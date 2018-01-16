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Игры на понижение
Газета № 006 (2730) (1601) Технологии и медиа, 00:02
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Игры на понижение
Телеканалы приступили к продажам рекламы в олимпийских трансляциях
Базовая стоимость минуты рекламы в трансляциях зимней Олимпиады в эфире «Первого» и «России 1» оценена в 2–2,5 млн руб. Четыре года назад во время Игр в Сочи базовые расценки были почти на 30% выше
Фото: Robert F. Bukaty / AP

Все покажут

Специализирующееся на спортивном маркетинге агентство «Телеспорт» разослало рекламным агентствам предложения по размещению рекламы в трансляциях зимней Олимпиады, которая с 9 по 25 февраля пройдет в корейском Пхёнчхане.

Транслировать Зимние игры в Пхёнчхане будут три федеральных вещателя — «Первый канал», «Россия 1» и «Матч ТВ», следует из предложения «Телеспорта». До сих пор о трансляции Олимпиады в своем эфире объявлял только «Первый канал».

На фоне допинговых скандалов 5 декабря 2017 года Международный олимпийский комитет допустил российских спортсменов до участия в Играх только под нейтральным флагом. После этого ВГТРК заявила, что ее канал «Россия 1» отказывается от трансляций Олимпиады. С тех пор госхолдинг так официально и не пересмотрел свою позицию. Не подтверждал факт трансляций Игр в эфире своего спортивного канала «Матч ТВ» и холдинг «Газпром-Медиа».

«Телеспорт» действительно продает рекламу в трансляциях приближающейся Олимпиады на трех каналах, подтвердила сотрудник агентства Татьяна Лобачева. На дополнительные вопросы в «Телеспорте» не ответили. Также поступили представители «Первого канала» и «Газпром-Медиа». В пресс-службе ВГТРК отказались от комментариев.

Рекламу на всех федеральных телеканалах с 2017 года продает учрежденный крупнейшими вещателями Национальный рекламный альянс. Но Олимпийские игры, равно как чемпионаты мира и Европы по футболу, считаются особыми эфирными событиями, способными привлекать дополнительные бюджеты рекламодателей, и для продажи рекламы в таких трансляциях, как правило, привлекается специализированный посредник — агентство «Телеспорт» Петра Макаренко (оно же является на территории России владельцем прав на трансляции Олимпиады в Пхёнчхане).

Различается и сам процесс продажи рекламы. На всем ТВ реклама в федеральном эфире продается по так называемым пунктам рейтинга, они отражают количество зрителей, увидевших рекламный ролик. В трансляциях крупных спортивных событий, в том числе и Олимпиады, за основу берется стоимость 1 минуты рекламы. Тем самым рекламодателю не гарантируется число зрителей — подразумевается, что оно и так будет высоким.

Запрос в Национальный рекламный альянс остался без ответа.

Сколько это стоит

У «Телеспорта» нет официального прайс-листа по размещению рекламы в трансляциях зимней Олимпиады, рассказывают собеседники РБК в рекламных агентствах. По их словам, «Телеспорт» лишь озвучил партнерам базовые расценки на размещение рекламы в трансляциях, причем у разных агентств условия могут отличаться. Традиционно первыми предложения получают глобальные партнеры Международного олимпийского комитета — Alibaba Group, Coca-Cola, Procter & Gamble, Samsung, Visa и др. Если их предложение «Телеспорта» не заинтересовало, то рекламу предлагают всем остальным рекламодателям.

В среднем базовая стоимость 1 минуты обычной рекламы в трансляциях Олимпиады в Пхёнчхане в эфире «Первого канала» и «России 1» оценена в 2–2,5 млн руб. с НДС, утверждают три источника в сетевых рекламных агентствах, обслуживающих крупных международных рекламодателей. Два собеседника РБК также уточняют, что для трансляций из Пхёнчхана на «Матч ТВ» базовая стоимость одной минуты обычной рекламы равна около 400 тыс. руб.

Эти расценки можно сопоставить с прайс-листом «Телеспорта» четырехлетней давности, когда зимние Олимпийские игры проходили в Сочи. В 2014 году «Телеспорт» предлагал разместить рекламу одним пакетом на «Первом канале», «России 1» и «России 2» (в 2015 году на ее частотах начал вещать «Матч ТВ») и только во всех трансляциях. Тогда базовая стоимость 1 минуты равнялась почти 3,2 млн руб. Но в зависимости от выделенного бюджета «Телеспорт» предлагал тогда рекламодателям объемные скидки. С их учетом при размещении в эфире, к примеру, 20-секундного ролика в каждом часе трансляций на всех трех телеканалах эффективная стоимость 1 минуты уже не превышала 1,8 млн руб. Если рекламодатель покупал 40 секунд в час, то 1 минута дешевела уже до 1,6 млн руб.

Подобные объемные скидки действуют и на этот раз, следует из предложений «Телеспорта» агентствам по Олимпиаде в Пхёнчхане. Кроме того, в ходе переговоров дополнительные скидки могут достигать 20–40%, говорит топ-менеджер одного из рекламных агентств. Но даже с учетом всех заявленных объемных скидок при базовой стоимости 1 минуты до 2,5 млн руб. реклама внутри трансляций зимней Олимпиады в Пхёнчхане в эфире «Первого» будет примерно в 2,2 раза дороже, чем в других программах этого канала в феврале 2018 года, в эфире «России 1» — почти в 2,9 раза, подсчитал для РБК управляющий директор российского офиса ECI Media Management Дмитрий Кураев.

Разница во времени

Опрошенные РБК руководители четырех рекламных агентств отказались официально комментировать интерес своих клиентов к размещению рекламы в олимпийских трансляциях. В неофициальных беседах они признают, что за месяц до Игр спрос пока не велик. Среди причин источники РБК называют возможные невысокие рейтинги Олимпиады, в первую очередь из-за разницы во времени. Например, церемония открытия Игр начнется в Пхёнчхане в 20 часов по местному времени в пятницу, 9 февраля, — в европейской части России это будет 14 часов. Соответственно, большинство состязаний будут идти в первой половине дня по московскому времени, что не гарантирует большую аудиторию у телеэкрана в будни.

Один из топ-менеджеров рекламных агентств также обращает внимание на то, что у рекламодателей сейчас просто нет дополнительных бюджетов. В 2018 году телереклама должна была подорожать по сравнению с прошлым годом в среднем на 20%, объявлял еще осенью гендиректор Национального рекламного альянса Сергей Васильев.

Автор: Сергей Соболев.
Теги: ВГТРК , «Первый канал» , «Матч ТВ» , Международный олимпийский комитет , Зимние Олимпийские игры , Реклама , Пхенчхан ...
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