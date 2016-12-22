Вице-спикер Госдумы счел день рождения Мутко «не самым удачным днем»

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев поздравил вице-премьера Виталия Мутко с днем рождения, передает «Интерфакс». При этом Лебедев отметил, что юбилей у вице-премьера пришелся на «не самый удачный день».
«Виталий Леонтьевич Мутко сегодня отмечал день рождения, видно, не самый удачный день, терпения ему», — заявил вице-спикер Госдумы.
Одновременно, комментируя ситуацию, сложившуюся вокруг недопуска российской сборной к Олимпийским играм, Лебедев констатировал провал работы правительственных ведомств по этому вопросу. «Чиновники, которые занимались решением допингового скандала, очевидно, проиграли. Усилия Минспорта, ОКР, комиссии Смирнова [Независимой общественной антидопинговой комиссии], очевидно, провалились. Нужна новая стратегия отношений с международными спортивными организациями и новые лица в руководстве российского спорта», — сказал политик.
Госдума 8 декабря приняла заявление, в котором осудила недопуск российской сборной к Олимпиаде в корейском Пхёнчхане. Решение исполкома МОК в нижней палате назвали «необоснованным» и нарушающим права спортсменов.
Исполком МОК 5 декабря принял решение о том, что российская сборная не будет допущена к Олимпийским играм 2018 года. Причиной для этого стали проведенные двумя комиссиями расследования о применении допинга спортсменами из России, основанные на показаниях экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, и о существовании в стране государственной системы допинга. Родченков, в свою очередь, заявлял, что к допинговой программе имеет отношение лично вице-премьер России Виталий Мутко.
В своем заявлении депутаты Госдумы подчеркнули, что «многочисленные проверки показали отсутствие использования допинга российскими спортсменами».