Путешествие из Петербурга в Москву и обратно

Зачем Кремль организовал очередную ротацию полпредов

В понедельник Владимир Путин сменил полпредов в ЦФО и СЗФО, а также повысил до представителя президента воронежского губернатора. Перемены могут быть связаны с желанием Кремля усилить полпредство на Северо-Западе, считают эксперты

Алексей Гордеев (Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»)

​В понедельник, 25 декабря, президент России Владимир Путин произвел серию кадровых перестановок в регионах и своей администрации. Алексей Гордеев покинул​ пост воронежского губернатора и занял должность полпреда в Центральном федеральном округе (ЦФО). В свою очередь, ушедший с поста полпреда в ЦФО Александр Беглов стал постоянным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). Николай Цуканов, занимавший эту должность, переведен в помощники главы государства по вопросам местного самоуправления. Соответствующие указы президента опубликованы на сайте Кремля.

Новый помощник

Цуканов родился в 1965 году в Калининградской области. Он является основателем местной группы компаний «Аматэл», занимающейся швейным производством. В 2005 году Цуканов избрался мэром Гусева, затем с 2009 года возглавил Гусевский муниципальный район. В 2010 году президент Дмитрий Медведев внес кандидатуру Цуканова в Калининградскую облдуму для утверждения на должность губернатора региона. В 2015 году Цуканов переизбрался на второй срок, набрав 70,41% голосов. Источники РБК, близкие к администрации президента, рассказывали, что на фоне сложных отношений с Латвией Кремль давал поручение Цуканову «посодействовать переезду в Россию» из этой страны музыкального фестиваля «Голосящий КиВиН». Специально для этого в калининградском курортном городе Светлогорске был построен концертный зал, где в 2015 году фестиваль впервые прошел на территории России.

В 2016 году Цуканов был назначен полпредом президента в СЗФО. ​Он обладал наименьшим аппаратным весом среди полпредов, и его назначение постоянным представителем президента в СЗФО было временной уступкой в связи с уходом с губернаторского поста, считает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. СЗФО — один из ключевых регионов для правящей элиты, поэтому «так долго продержаться на столь важном посту политически слабая фигура не могла», отметил эксперт. Цуканов «был слабым назначенцем, возможно, его назначение рассматривалось как временное», согласен политолог Александр Кынев.

О том, что Цуканова могут назначить помощником президента, 13 декабря рассказал РБК источник, близкий к Кремлю, и подтвердил другой собеседник, близкий к администрации президента. Помощники главы государства готовят для него предложения по реализации его полномочий, по перспективным планам работы, помогают в подготовке визитов и встреч. Также они занимаются проектами поручений президента и их исполнением.​ Цуканов стал ​новым, одиннадцатым помощником главы государства, и отвечать он будет за местное самоуправление.

Цуканов «продолжает быть в ближайшем круге президента», заявил РБК экс-начальник департамента региональной политики кремлевского управления по внутренней политике Андрей Колядин. «Его не репрессировали, а, наоборот, назначили на очень солидную должность», — считает эксперт.

С появлением у президента профильного помощника вопрос местного самоуправления, очевидно, станет одной из важных тем как избирательной кампании, так и в целом на следующий президентский срок, прокомментировал РБК член совета директоров Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов. По его мнению, вопрос муниципального самоуправления важен, потому что люди взаимодействуют с государством в первую очередь на уровне МСУ: учат детей в школьных муниципальных учреждениях, лечатся в муниципальных больницах, платят за ЖКХ. И судя по соцопросам, многие граждане недовольны состоянием этих сфер.

Выбор Цуканова в качестве нового помощника по МСУ Кузнецов связал с его опытом работы на муници​​пальном уровне в качестве мэра города Гусева Калининградской области, а затем и главы Гусевского муниципального округа, который по итогам 2009 года был признан региональными властями самым эффективным муниципальным образованием субъекта.

Антикризисный менеджер

Пришедший на место Цуканова Александр Беглов с 2002 по 2003 год был вице-губернатором Санкт-Петербурга. Там он работал руководителем канцелярии администрации города, исполняющим полномочия губернатора. Беглов не новичок в полпредстве СЗФО, поскольку в 2003–2004 годах уже работал в этом округе в качестве первого замполпреда.

Затем он занимал должности помощника президента и замглавы администрации президента, а в 2012 году стал полномочным представителем президента в ЦФО.

Александр Беглов (Фото: kremlin.ru)

О возможном перемещении Беглова в другой федеральный округ ранее сообщал «Коммерсантъ». Источники издания связывали это с возросшей протестной активностью в Санкт-Петербурге накануне президентских выборов, из-за которой Кремлю понадобился антикризисный менеджер. В прошлом году решение о передаче Исаакиевского собора РПЦ привело к масштабным протестам в городе.

Перестановки в СЗФО могут быть связаны с соображениями Кремля насчет непростой общественно-политической ситуации в Петербурге, согласен экс-сотрудник управления внутренней политики Кремля​ Андрей Колядин. «Такой серьезный управленец, как Александр Беглов, мог бы усилить позиции полпредства при решении этих вопросов», — считает он.

Беглов — сильная и перспективная фигура, к тому же он «питерский по происхождению», отметил политолог Туровский. Он говорит об усилении слухов, согласно которым Беглов впоследствии может стать и губернатором Санкт-Петербурга.

Политолог Кынев указал, что в СЗФО должность полпреда важнее, чем в ЦФО, потому что в Центральном федера​льном округе полпред работает «под администрацией президента», а на Северо-Западе он более ​«автономен и ресурсен». «Возможно, кадровое укрепление округа стало причиной назначения Александра Беглова полпредом СЗФО», — считает эксперт.

Из губернаторов в полпреды

Теперь уже бывший воронежский губернатор и новый полпред в ЦФО Алексей Гордеев начал карьеру на госслужбе в 1980-х годах в структурах агропромышленного комплекса СССР. Он работал в том числе в Министерстве плодоовощного хозяйства и Госагропроме РСФСР. В 1990-х Гордеев продолжил работать в АПК, в частности в администрации Люберецкого района Московской области, а в 1997 году занял должность главы департамента экономики в Минсельхозпроде России.

По словам экс-депутата Госдумы и бывшего сенатора Ивана Старикова, Гордеев сотрудничал с основателем ГК «Белая Дача» Виктором Семеновым. Благодаря этому после назначения Семенова в конце 1990-х федеральным министром сельского хозяйства Гордеев стал его первым заместителем. Вскоре Гордеев сам возглавил министерство и продержался в должности почти десять лет, до 2009 года. На своем посту он пережил нескольких премьер-министров: Михаила Касьянова, Михаила Фрадкова, Виктора Зубкова и Владимира Путина.

В 2009 году Гордеев стал губернатором Воронежской области — региональная дума утвердила его кандидатуру по представлению Дмитрия Медведева. В 2014 году он победил на выборах губернатора, набрав 88,81% голосов.

Гордеев считался эффективным губернатором, в прошлогоднем рейтинге глав российских регионов от Фонда развития гражданского общества он входил в группу руководителей субъектов с очень высокими показателями. Экс-губернатор Воронежской области Алексей Гордеев «многое поменял в регионе, реализовал в области несколько серьезных сельскохозяйственных проектов, город и область преобразились», перечислил Андрей Колядин. Хотя вопросов по управлению регионом «к нему нет вообще», Гордеев «засиделся» в регионе, добавил политконсультант Дмитрий Фетисов.

Возможно, полпредство — лишь ступенька в карьере Гордеева, он еще может вернуться в федеральное правительство, например на прежнюю должность министра сельского хозяйства, считает Туровский.

Преемник Гордеева

Врио губернатора Воронежской области после ухода губернатора стал глава Воронежа Александр Гусев, который считается опрошенными РБК экспертами согласованным преемником Гордеева. Гусев, бывший топ-менеджер предприятия «Воронежсинтезкаучук» (принадлежит «Сибуру»), начал работу в правительстве области по приглашению Гордеева еще в 2009 году. В 2013 году он выиграл выборы мэра с 43,62% голосов.

Александр Гусев (Фото: Роман Демьяненко / ТАСС)

«Эффективный хозяйственник, в политику не лез никогда. Неконфликтный. Скорее всего, команду, доставшуюся от Гордеева, кардинально менять не будет», — полагает Фетисов. Гусев знает и «местный бомонд», и финансово-хозяйственную деятельность региона, отмечает плюсы назначения Колядин.

На фоне предшественника-«тяжеловеса», авторитарного Гордеева, его преемник будет выглядеть значительно слабее, считает политолог Кынев. В то же время Воронежская область регулярно получает «плановое» количество голосов на губернаторских выборах, и вряд ли эта система «посыпется» после перестановок, рассуждает эксперт.