«Аллергены» из правительства

Эксперты назвали членов кабинета — кандидатов на отставку

Эксперты фонда «Петербургская политика» назвали основных кандидатов на выбывание из правительства. Среди них — Дмитрий Рогозин, Владимир Мединский и Виталий Мутко, характеризующиеся как «аллергены» общественного мнения

Дмитрий Рогозин и Владимир Мединский (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

«​Аллергены» в Белом доме

Министр культуры Владимир Мединский, глава Минобрнауки Ольга Васильева, а также вице-премьеры Виталий Мутко и Дмитрий Рогозин стали «аллергенами» в глазах общественного мнения. К такому выводу пришли эксперты фонда «Петербургская политика» (доклад есть у РБК).

Этих чиновников также характеризует низкий коэффициент позитивного восприятия в СМИ, отмечают эксперты. При составлении рейтинга «Петербургская политика» использовал данные анализа федеральных СМИ «Медиалогией» с 1 сентября по 19 декабря. У Васильевой он составляет 1,38 (для сравнения: у министра спорта Павла Колобкова — 177), у Рогозина — 0,98, у Мединского и Мутко этот коэффициент вообще отрицательный — минус 2,4 и минус 7,4 соответст​венно. Позже официальный представитель «Медиалогии» заявил РБК, что коэффициент позитивного восприятия в СМИ разработан и рассчитан экспертами фонда «Петербургская политика» и для расчетов этого коэффициента использовались количественные данные «Медиалогии» по упоминаемости персон в федеральных СМИ.

Замена «аллергенов» — достаточно частое событие в российской политической практике, отмечают аналитики фонда. По их мнению, нередко их отставка откладывается, что позволяет увеличить их негативную узнаваемость, и соответственно, рассчитывать на больший имиджевый эффект при замене. «К таким примерам могут быть отнесены Михаил Зурабов, Анатолий Сердюков, отчасти — Дмитрий Ливанов», — сказано в докладе.

От культуры до космоса

Самый молодой в «аллергенном» списке — Владимир Мединский (47 лет). Конфликтогенность министра в сочетании с самоощущением сферы, которую он курирует, «как теряющей былой статус» делает его уязвимым, отмечают авторы доклада. Достижения Мединского за время работы министром носят небесспорный характер, пишут эксперты. Наконец, «Петербургская политика» напоминает о скандале вокруг докторской диссертации министра.

Что касается куратора оборонно-промышленного комплекса вице-премьера Дмитрия Рогозина, то дефицит достижений в космической отрасли чувствителен для общественного мнения, подчеркивают авторы доклада. Более того, налицо и неудачи. 28 ноября в присутствии Рогозина и главы «Роскосмоса» Игоря Комарова с космодрома Восточный был произведен старт ракеты-носителя «Союз-2.1б», которая должна была доставить на орбиту 19 спутников. Но после включения двигателей разгонного блока «Фрегат» информация перестала поступать, и вскоре стало ясно, что на расчетные орбиты спутники не вышли. Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал чиновников, которые «бодро успели отрапортовать» об успешном запуске, и потребовал наказать виновников неудачного пуска.

Минусом Ольги Васильевой «Петербургская политика» считает ее публичный имидж — он, по мнению экспертов, прочно связан с введением в школах уроков православия и нравственности. Осенью 2016 года газета «Коммерсантъ» сообщила, что в школах введут обязательный предмет «православная культура», а через год — «нравственные основы семейной жизни». Хотя и то и другое в Минобрнауки опровергли, Васильева оказалась не до конца принятой отраслью, крайне сдержанно относящейся к попыткам как собственной модернизации, так и очевидной архаизации, полагают авторы доклада.

Еще один «аллерген» — вице-премьер Виталий Мутко, которого «Петербургская политика» характеризует как фигуру, подтверждающую расхожий тезис об «утрате былой спортивной славы». «Как сторонники бойкота зимних Олимпийских игр, так и подозревающие российскую сторону в допинговых нарушениях относятся к персоне Мутко с очевидным отторжением», — замечают эксперты. По их мнению, Мутко оказался заложником контраста между пропагандой о «былом величии советского спорта» и нынешними результатами, воспринимаемыми обществом как несоразмерные величию России. Главным аргументом в пользу сохранения Мутко на должности вице-премьера «Петербургская политика» называет необходимость проведения чемпионата мира-2018.

В аппарате Рогозина отказались комментировать этот доклад. Виталий Мутко был недоступен для комментариев. РБК ожидает ответа от пресс-службы Минкультуры. Пресс-секретарь министра образования Андрей Емельянов заметил, что ему не ясна методология исследования. «Все это похоже на угадывание рецепта по запаху с кухни, на которую не пускают, а готовить ты не умеешь», — сказал он.

Автор доклада Михаил Виноградов сказал РБК, что кандидатами на вылет являются не только «аллергены», но и вообще все министры, поскольку они рискуют попасть под масштабную ротацию в Белом доме в контексте президентских выборов. Но если ориентироваться на положительный эффект в обществе и подведомственных средах от подобных замен, упомянутые в докладе фигуры находятся в зоне риска, подчеркнул эксперт.

Политконсультант Дмитрий Фетисов согласен с отнесением в категорию «аллергенов»​ Мединского, Мутко и Рогозина, у которых, по его мнению, «самые слабые позиции в правительстве». В то же время он не согласен относительно Васильевой: по его мнению, она достаточно активно и эффективно занималась вверенной ей сферой и имеет сильные позиции в Белом доме.

В группу «аллергенов» можно было бы включить и министра сельского хозяйства Александра Ткачева, к работе которого имеется много вопросов, полагает Фетисов. «Несмотря на все успехи сельского хозяйства, отношение к Ткачеву в общественном мнении неоднозначно, и превратиться в «аллерген» он может быстро и легко», — полагает глава Политической экспертной группы Константин Калачев. Он говорит, что персоналии в докладе сгруппированы «вполне логично», но репутационные проблемы есть не только у очевидных «аллергенов». «Оценки работы правительства идут вниз. Оставить все как есть после президентских выборов можно, но нужно ли? Кого-то из министров стоит поменять под аплодисменты», — рассуждает политолог.

От тяжеловесов до технократов

Эксперты «Петербургской политики» также охарактеризовали ситуацию вокруг таких групп, как «политические тяжеловесы», «команда премьера», «символы кадрового омоложения».

Вокруг фигур «тяжеловесов» — глав МИДа и МВД Сергея Лаврова и Владимира Колокольцева — «разворачивается почти открытая борьба за кресло», сопровождаемая периодическими слухами о недостаточной мотивации министров, утверждают авторы доклада. Но Лавров остается очевидным лидером общественного мнения, а не склонный к высокой публичной активности Колокольцев не становится в его глазах «аллергеном» при очевидных претензиях общества к качеству работы МВД.

Сергей Шойгу, Сергей Лавров и Владимир Колокольцев (слева направо) (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

В двойственном положении оказался Дмитрий Козак, указывают эксперты. Они ссылаются на то, что ему поручены несколько значимых тем с потенциалом популярности, в том числе развязка долговых обязательств регионов, но решения на этот счет неизбежно сопряжены с вовлечением в конфликты.

Карьера других «тяжеловесов» — Дениса Мантурова, Юрия Трутнева и Сергея Шойгу — мало привязана к внутриправительственным раскладам, их перспектива в большей степени будет обусловлена общей конфигурацией в верхах к маю 2018 года, считает «Петербургская политика».

К команде премьера эксперты отнесли людей, идентифицирующихся с Дмитрием Медведевым, — министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова, вице-премьера Аркадия Дворковича и главу Минюста Александра Коновалова. ​Абызов, по мнению «Петербургской политики», несмотря на дефицит успеха у своей структуры, успешно играет на размышлениях о социальной пользе от современных технологий и реорганизации кабинета за счет проектного управления. Дворкович хотя и не стал символом достижений в курируемых им областях, оказался одним из символов противостояния условных рыночников монополизации и огосударствлению ключевых секторов экономики. А Коновалов не выходит из тени даже во время принятия резонансных законопроектов в политической сфере, говорится в докладе.

Символами кадрового омоложения «Петербургская политика» назвала назначение министрами 29-летнего Николая Никифорова и 35-летнего Максима Орешкина. Эти назначения «были вызовом принятым правилам игры с точки зрения как возраста, так и дефицита публичного бэкграунда до момента назначения». По мнению экспертов, остается загадкой, будут ли эти назначенцы ощущать себя единой командной с близкими взглядами или между ними развернется борьба за нишу «молодых перспективных чиновников».

Турбулентность перед выборами

Согласно выводам «Петербургской политики», приближение президентских выборов вызывает турбулентность в исполнительной власти. Эксперты выделяют несколько особенностей нынешнего политического цикла. Это общая неопределенность относительно будущих приоритетов и курса и значимости внутренних проблем на фоне приоритетности международной политики. Другой фактор — присутствие у части элит ожиданий от борьбы вокруг кандидатуры будущего премьера как ключевой интриги избирательной кампании. Другую интригу создает возможное изменение полномочий ведомств в контексте создания «проектного офиса».

«Петербургская политика» констатирует удаленность членов правительства от предвыборной кампании и рост неопределенности вокруг общего статуса членов правительства после ареста министра экономического развития Алексея Улюкаева. В то же время «Петербургская политика» говорит о сравнительно легкой сохраняемости и столь же легкой заменяемости большинства членов кабинета и особенно его кадрового ядра.

Наконец, эксперты отмечают подчеркнуто нейтральное отношение общества к правительству — Белый дом не воспринимается ни как «аллерген», ни как автор серьезных успехов: состояние экономики не один год оценивается гражданами как кризисное, а значимые достижения, например, снижение инфляции, не замечаются респондентами.​