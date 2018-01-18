Вагон и маленькая аренда

МВД проверит крупнейшую сделку Уралвагонзавода с «дочкой» РЖД

После перехода Уралвагонзавода под контроль «Ростеха» госкорпорация попросила МВД проверить сделку по сдаче в аренду Федеральной грузовой компании 27,2 тыс. вагонов. Занижение цены привело к упущенной выгоде, считают теперь в УВЗ

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Жалоба в МВД

МВД проводит проверку сделки Федеральной грузовой компании (ФГК) по аренде 27,2 тыс. полувагонов у «УВЗ-Логистик» («дочка» Уралвагонзавода), которая была заключена в марте 2016 года. Об этом РБК рассказали три источника в железнодорожных операторах — конкурентах «УВЗ-Логистик» и подтвердил представитель «Ростеха» (в декабре 2016-го получил в собственность 100% Уралвагонзавода).

После того как Уралвагонзавод (УВЗ) перешел под контроль «Ростеха», госкорпорация провела аудит компании, говорит источник, близкий к УВЗ: предварительная оценка показала, что вагоны сдавались в аренду «по заниженной цене», что привело к упущенной выгоде. После этого госкорпорация инициировала проверку в правоохранительных органах, добавил он. Представитель «Ростеха» подтвердил, что «проверка проходит по инициативе госкорпорации при содействии службы безопасности «Ростеха». Размер упущенной выгоды он не раскрыл.

Представительница ФГК подтвердила РБК факт проверки. ФГК оказывает всестороннее содействие в предоставлении необходимой информации уполномоченным органам, сказала она. Представитель РЖД (контролирует ФГК) отказался от комментариев.

​Собеседники РБК говорят, что проверка МВД началась в конце 2017 года, ее итоги пока неизвестны. В пресс-службе МВД не ответили на запрос РБК.

Вагоны для «дочки»

Уралвагонзавод создал «УВЗ-Логистик» в 2010 году для управления вагонами собственного производства. Начиная с 2014 года на рынке перевозок начался профицит вагонов и низкие ставки аренды, Уралвагонзавод испытывал проблемы со сбытом, поэтому «УВЗ-Логистик» пришлось покупать значительную часть вагонов, выпускаемых на заводе, привлекая заемные средства у «Сбербанк Лизинга» и «Газпромбанк Лизинга». По данным «INFOLine-Аналитика», в первом квартале 2014 года операторы были готовы арендовать полувагоны по 600 руб. в сутки (ставка спроса), а в первом квартале 2015 года — по 400 руб. в сутки. При этом расходы на ремонт и содержание вагонов в конце 2015 года были значительно выше — 750–850 руб. в сутки, рассказывал занимавший тогда пост гендиректора «УВЗ-Логистик» Дмитрий Еремеев.

В ноябре 2015 года «УВЗ-Логистик» удалось договориться о передаче более 27 тыс. полувагонов в аренду Центру фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО), входящему в РЖД, по агентскому соглашению. Сделка позволила решить проблему низкой доходности этого бизнеса, отмечал Еремеев. ​Решение о передаче вагонов «УВЗ-Логистик» в управление структуре РЖД было принято, после того как президент Владимир Путин посетил завод и провел совещание, на котором обсуждалось тяжелое финансовое положение УВЗ, рассказал РБК источник в РЖД. Спустя полгода, в марте 2016 года, парк «УВЗ-Логистик» перешел в аренду к другой структуре РЖД — ФГК. ФГК и «УВЗ-Логистик» не раскрывали тогда условия аренды, но источник в одной из операторских компаний сказал РБК, что ставка была рыночной, а срок аренды — до конца 2018 года.

В итоге РЖД стали крупнейшим оператором с парком 120 тыс. полувагонов.

Передача полувагонов «УВЗ-Логистик» в управление ФГК была инициирована руководством УВЗ в целях финансового оздоровления компании, сказала представитель ФГК. В момент заключения договора ставки аренды вагонного парка «УВЗ-Логистик» соответствовали и даже превышали ставки аренды на рынке, а за период действия договора Ф​ГК трижды повышала ставку, в общем на 70%, сказала она.

По словам гендиректора «INFOLine-Аналитика» Михаила Бурмистрова, если бы не поддержка со стороны РЖД, то «Сбербанк Лизинг» и «Газпромбанк Лизинг» (основные кредиторы «УВЗ-Логистик») могли расторгнуть договоры лизинга с «дочкой» УВЗ в связи с неплатежами и изъять у нее вагоны. Он указывает, что ФГК заключила долгосрочный договор с «УВЗ-Логистик», зафиксировав ставки аренды от падения, а также внесла предоплату для погашения задолженности компании по лизинговым платежам. По его оценке, общий долг «УВЗ-Лизинг» на тот момент составлял около 100 млрд руб. и большая его часть приходилась на задолженность перед лизинговыми компаниями.

Представители «Сбербанк Лизинг» и «Газпромбанк Лизинг» не ответили на запросы РБК.

Финансовое оздоровление от «Ростеха»

Через месяц после заключения контракта с ФГК, в апреле 2016 года, глава «УВЗ-Логистик» Дмитрий Еремеев стал по совместительству заместителем гендиректора по стратегическому развитию ФГК. Однако проверка МВД относится к периоду работы Дмитрия Еремеева на посту гендиректора «УВЗ-Логистик», а не к ФГК, утверждает ее представительница. Еремеев покинул пост заместителя гендиректора ФГК в 2017 году по собственному желанию, добавила она.

С одной стороны, можно предположить, что гендиректор «УВЗ-Логистик» не проявил должной осмотрительности и не выяснил, сколько реально стоила аренда вагонов на рынке, замечает партнер юридической фирмы Saveliev, Batanov & Partners Сергей Савельев. Но его формальная связь с ФГК, которая взяла вагоны в аренду, дает основания подозревать менеджера в ​недобросовестных действиях и с него могут быть взысканы убытки, если его вина будет доказана, отмечает он. Связаться с Еремеевым в среду РБК не удалось.

В 2017 году «Ростех» решил досрочно расторгнуть контракт с ФГК, вернув вагоны «УВЗ-Логистик». Сергей Чемезов, глава госкорпорации, написал письмо гендиректору РЖД Олегу Белозерову с просьбой об «оперативном решении» по возврату полувагонов в управление «дочки» УВЗ до конца 2017 года, досрочно расторгнув контракт. До момента возврата вагонов он просил увеличить арендную ставку «до рыночного уровня» в размере 1,3 тыс. руб. за вагон в сутки. Изначально за досрочное расторжение договора «УВЗ-Логистик» должен был заплатить ФГК штраф в размере 4 млрд руб., но в итоге стороны договорились отменить штрафные санкции, и 1 ноября ФГК вернула все 27,2 тыс. полувагонов «УВЗ-Логистик».

Когда «Ростех» получил под контроль УВЗ, Чемезов также заявлял, что сейчас главная задача — «финансовое оздоровление» предприятия. «Нужно провести финансовое оздоровление, там достаточно большие долги», — отмечал он. По итогам 2016 года обязательства компании составили 266 млрд руб. при выручке 132 млрд руб. и убытке 5 млрд руб. По его словам, значительная часть долга образ​овалась как раз из-за того, что «УВЗ-Логистик» был вынужден покупать вагоны у УВЗ на кредитные средства. Аудит с привлечением правоохранительных органов — «обычная практика» по расчистке актива при смене собственника, замечает гендиректор аналитического агентства InfraNews Алексей Безбородов. По его словам, новые владельцы хотят максимально обезопасить себя, чтобы в будущем не возникало к ним претензий в случае перепродажи актива.

В среду в интервью телеканалу РБК глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что пакет в УВЗ может быть продан частному инвестору, но не ранее следующего года. Министр отметил, что холдингу потребуется определенное время на финансовое оздоровление и формирование последующей программы развития. Основные цели и задачи «Ростеха» в том, чтобы «вывести холдинги на финансово устойчивую работу с понятной программой, которая была бы важна и необходима государству, а в последующем привлечь стратегических партнеров из бизнеса и отправить эти холдинги уже в самостоятельное плавание», рассказал Мантуров.