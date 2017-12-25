Клубничный кандидат

Участвовать в выборах от КПРФ будет директор совхоза им. Ленина

Съезд КПРФ выдвинул в президенты директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина. Зюганов объявил однопартийцам, что на выборы не пойдет. Руководители КПРФ и политологи говорят о запросе на «новые лица»

Павел Грудинин (Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»)

Съезд КПРФ 23 декабря выдвинул 57-летнего директора подмосковного совхоза имени Ленина Павла Грудинина кандидатом в президенты. Директора поддержали и на предыдущих партийных мероприятиях.

Так, пленум ЦК КПРФ 22 декабря единогласно поддержал выдвижение Павла Грудинина. Его кандидатуру предложил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Грудинина поддержали перед этим первые секретари региональных отделений КПРФ.

«Зюганов заявил, что не выдвигается, и предложил Грудинина. После двух дней споров президиум согласился его рекомендовать», — рассказывает источник РБК. «У нас очень много достойных кандидатов, я сам голосовал за Юрия Болдырева. Оказалось, что в КПРФ самые демократические выборы, у всех других партий было определено, за кого они проголосуют, а у нас сохраняется интрига», — говорил Грудинин РБК перед голосованием пленума.

Окончательное решение должен был принять съезд КПРФ 23 декабря. Выступая на мероприятии, Грудинин заявил, что он «готов подписаться под каждым словом» программы Геннадия Зюганова. «Все мои действия будут согласованы с избирательным штабом, и я прошу, чтобы его возглавил Геннадий Андреевич», — добавил он. «Нашу победу могут украсть, мы это знаем. Но наше дело правое, и победа будет за нами», — резюмировал директор совхоза имени Ленина.

«Давайте поддержим его и пожелаем успехов», — заявлял на съезде Геннадий Зюганов, представляя кандидатуру Грудинина, отметив, что решение было принято после обстоятельного обсуждения. Делая такой выбор, «патриотические силы представляют альтернативу Путину и либеральному правительству». Сейчас в России «сложилась система личной власти», демократические процедуры все чаще имитируются, а новую избирательную кампанию пытаются «утопить в шоу, в которых невозможно найти истину», говорил Зюганов. «Чушь, что все [голосование на выборах президента] предрешено. Ничего не предрешено, особенно в нашей стране», — подчеркнул он.

Дальше он напомнил о предвыборных обещаниях Владимира Путина перед третьим сроком. По мнению Зюганова, были воплощены только обещания в сфере обороны и безопасности, а все остальные «провалены». Ресурс «стабильности личной власти ограничен», заявил Зюганов, а «желание перемен, по опросам, превысило желание стабильности», добавил лидер КПРФ.

После перерыва состоялось голосование участников съезда партии. Решение выдвинуть Грудинина кандидатом от КПРФ поддержали большинство делегатов — против него проголосовали 11 делегатов, а 303 — поддержали, заявлял РБК собеседник в КПРФ.

Причины отказа лидера Компартии

Когда в четверг, 21 декабря, на президиуме КПРФ обсуждался вопрос о кандидате в президенты от КПРФ, лидер Компартии Геннадий Зюганов пояснил, что не готов принимать участие в кампании в том числе потому, что ему будет тяжело заниматься выборами — не позволяет здоровье. Об этом РБК рассказали два источника в партии. «После такого аргумента всем уже было понятно, что крыть нечем и надо думать о другом кандидате», — пояснил источник РБК. Зюганов говорил, что в отличие от Грудинина у него в силу возраста не будет возможности объехать всю страну, как это было на президентских выборах в 1996 году, рассказывает собеседник, близкий к руководству партии. «Посыл Геннадия Андреевича был такой, что кандидат должен быть моложе и более энергичный», — поясняет источник РБК. Зюганова уговаривали, обещали, что всю кампанию проведут за него и ему почти не надо будет никуда ездить, но он не согласился.

Если на заседании ЦК в четверг споры о новом выдвиженце от Компартии были острыми — не все хотели поддерживать предложенную Зюгановым кандидатуру Грудинина, — то в пятницу, 22 декабря, заседание президиума прошло достаточно спокойно, рассказывал РБК источник в КПРФ. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко и глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников, которые рассматривались как возможные кандидаты от Компартии, сами отказались от участия в выборах, а кандидатуру зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина накануне «забраковал» сам Зюганов, сказав, что «не хочет портить ему карьеру», пересказывает происходившее на заседании президиума собеседник РБК. «Когда Левченко и Калашников отказались, осталась только кандидатура Грудинина, которую предлагал Зюганов. Поэтому все согласились с беспартийным кандидатом», — резюмирует еще один коммунист. Лидер Компартии говорил про то, что «нужна свежая кровь», обновление, добавил другой собеседник в КПРФ.

Еще одной причиной, по которой лидер Компартии не стал выдвигать свою кандидатуру на выборах, источники РБК называют неоднозначное отношение к нему со стороны регионов. Когда среди региональных отделений проводился опрос о том, кого бы они хотели выдвинуть кандидатом в президенты, все парторганизации называли Зюганова, но целый ряд из них одновременно называли фамилии и других людей, рассказывает собеседник в КПРФ. «Это было сигналом к тому, что в партии хотят видеть новое лицо [на выборах]», — добавляет источник РБК. По словам еще одного коммуниста, «регионы были очень недовольны итогами думских выборов, многие считали, что в этом виноват Зюганов, и это не могло не сказаться [на отношении к нему]». На выборах в Госдуму в 2016 году Компартия с трудом опередила ЛДПР, набрав 13,4%. Либерал-демократы получили 13,2%.

Интрига вокруг кандидата в президенты от КПРФ сохранялась до последнего, уверил РБК зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин. По его словам, в партии шло «широкое обсуждение», в нескольких регионах наряду с Геннадием Зюгановым предложили и другие кандидатуры, рассказал РБК Афонин. На вопрос, какие кандидаты были в списках, он сказал, что на втором месте с большим отставанием шел Грудинин, также упоминались губернатор Иркутской области Сергей Левченко, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, член президиума ЦК КПРФ Леонид Калашников, сам Афонин, экономист Юрий Болдырев, зампредседателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков, член ЦК КПРФ Виктор Соболев и другие. По словам Афонина, директор совхоза широко популярен в региональных отделениях партии.

Директор совхоза имени Ленина действительно занимал по опросам второе место, но во многом благодаря тому, что его активно раскручивал сам лидер КПРФ, добавляет источник в партии. Зюганов ездил вместе с партактивом в совхоз им. Ленина, также партийцам показывали фильм про Грудинина — все об этом информировали регионы, рассказывает еще один коммунист. Весь последний месяц Зюганов убеждал директора совхоза согласиться на участие в кампании. «Грудинин не член партии и не является для Геннадия Андреевича угрозой и конкурентом в будущем», — заявил собеседник РБК.

Зюганов аргументировал отказ баллотироваться в президенты необходимостью найти фигуру, которая могла бы объединить Народно-патриотические силы под руководством Компартии, говорит член президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин. «Партии нужно новое лицо. В кандидаты выдвинут хозяйственник, руководитель, который сохранил коллектив, чье предприятие дает полный социальный пакет и «стоит на ногах». Зюганов аргументировал выдвижение кандидатуры Грудинина тем, что он давно работает [в политике], имеет победные результаты в Ленинском районе области и его поддерживает непартийная среда патриотов и сторонников», — рассказал Рашкин.

По словам Афонина, Зюганов возглавит высший государственный совет Народно-патриотических сил России, который, по сути, станет «штабом кампании».

Одна из ключевых причин, по которой лидер Компартии отказался от участия в выборах, — риск занять третье место, говорили источник РБК в КПРФ. «В партии все понимают, что Зюганов рискует проиграть кампанию Жириновскому, заняв третье место», — поясняют два коммуниста. Лидер КПРФ пытался получить от администрации президента гарантии второго места по итогам выборов, но никто ему ничего обещать не стал, добавил источник, близкий к Кремлю. Согласно ноябрьскому соц​опросу исследовательского холдинга «Ромир», эксклюзивного представителя Gallup International в России и СНГ, за Жириновского готовы отдать свой голос на выборах 8% избирателей, а за Зюганова — 7%.

На вопрос о рисках, которыми грозит кандидату коммунистов проигрыш Жириновскому и третье место на выборах, Рашкин сказал РБК, что «риски всегда есть» из-за возможного применения властью админресурса и предпочтений СМИ кандидату не от коммунистов. «В стране кризис и тяжелейшая ситуация. Если на президентских выборах будет хамское отношение к кандидату и неравные условия борьбы, то Болотная была не так давно, народ может снова выйти на улицу», — считает депутат Госдумы от КПРФ. Афонин заявил РБК, что в партии уверены, что Зюганов не мог бы проиграть Жириновскому и занять третье место на выборах.

Директор совхоза вместо Зюганова

73-летний Геннадий Зюганов начал работать в ЦК КПСС в 1983 году, в 1990 году был избран членом политбюро и секретарем ЦК Компартии РСФСР, в создании которой в составе КПСС сам участвовал. Когда КПСС и Компартия РСФСР в 1991 году были запрещены, Зюганов вошел в состав Координационного совета патриотических движений, а в начале 1993 года стал одним из инициаторов образования КПРФ, которую и возглавил.

В 1996 году Геннадий Зюганов представлял блок Народно-патриотических сил на выборах президента, но во втором туре голосования получил 40,31% голосов избирателей, уступив Борису Ельцину, за которого отдали голоса 53,83%. На выборах президента в 2000 году политик также занял второе место с 29,21% голосов, уступив Владимиру Путину (52,94%). На выборах в 2008 году за Зюганова проголосовали уже 17,72% избирателей, что обеспечило ему второе место после Дмитрия Медведева (70,28%). Практически такой же результат (17,18%) Зюганов показал и на выборах в 2012 году, тогда победу одержал Владимир Путин (63,6%).

Павел Грудинин и Геннадий Зюганов (Фото: Николай Галкин / ТАСС)

Павел Грудинин родился в Москве в 1960 году. Он окончил Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства. С 1995 года возглавляет ЗАО «Совхоз имени Ленина», куда устроился работать еще в 1980-х после окончания вуза. Совхоз располагается неподалеку от МКАД в Ленинском районе Подмосковья. Грудинин называл его крупнейшим в стране предприятием по производству клубники и земляники, а также рассказывал о высоких зарплатах и социальных гарантиях работников совхоза.

В 2000-м году Грудинин был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. «Президент тогда говорил, что мы всех олигархов уберем от власти. Действительно, всех старых олигархов — их было немного, девять или десять долларовых миллиардеров, он «равноудалил». Кого-то отправил в Сибирь, как Ходорковского, кого-то в Англию, как Березовского. Вместо них с 2000 года в России появилось 89 новых миллиардеров», — рассказывал он в 2017 году в интервью «Левому фронту».

С 1997 по 2011 год Грудинин был депутатом Мособлдумы, состоял в партии «Единая Россия». Карьеру депутата он завершил после скандального интервью журналу «Русский репортер». «Межнациональные конфликты — это будущее нашей страны. Это видно сразу. Дети в школу приходят, не зная русского языка. Они ведь приезжают аулами. Когда на площадке беленький с черненьким дерутся, если побеждает черненький, беленькие разбегаются. Если беленький побеждает, то черненькие все на беленького», — говорил депутат в интервью. Позже Грудинин утверждал, что текст вышел «творчески переработанным».

В публичных выступлениях бывший единоросс регулярно критикует правительство. Выступая на Московском экономическом форуме в 2015 году, директор совхоза заявил, что чиновники не выполняют указания Владимира Путина по поводу амнистии капитала и борьбы с коррупцией. «Экономические условия, налоговая база и обеспечение такие, что нам невыгодно в принципе заниматься производством», — говорил Грудинин.

В 2015 году крупнейший в Московской области производитель клубники более двух месяцев не мог получить разрешение на торговлю в столице. Директор совхоза тогда угрожал оставить урожай в поле, но в итоге добился уступок от мэрии.

С трибуны Думы в декабре 2017 года он заявил, что сельское хозяйство в России находится «в тяжелом положении» и хорошо идут дела только у агрохолдингов, которые получают госсубсидии.

«Вот вы спрашиваете, можно ли при таком капитализме, как у нас, выжить? Да, можно. Но ты должен фактически стать независимым: не брать кредитов, никому не быть должным, проводить такую социальную политику, чтобы тебя любили и ценили рабочие, и быть все время с ними», — говорил директор совхоза в интервью в августе 2017 года.

Муниципальный депутат подмосковного Ступино Николай Кузнецов, знакомый с Грудининым, охарактеризовал его как влиятельного спонсора КПРФ, крупного землевладельца в Ленинском районе и «очень неудобную для власти» Московской области фигуру. По его словам, Грудинин, возглавляющий Совет депутатов города Видное — центра Ленинского района области, имеет амбиции выступить на выборах губернатора Подмосковья в сентябре. По мнению Кузнецова, участие в президентской кампании станет для директора совхоза мощной раскруткой для выборов в регионе.

Драйв и харизма как вестники перемен

Решение беспроигрышное вне зависимости от того, какое место на выборах займет Грудинин, второе или третье, прокомментировал РБК намерения коммунистов глава Политической экспертной группы Константин Калачев. Среди плюсов кандидатуры Грудинина политолог называет образ социально ориентированного успешного руководителя и наличие политического опыта. «Грудинин в партии конкуренцию Зюганову не составит. Он вообще беспартийный пока. На праймериз левых сил он был первым», — уверен Калачев.

«Шансы Грудинина будут сильно зависеть от того, как он поведет себя во время кампании и сколько эфирного времени у него будет», — говорит директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. По его словам, пока у Грудинина нет узнаваемости и политического веса, кроме того, сохраняются риски, что он не мобилизует электорат на местах. Но, с другой стороны, может сработать «фактор нового лица».

Политконсультант Дмитрий Фетисов полагает, что с точки зрения электоральных перспектив Грудинин лучший вариант для КПРФ, поскольку он «обладает достаточной харизмой и способен добавить кампании драйва». Но это все равно не поможет ему претендовать на какой-либо высокий результат, оговаривается эксперт.

Опрошенные РБК политологи сходятся в том, что решение выдвинуть Грудинина означает скорые перемены в партии. «Не за горами перемены, ведь раньше не было ни рисков третьего места, ни необходимости выстраивать такие сложные интриги», — полагает Миронов. По его словам, Зюганов осознавал риск, что может получить на выборах третье место. «Начинать карьеру с 30–40% голосов и закончить с 7–9% было бы печально», — отмечает политолог.

«Ничего не менять [в партии] уже было невозможно», — утверждает Калачев.

По мнению Фетисова, выдвижение Грудинина может серьезно повлиять на расклады внутри партии, поскольку директор совхоза считается человеком зампреда ЦК КПРФ Владимира Кашина, в то время как — по самому вероятному сценарию — Зюганов в качестве своего преемника выберет другого своего заместителя, Юрия Афонина.