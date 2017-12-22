Новое «окно» госорганов

Правительство закроет непопулярные сайты министерств и ведомств

Новая концепция развития сайтов госорганов предусматривает закрытие непопулярных ведомственных порталов и перевод сервисов на единый ресурс gov.ru. Из более 7000 государственных сайтов 80% — это ресурсы с низкой посещаемостью

Фото: Иван Новиков / ТАСС

Новое «окно»

В правительстве обсуждается реорганизация системы официальных сайтов министерств и ведомств, один из сценариев — объединить интернет-ресурсы органов власти в единый портал, отказавшись от развития собственных сайтов госорганов с низкой посещаемостью. Такой вариант содержится в концепции развития единой цифровой среды интернет-сайтов госорганов (копия есть у РБК).

Второй вариант — сохранить существующие сайты госорганов, но использовать согласованные методы развития, единые принципы организации пользовательских интерфейсов и размещаемых данных, говорится в документе. Такой сценарий также предполагает запуск нового портала, который должен взаимодействовать с сайтами федеральных органов власти и реализовать принцип «одного окна».

Разработать концепцию в июне 2017 года поручил глава правительства Дмитрий Медведев. В сопроводительных материалах к концепции, которую разрабатывали Минкомсвязи и эксперты на площадке «открытого правительства» под руководством Михаила Абызова, отмечается, что в России существует более 7 тыс. сайтов и порталов органов власти. При этом 71% граждан затрудняются ответить, на какой госсайт они обратятся за решением своих задач.

За счет единых стандартов снизятся затраты на дизайн и разработку сайтов, повторный ввод данных, доступ к ним и хранение, пишут авторы концепции. Снижению затрат также будет способствовать закрытие сайтов с низкой посещаемостью, указано в правительственных материалах.

Расходы госорганов в 2016 году на информационные системы федерального уровня составили 39,36 млрд руб. Сайты ведомств входят в эти системы. Но сколько сейчас власти тратят на поддержку именно сайтов, в Минкомсвязи не сообщили.

Замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Козырев говорит, что в середине января Минкомсвязи и «открытое правительство» планируют запустить промостраницу новой версии портала gov.ru, а в феврале следующего года — бета-версию с первыми сервисами. Сроки запуска подтвердили в «открытом правительстве», не исключив, что новая площадка может быть использована и для экспертных обсуждений законопроектов, которые сейчас проходят в очной форме.

Домен www.gov.ru зарегистрирован на Федеральную службу охраны России (ФСО). По словам Козырева, Минкомсвязи ведет переговоры о его делегировании. В ФСО это не прокомментировали.

«По различным оценкам, из 7 тыс. сайтов госорганов, которые сейчас развивают в России, 80% мало посещаемы, но деньги на них все равно тратятся. Мы хотим закрыть подобные ресурсы, перенести их контент на единую платформу gov.ru и оставить только сайты, где аккумулируется основная часть трафика», — рассказал Козырев. По его словам, в следующем году Минкомсвязи намерено составить рейтинг госсайтов и начать переносить информацию с непосещаемых ресурсов на gov.ru.

В начале 2018 года концепцию должна рассмотреть правительственная подкомиссия по цифровой экономике, рабочая группа под руководством вице-премьера Аркадия Дворковича, а также правительственная комиссия под руководством министра Михаила Абызова. Козырев рассчитывает, что документ будет утвержден к середине января.

В Минобрнауки РБК сообщили, что министерство «ведет открытую информационную политику и использует широкой набор каналов коммуникации для информирования граждан». «В случае поступления каких-либо поручений правительства министерство всегда нацелено на их исполнение, в том числе по вопросам модернизации информационных ресурсов», — сообщили в ведомстве. Готовы ли другие министерства отказаться от своих ресурсов, на момент публикации в Минфине, Минэкономразвития, Минпромторге, Минкультуры, Минобрнауки, Минтруде, Минздраве, Минсельхозе и Минспорте не ответили.

Фото: Иван Новиков / ТАСС

Вэб-унификация

Концепцию дизайна госсайтов готовила группа разработчиков, среди которых компания AIC и студия Артема Геллера. Работу они проводили на общественных началах, утверждает Козырев.

Обновленную версию Gov.ru сделает «Ростелеком». Среди направлений доработки сайта — внедрение искусственного интеллекта для анализа обращений пользователей, частичной обработки звонков и письменных запросов. По оценке компании, приведенной в концепции, в 2017–2018 годы на ее реализацию потребуется от 671,1 млн до 772,3 млн руб.

«Gov.ru будет регулироваться теми же документами, что и Gosuslugi.ru. По сути, одна государственная цифровая платформа будет использовать два домена — gosuslugi.ru и gov.ru», — рассказали в Минкомсвязи. Инвестиции в развитие Gov.ru Козырев оценил в 200 млн руб. в год. Предполагается, что сумма будет выделена в рамках программы развития цифровой экономики. «Они окупятся в первый же год, если перестать тратить деньги на «мертворожденные» порталы», — уверен Козырев.

Консолидировать все госресурсы на одном сайте, по его словам, сейчас нецелесообразно, но в конечном счете идет движение к модели единого госсайта. Вопрос объединения gosuslugi.ru и других популярных сайтов будет рассматриваться не раньше, чем через три года, уточнил он.

Популярные Gosuslugi Gosuslugi.ru является одним из самых посещаемых в Рунете: по данным MadiaScope, в октябре этого года сайт был на 14-м месте в России по количеству посетителей в среднем за день с персональных компьютеров среди пользователей в возрасте 12–64 лет. Его аудитория составляла 1,36 млн человек. В месяц портал в среднем посещали 14,7 млн человек. По этому показателю сайт был 12-м в России и значился в рейтинге следующим после Instagram.com.

Член экспертного совета при правительстве Екатерина Шапочка отметила, что подход «одного окна» к государственным сайтам является «лучшей мировой практикой». «В первую очередь это удобно гражданам: не нужно искать информацию на множестве информационных ресурсов: портал позволяет организовать ее на клиентоцентричных принципах — например, по жизненным ситуациям. Во-вторых, этот подход заставит сами органы власти организовать внутренние процессы и межведомственное взаимодействие более эффективно. В-третьих, возникнет бюджетная экономия от того, что одни и те же задачи не будут решаться разными ведомствами параллельно», — рассказала Шапочка.

По словам гендиректора AIC Антона Виноградова, по пути унификации государственных интернет-ресурсов давно идут Великобритания, Канада, США и Новая Зеландия. «В России государственные ресурсы разрозненны, а ведь пользователь должен сразу идентифицировать государственный сайт. В результате снижается качество пользовательского опыта — на каждом сайте приходится разбираться заново. Если мы не исправим это сейчас, все равно придется решать эту проблему через три—пять лет», — считает Виноградов.

Директор по развитию агентства Catzwolf Digital Артемий Альтман говорит, что история запуска больших агрегаторов услуг показывает, что на раскрутку в среднем уходит два-три года. На портале Gosuslugi.ru в начале 2010-х почти не было удобных сервисов, но через пару лет он значительно обновился: этим Альтман объясняет резкий рост популярности ресурса. «Сейчас вызывает большой вопрос, смогут ли пользователи найти быстро необходимую им информацию и получить услугу на едином государственном сайте, который будет включать в себя услуги всех ведомств. С другой стороны, достаточно иметь один логин и пароль, сервис «одного окна» имеет свои преимущества», — говорит он.