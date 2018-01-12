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Рекорд по сходной цене
В январе Минфин закупит валюты на 257,1 млрд руб.
Минфин раскрыл январский объем закупок валюты в рамках бюджетного правила. Закупки впервые будут проводиться по новой формуле, их объем превысит рекордный показатель декабря
Фото: Andrew Harrer / Bloomberg

В январе Минфин планирует направить на покупку иностранной валюты 257,1 млрд руб. нефтегазовых сверхдоходов (доходы от цены нефти выше $40 за баррель). Это будет новый рекорд валютных закупок (в декабре на эти цели было направлено 204 млрд руб.).

«Операции будут проводиться в период с 15 января по 6 февраля 2018 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 15,1 млрд руб.», — говорится в сообщении Минфина. Это больше, чем ожидали аналитики: например, экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали, что январский объем валютных покупок будет определен на уровне 242 млрд руб. (медианный прогноз девяти экспертов).

Более высокий, чем ожидалось, объем валютных операций связан с растущей ценой нефти на фоне протестов в Иране, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. «Рубль восстановил свою корреляцию с нефтью и следует за высокой ценой на нефть. Не думаю, что покупки Минфина окажут эффект на курс рубля», — говорит она.

Объявленный объем интервенций не приведет к ослаблению рубля, считает главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин, в январе можно ожидать дальнейшего укрепления российской валюты. ​«Курс рубля к концу месяца будет в существенной степени зависеть от новых санкций США. Они могут быть весьма чувствительными и повлиять на курс существеннее, чем счет текущих операций, интервенции Минфина и все остальное», — говорит аналитик.

Средняя цена российской нефти Urals в декабре составила $63,61 за баррель, следует из данных Минфина. Среднегодовая цена российской нефти по итогам 2017 года составила $53,03. Мировые цены на нефть (котировки Brent) близки к $70.

Первое в этом году объявление Минфина о размере валютных покупок не повлияло на текущий обменный курс: доллар на Московской бирже стоил 56,99 руб. к 12:40 мск, ослабев на 0,1% с начала дня, следует из данных терминала Bloomberg.

Новая формула

Минфин с февраля 2017 года направляет на покупку валюты нефтегазовые сверхдоходы, полученные за счет более высокой по сравнению с заложенной в бюджете цены на нефть. Для резервов закупаются доллары, евро и фунты стерлингов в пропорции 45:45:10%.

Месячный объем покупок определялся как дополнительные нефтегазовые доходы по оценке на текущий месяц плюс отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов за предыдущий месяц от прогнозировавшихся за тот же месяц. Формула учитывает не только цены на нефть, но и прогноз по экспорту энергоносителей.

В 2017 году Минфин закупал валюту исходя из прогнозного курса рубля, заложенного в бюджет, и рублевой цены на нефть. Схема, учитывающая прогнозный курс рубля, приводила «к некоторой процикличности объемов операций относительно потоков капитала (рост закупок валюты при росте притока капитала. — РБК)», рассказывал Reuters замминистра финансов Владимир Колычев. Это, поясняли РБК в Минфине, приводило к «искажению в ценообразовании валютного курса».

В ведомстве разработали новую формулу для определения объема покупок, Минфин перешел на нее с 1 января 2018 года. Теперь объемы операций зависят от фактически сложившегося курса рубля за предыдущий месяц (а не прогнозного, как раньше). Новый механизм устраняет «искажение в ценообразовании валютного курса, связанное с процикличностью объемов операций относительно потоков капитала», поясняли РБК в Минфине. То есть при росте цены на нефть в долларах объемы закупок, согласно новой формуле, будут увеличиваться, а при падении — снижаться, и это не будет зависеть от рублевой цены. Ранее аналитики предсказывали, что переход на новую формулу приведет к увеличению объемов закупок.

По итогам 2017 года Минфин закупил валюты на 829 млрд руб. (или 842 млрд руб. с учетом курсовой переоценки). В 2018 году накопленная сумма валюты будет переведена со специального счета Минфина в Фонд национального благосостояния.

В течение 2018 года Минфин может закупить валюту для ФНБ примерно на 2 трлн руб. дополнительных нефтегазовых доходов при ценах на нефть $54–55 за баррель, оценивал Силуанов в конце декабря (эти суммы, соответственно, будут переведены в ФНБ уже в 2019 году). При $60 за баррель объем закупок валюты составит 2,8 трлн руб.

Минфин считает, что механизм покупок валюты снижает зависимость курса рубля от цены нефти, что делает макроэкономические условия более предсказуемыми. В результате закупок уже «заметно снизилась чувствительность курсовых колебаний на валютном рынке к динамике цен на нефть, что нашло отражение, во-первых, в оценке инвестиционных рисков и сокращении соответствующих риск-премий (ценовых премий за риск владения российскими госбумагами. — РБК), а во-вторых, в снижении инфляционных ожиданий — двух ключевых компонентов стоимости долгосрочного капитала», заявил 10 января министр финансов Антон Силуанов.

Автор: Анна Могилевская.
Теги: Минфин , Валюта , цена нефти
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