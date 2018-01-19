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Генератор случайного оборудования
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Генератор случайного оборудования
Газета № 009 (2733) (1901) 18 янв, 19:12
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Генератор случайного оборудования
На крымской судоверфи финские агрегаты заменили на немецкие
Крымский завод «Залив», который из-за санкций не смог купить оборудование финской Wärtsilä, получил генераторы концерна MAN. Немецкая компания заявляет, что ничего не поставляла в Крым, но не исключает перепродажи оборудования
Керченский судостроительный завод «Залив» (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

Замена для Wärtsilä

Из-за отказа финской компании Wärtsilä поставлять дизельные генераторы на керченскую​ судоверфь «Залив» для строительства аварийно-спасательного судна стоимостью 2,79 млрд руб. их пришлось заменить на генераторы немецкой компании MAN. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с материалами Минтранса (это ведомство выступает заказчиком судна). Эту информацию РБК подтвердил партнер нескольких российских судостроительных компаний. По его данным, оборудование компании MAN пришлось устанавливать на судно именно из-за отказа финской компании.​​

Представитель MAN Diesel & Turbo — подразделения MAN, занимающегося производством морского оборудования, заявил РБК, что компании не известно об использовании генераторов на верфи «Залив». «Мы не участвуем и не участвовали в каких-либо текущих или недавних проектах с заводом «Залив», — сказал он, добавив, что MAN не поставлял генераторы на «Залив» «за последние десять лет».

Представитель немецкого концерна заявил, что действующие санкции запрещают поставлять генераторы крымским компаниям или использовать их в Крыму. «Мы строго следуем этим указаниям», — заявил собеседник РБК.​

Представитель MAN допустил, что «Залив» мог использовать оборудование, которое было произведено для других судов, но «MAN не может это контролировать и знать об этом».

Представитель Федерального министерства экономики и энергетики Германии заявил РБК, что правительство страны не комментирует экспортные вопросы частных компаний. «Это обязанность компаний — соблюдать условия санкций ЕС», — сказал он.

В российском Минтрансе на запрос РБК не ответили.

Как ранее писал РБК, Минтранс заказал строительство аварийно-спасательного судна мощностью 4 МВт еще в 2015 году у единственного поставщика — Зеленодольского завода им. А.М.Горького (входит в группу «Ак Барс»). По данным отраслевых изданий «Корабел» и Port News, это судно строится на керченской верфи «Залив».

Источники РБК рассказали, что в ходе строительства судна у крымской верфи возникли проблемы с поставкой генераторов для него из-за санкций. В частности, финская компания Wärtsilä отказалась поставлять два дизельных генератора из-за санкций ЕС в отношении Крыма. Представитель Wärtsilä подтвердил эту информацию.

Фото: Michael Dalder / Reuters

Риски для MAN

Руководитель коммерческой практики Goltsblat BLP Алексей Горлатов говорит, что ситуация с генераторами MAN отличается от скандала с турбинами Siemens, который разгорелся летом 2017 года. Двигатели и генераторы для судов — это серийное, а не штучное производство, как турбины для ТЭЦ, которые производятся под конкретный объект. Он допускает, что «Залив» мог перекупить оборудование, а не приобрести напрямую у производителя. И если «Залив» купил это оборудование в России, то на такую сделку санкции ЕС не влияют. Горлатов отмечает, что, в случае если MAN не знал о конечном покупателе, «очень маловероятно», что производитель будет наказан за нарушение санкций. «Не исключено, что европейские власти захотят закрыть и такие случаи, заставив компании ввести меры compliance, в том числе отслеживать, куда уходит товар, и включить в договоры запрет на дальнейшую продажу в Крым», — предполагает юрист.

По словам партнера юридической фирмы Herbert Smith Freehills Алексея Панича, MAN мог продать это оборудование до введения санкций, а затем его перепродали. «В такой ситуации, я думаю, МAN ничего не грозит, потому что в принципе поставка была осуществлена по тому контракту, который под санкции не подпадал, и дальнейшую судьбу оборудования производитель не контролирует», — говорит эксперт. И даже если MAN продал оборудование российской компании уже после введения санкций, не зная, что оно будет перенаправлено в Крым, компания, скорее всего, избежит наказания, добавляет он.

Судно за 2,79 млрд руб.

​Аварийно-спасательное судно строится полностью за счет бюджета в рамках федеральной целевой программы. Его стоимость составляет 2,79 млрд руб. Всего в России построено четыре таких судна, все — на Невском судостроительно-судоремонтном заводе в Ленинградской области. На этих судах использовалось оборудование Wärtsilä. Верфь «Залив» кроме строительства и ремонта судов также производит специальные металлоконструкции для Крымского моста.

Крым под запретом

​Европейские санкции, которые были введены в 2014 году после присоединения Крыма к России, предусматривают запрет на экспорт из ЕС на полуостров товаров и технологий, которые могут быть использованы в областях транспорта, телекоммуникаций и энергетики. Они также запрещают европейским компаниям и гражданам инвестировать в предприятия Крыма и импорт местных продуктов. ​Летом 2017 года действие санкций было продлено до 23 июня 2018 года. Санкции, касающиеся инвестиций и торговли с Крымом, ввели в 2014 году и США.

В июле 2017 года случился международный скандал из-за поставок турбин Siemens в Крым. Немецкий концерн продал четыре турбины в марте 2015 года для использования исключительно на Таманском полуострове, но у купленного оборудования сменился собственник, и «дочка» «Ростеха» «Технопромэкспорт» переправила его в Крым для строительства двух электростанций общей мощностью 940 МВт. Siemens пытался оспорить эту поставку в суде и вернуть себе турбины, но 14 декабря и 10 января его иски были отклонены.

Санкционные риски отпугивают от работы с крымскими компаниями и крупный российский бизнес, имеющий международные активы и проекты. Так, в 2016 году стало известно о том, что «дочка» «Росатом» выиграла конкурс на поставку аппаратуры на Севастопольскую ТЭС (два блока мощностью по 235 МВт) и Симферопольскую ТЭС (два блока мощностью по 235 МВт), но госкорпорации пришлось отказаться от этого проекта из-за риска попасть под западные санкции. Официально компания заявила, что не поставляет оборудование для теплоэлектростанций в Крыму, так как тендер на строительство этих ТЭС не состоялся.

Санкции мешают развитию полуострова, потому что сдерживают приход западных технологий и инвестиций, а также заставляют многих российских инвесторов вести себя осторожно и отказываться от работы на полуострове — по крайней мере напрямую, отмечает вице-президент «Деловой России» Андрей Назаров. Однако российские государственные инвестиции позволяют развивать крупнейшие инфраструктурные проекты, включая аэропорт Симферополя, Крымский мост и дороги. «К тому же мы являемся свидетелями повышенного интереса со стороны азиатских инвесторов, которые вполне могут прийти на смену европейцам», — добавляет Назаров. В частности, Ялтинский международный экономический форум, который пройдет в апреле, должны посетить представители более 60 стран мира, в том числе крупнейшая делегация из Китая, указывает эксперт.

Авторы: Василий Маринин, Петр Канаев.
Теги: Минтранс , санкции против России , генераторы , «Крым»
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