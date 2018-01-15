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Кодекс как предчувствие
Газета № 005 (2729) (1501) Технологии и медиа, 00:01
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Кодекс как предчувствие
Телекоммуникационные компании готовят радикальную реформу ИТ-законодательства
Операторы связи и члены «открытого правительства» намерены кардинально изменить законодательство в сфере ИT и связи. Они приступили к созданию Инфокоммуникационного кодекса, который будет регулировать индустрию
Фото: Яков Андреев / РИА Новости

Медиа-коммуникационный союз (МКС), в состав которого входят крупнейшие в стране телекоммуникационные компании и медийные холдинги, в конце 2017 года приступил к разработке Инфокоммуникационного кодекса — единого документа, который, по задумке авторов, должен прийти на смену действующим законам «О связи», «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и «О персональных данных». Об этом рассказали РБК три собеседника на телекоммуникационном рынке и подтвердили члены МКС.​

По словам представителя МКС, существующее законодательство ориентировано в большей мере на техническое регулирование и не успевает за развитием отношений в медиакоммуникационной сфере. Новое законодательство должно будет учитывать не только технологии и отношения в рамках отрасли, «но и возможности и риски, заложенные в их развитии, в том числе обмен информацией между устройствами, обеспечение конституционных прав на неприкосновенность частной жизни, защиту персональных данных и т.п.».

Союз крупнейших

МКС был создан в феврале 2014 года операторами связи, среди которых «Ростелеком», МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом», а также медиахолдингами — Национальной медиа группой, «Газпром-Медиа», «СТС Медиа» и др. Среди целей союза — вносить предложения и участвовать в разработке документов, регулирующих деятельность в сфере связи и медиа.

Одна из успешных инициатив МКС — принятые в прошлом году поправки в законодательство, регулирующие работу онлайн-кинотеатров и мессенджеров. С 1 июля 2017 года иностранцам запрещено владеть более чем 20-процентной долей онлайн-кинотеатра, если более 50% его аудитории — это российские пользователи. С 1 января 2018 года вступил в силу закон, обязывающий мессенджеры идентифицировать своих пользователей с помощью номера мобильного телефона. Обе инициативы лоббировали участники МКС. Президент МКС Павел Степанов в интервью РБК подчеркивал: «Мы создаем регулирование не ради регулирования, а ради создания единой конкурентной среды. Это первая задача. Вторая задача — защита национального контента».

Старые новые проблемы

Основными нормативными актами в сфере связи и ИT в России являются законы «О связи», «Об информации, информационных технологиях и защите информации», «О персональных данных», а также несколько десятков подзаконных актов к ним — постановлений правительства и приказов. Отдельные статьи, касающиеся регулирования ИT и телекоммуникаций, есть также в законах «О рекламе», «Об оперативно-разыскной деятельности» и др.

Однако еще десять лет назад начала обсуждаться идея создания Инфокоммуникационного кодекса, так как «уже тогда отраслевое законодательство не отвечало всем актуальным задачам развития отрасли с учетом прорыва технологий и совершенствования бизнес-практик», рассказал РБК вице-президент МТС по корпоративным и правовым вопросам Руслан Ибрагимов.

По словам собеседника РБК в одной из телекоммуникационных компаний, примером архаичности законодательства является действующая система лицензирования услуг связи: «Есть ряд разных лицензий на радиотелефонную связь, передачу данных, предоставление каналов связи и др. В результате одна компания вынуждена получить для работы десяток разных лицензий. При этом деятельность новых популярных сервисов вроде мессенджеров вообще никакому лицензированию не подвержена».

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Еще один пример — данные о местонахождении абонента. «Сервисы доставки еды или заказа такси совершенно легально используют для своей работы геолокацию пользователя и передают данные о его местонахождении курьеру или водителю такси. В то же время имеющиеся у операторов связи данные о местонахождении абонента, согласно законодательству, являются тайной связи. И таких коллизий очень много», — продолжает собеседник РБК.

В прошлом году идея создания Инфокоммуникационного кодекса обсуждалась на заседании «открытого правительства» под руководством министра Михаила Абызова, рассказал еще один собеседник РБК и подтвердила куратор рабочей группы «Связь и IT» Экспертного совета при правительстве России Ирина Левова. В презентации рабочей группы «Связь и IT» отмечено, что текущее законодательство о связи основано на логике построения и эксплуатации телефонных и телеграфных сетей XX века, содержит устаревшие термины вроде «сообщение электросвязи», а также большое число плохо согласованных между собой подзаконных актов.

С новым кодексом

Первая версия Инфокоммуникационного кодекса должна появиться к апрелю 2018 года, над ее созданием по заказу МКС работает Boston Consulting Group (BCG), с которой подписан контракт на $600 тыс., сообщил РБК топ-менеджер одного из операторов связи и подтвердил источник в другой телекоммуникационной компании. Этот срок указан и в отрывке из презентации BCG про Инфокоммуникационный кодекс (есть у РБК, его подлинность подтвердили два источника на рынке телекоммуникаций). В BCG не смогли предоставить информацию на момент публикации. Представитель МКС подтвердил, что к обсуждению концепции инициативы привлекались в том числе и BCG, но детали контракта комментировать не стал.

Принципиальное отличие нового подхода от действующего законодательства — регулировка передачи и обработки данных во всех инфокоммуникационных средах, а не конкретных услуг связи. «Общая основа — понятие «сообщений», одна из форм представления информации», — говорится в презентации рабочей группы «Связь и IT». В Инфокоммуникационном кодексе должны будут определить правовой статус информации как контента, то есть с точки зрения ее содержания и как объекта интеллектуальных прав. Он будет содержать разделы, посвященные защите информации, работе информационных посредников, правам и обязанностям пользователей, принципам построения и присоединения сетей связи.

Директор по связям с государственными органами «МегаФона» Дмитрий Петров сообщил РБК, что компания поддерживает идею унификации информационного и телекоммуникационного законодательства. «Операторы связи — равноценные игроки рынка наряду с интернет-компаниями, однако регулирование телекоммуникационной отрасли более консервативно. В связи с этим необходима ревизия существующих норм и понимание их соответствия целям развития цифровой экономики в стране», — пояснил он. «Необходимость изменения законодательства о связи действительно назрела уже давно в силу текущего развития технологий, но важно понимать, как именно будут реализованы эти изменения», — отметила пресс-секретарь «ВымпелКома» Анна Айбашева.

«Сегодня операторы связи превращаются в ИT-компании, активно осваивая новые для себя рынки в сфере финансовых услуг, электронной коммерции, обработки данных, системной интеграции, электронного документооборота, телемедицины и др. Необходимо создать такую систему отраслевого регулирования, в которую будут заложены потенциальные риски и возможности отрасли в среднесрочной перспективе. И Инфокоммуникационный кодекс способен объединить и систематизировать все многообразие законодательных актов», — говорит Руслан Ибрагимов.

Два собеседника РБК в телекоммуникационных компаниях утверждают, что для придания кодексу статуса государственного документа его могут внести в правительство в рамках реализации направления «Нормативное регулирование» программы «Цифровая экономика», которое курирует фонд «Сколково». Директор департамента развития и планирования фонда «Сколково» Сергей Израйлит подтвердил РБК, что к концу лета 2018 года должны быть сформированы предложения о регулировании оборота данных, услуг, инфраструктуры для их сбора, хранения, а также защиты прав собственности и создания условий для их оборота. «Цель — стимулирование цифровой трансформации бизнеса, защиты интересов потребителей и государства. Данные предложения и формируют Инфокоммуникационный кодекс», — рассказал Израйлит. Говорить о сроках внесения и принятия данного нормативного акта, по его словам, пока нецелесообразно.

Глава Ассоциации интернет-видео Алексей Бырдин напоминает, что другая, серьезно меняющая рынок инициатива МКС (закон об онлайн-кинотеатрах) была серьезно доработана по сравнению с начальным вариантом и стала результатом консенсуса. Он считает, что в силу масштабности написание и принятие кодекса растянется надолго и у участников рынка будет возможность высказать свои замечания и пожелания.

Авторы: Мария Коломыченко, Анна Балашова.
Теги: МТС , «ВымпелКом» , «МегаФон» , «открытое правительство»
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