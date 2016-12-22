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Мантуров допустил продажу доли в УВЗ инвестору после 2018 года
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Мантуров допустил продажу доли в УВЗ инвестору после 2018 года
Бизнес, 17 янв, 14:53
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Мантуров допустил продажу доли в УВЗ инвестору после 2018 года
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью телеканалу РБК допустил продажу Уралвагонзавода (входит в «Ростех») частному инвестору после 2018 года
Денис Мантуров (Фото: Олег Яковлев / РБК)

​«Для того чтобы говорить о привлечении стратегического инвестора либо портфельного инвестора, думаю, что потребуется время», — сказал Мантуров. Дело в том, что, по его словам, для этого необходимо дождаться завершения передачи акций Уралвагонзавода (УВЗ) «Ростеху». Указ о передаче 100% акций УВЗ госкорпорации «Ростех» президент Владимир Путин подписал еще в декабре 2016 года. На эту процедуру, согласно указу, отводится 18 месяцев.

Мантуров также отметил, что на финансовое оздоровление и формирование последующей программы развития холдинга «потребуется определенное время». Министр подчеркнул, что «Ростех» «точно открыт к предложениям, к идеям со стороны бизнеса, так же как и это происходило, в частности, [при продаже] «Калашникова». Основные цели и задачи «Ростеха» в том, чтобы «вывести холдинги на финансово устойчивую работу с понятной программой, которая была бы важна и необходима государству, а в последующем привлечение стратегических партнеров из бизнеса и отправить эти холдинги уже в самостоятельное плавание», рассказал Мантуров.

«Поэтому мы эту работу проводим планово. И я думаю, что на каком-то этапе, наверное, это может коснуться и Уралвагонзавода, но это точно не 2018 год», — подытожил министр.

О том, что «Ростех» начал поиски инвестора для УВЗ, источники РБК сообщали еще в мае прошлого года. Они предполагали, что инвестором мог бы стать концерн «Калашников», на базе которого планировалось сформировать многопрофильный военно-промышленный холдинг. Схема сделки по продаже акций УВЗ будет аналогична той, по которой проходила продажа самого «Калашникова», говорил источник в Минпромторге: «Ростех» оставит себе блокирующий пакет (25% плюс одна акция), а остальное отдаст в руки «патриотичных хороших инвесторов».

В «Ростехе» говорили о продаже УВЗ инвесторам как об отдаленной перспективе: «Сначала необходимо завершить процесс передачи компании «Ростеху» и разобраться с ее проблемами. В перспективе, если сложатся все условия, можно говорить о развитии частно-государственного партнерства на базе УВЗ, но, каким оно будет, обсуждать преждевременно», — сообщала пресс-служба компании.

Корпорация УВЗ была создана в 2007 году на основе нижнетагильского Уралвагонзавода. Сейчас в периметре корпорации около 40 предприятий, конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов. Это известные в России и мире производители вооружения и военной техники, железнодорожного подвижного состава и легкорельсового транспорта, дорожно-строительных и коммунальных машин.

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: «Ростех»
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