивана Покровского, госорганы и госкомпании чаще всего не закупают оборудование отдельно, а приобретают в комплексе ИТ-системы, услуги связи или информационные сервисы (на 100–150 млрд руб. в год, по оценке Покровского). Однако годовой объем продаж самых крупных российских производителей подобного оборудования равен всего 3–4 млрд руб., а все вместе они занимают на рынке 10–15%, констатирует он. «Мы видим, что потенциал роста очень большой, если государственные заказчики возьмутся за переход на доверенные системы связи и управления и выставят соответствующие технические требования к оборудованию и программному обеспечению», — считает Иван Покровский.

Однако член Координационного совета по вопросам инновационного развития радиоэлектронной промышленности Минпромторга Светлана Аппалонова утверждает, что признавать российским то иностранное оборудование, производство которого организуют внутри страны, нецелесообразно. «У нас в стране налажено серийное производство большого количества конкурентоспособного телеком-оборудования, которое даже без господдержки поставляется коммерческим компаниям и госструктурам. Единственный сегмент, который пока не охвачен российскими производителями, — это системы сотовой связи», — говорит Аппалонова. По ее мнению, локализация производства зарубежного оборудования в России и передача ему статуса «отечественного» не даст возможности развивать стране собственные технологии. «Кроме того, для России в условиях санкций использование в госсекторе импортного оборудования или даже локализованного, но с софтом зарубежной разработки, может повлечь как съем информации, так и блокировку сети, обеспечивающей работу госструктур и спецслужб», — утверждает эксперт.