Выставочный фонд

Кто оплатит выдвижение Владимира Путина на ВДНХ

Владимира Путина выдвинут кандидатом в президенты в 57-м павильоне ВДНХ, который занимает историческая выставка, организованная епископом Тихоном (Шевкуновым). За аренду помещения сторонники президента заплатят из своего кармана

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / Спутник / EPA-EFE)

Кто выдвинет

Инициативная группа, которая официально выдвинет Владимира Путина кандидатом в президенты, соберется 26 декабря в 57-м павильоне ВДНХ. Об этом РБК сообщили члены оргкомитета по созданию инициативной группы, заседание которого, в свою очередь, прошло во вторник, 19 декабря.

Оргкомитет собрался в Музее Победы на Поклонной горе. На мероприятии было порядка 30 человек, рассказали РБК глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов и депутат Госдумы Сергей Боярский. Это российский кардиохирург Лео Бокерия, телеведущий Дмитрий Губерниев, певец Николай Расторгуев, борец Александр Карелин, и.о. секретаря генсовета «Единой России» Андрей Турчак, директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский, президент РСПП Александр Шохин, боксер Денис Лебедев, ректор МГУ Виктор Садовничий, сопредседатель ОНФ Ольга Тимофеева.

По громкой связи с участниками встречи был режиссер Станислав Говорухин, сообщил Боярский. «Он сказал, что поговорил с Владимиром Путиным, сообщил ему, что есть идея собрать тех людей, которые его поддерживают, чтобы принять какое-то решение (по созданию инициативной группы), и президент поддержал», — добавляет Анисимов. Также, по его словам, в ходе телефонной связи Говорухин заявил, что «видел и пережил многих руководителей страны и гордится тем, что есть такой лидер, которого он может и хочет поддержать».

Все участники заседания позже войдут в саму инициативную группу. Решено, что общее количество ее членов составит порядка 600 человек, сообщили РБК Турчак и Шохин.

По закону «О выборах президента» в состав инициативной группы по выдвижению кандидата на пост главы государства должно входить не менее 500 человек. Инициативная группа выдвигает кандидата только в том случае, если он идет на выборы в качестве самовыдвиженца. Путин объявил о намерении стать самовыдвиженцем на своей ежегодной пресс-конференции 14 декабря.

В состав инициативной группы войдут представители самых разных сред, сказал РБК Турчак: «Это будут представители культуры, науки, общественных организаций». В группе будет много представителей регионов, добавил единоросс. «Каждый [из тех, кто присутствовал на оргкомитете] будет привлекать своих единомышленников», — уточнил Турчак.

Войти в состав группы предложат «дзюдоистам и самбистам, которых знает президент, и участникам сирийской кампании», говорит близкий к организаторам мероприятия источник РБК. Предложения направят также деятелям культуры и искусства, например актеру Евгению Миронову и актрисе Светлане Ходченковой, добавляет он.

Два участника встречи во вторник сообщили РБК, что сам Владимир Путин, скорее всего, не приедет на заседание инициативной группы 26 декабря. «Закон его к этому и не обязывает», — пояснил один из них. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос РБК, планирует ли Путин посетить собрание инициативной группы, заявил: «Его присутствие необязательно». На уточняющий вопрос, означает ли это, что президента не будет, Песков не ответил.

Кто даст деньги

За аренду помещения Музея Победы, где собирался оргкомитет, заплатил директор музея Александр Школьник, рассказал РБК один из участников встречи. Школьник подтвердил эту информацию РБК, уточнив, что платил совместно с руководителем Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольгой Амельченковой. Аренда зала на полчаса обошлась менее чем в 40 тыс. руб., сказал Школьник.

Из своего кармана представители оргкомитета скинутся также на аренду помещения в 57-м павильоне ВДНХ, где пройдет собрание инициативной группы, сообщили РБК Турчак, Шохин и Анисимов. «В этом есть драматургия — сегодня мы собрались в одном музее, а 26 декабря соберемся в другом музее — «Россия — моя история», — пояснил РБК Андрей Турчак. На встрече оргкомитета отмечалось, что аренда «не будет оплачиваться из средств бюджета, за нее заплатят физические лица», добавил Боярский.

Владимир Путин и Александр Шохин (Фото: Михаил Климентьев / Zuma / Global Look Press)

«Члены оргкомитета должны подумать, как скинуться на это дело [аренду]. Как оплатить это, чтобы не было привлечения партийных, бюджетных и прочих средств. Все аккуратно должно быть сделано, чтобы никто не подозревал в использовании партийного, административного и любого другого ресурса», — сказал РБК Шохин. «Позиция ​такая, что денег и ресурсов [от власти на мероприятие] нет, и финансирование ищет сама инициативная группа. Это [выдвижение] позиционируется как «общественная история», — подтвердил источник РБК, близкий к организаторам мероприятия.

Турчак заявил РБК, что «лично готов» внести свой вклад в оплату аренды: «Карелин тоже [изъявил готовность], бизнес может помочь. Все люди самодостаточные».

Выставка на ВДНХ

В 57-м павильоне ВДНХ с 2015 года располагается выставка «Россия — моя история» из сети мультимедийных экспозиций, созданных Патриаршим советом по культуре при поддержке правительства. Выставка занимает весь павильон.

Епископ Тихон курирует экспертный совет Фонда гуманитарных проектов (ФГП), который и открывал выставку на ВДНХ. Согласно базе данных «СПАРК Интерфакса», единственным управляющим директором и владельцем ФГП является Иван Есин. Выручка от продаж ФГП в 2016 году составила 76,3 млн руб., чистая прибыль — 58 млн руб., чистые активы — ​​478 млн руб.

«Эти выставки — как цикл. Автор — епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов). Сама идея проведения этих выставок принадлежит ему и Патриаршему совету [по культуре]», — ранее рассказывал Есин РБК.

Епископ Тихон (Шевкунов) является наместником московского Сретенского ставропигиального мужского монастыря. Он имеет репутацию человека, близкого к президенту Путину. «Известия» в 2001 году называли Шевкунова «духовным наставником» президента. В интервью журналисту Зое Световой 16 ноября Шевкунов заявил: «У людей есть полное право сколько угодно фантазировать на эту тему или сочинять любые самые захватывающие сказки, но дело на самом деле лишь в том, что такого человека [духовника Путина] в природе не существует».

Глава ФГП Иван Есин ранее был главным юрисконсультантом «Газпром нефти». ФГП, как сказано на его сайте, создан «для реализации миссии по распространению культурных и исторических знаний в России». Он финансируется за счет грантовых и бюджетных средств, пожертвований, а также из собственной прибыли. Партнерами фонда являются администрация президента, Московская патриархия, Минкультуры, столичное правительство, несколько регионов и Российское военно-историческое общество.

Кому пойдут деньги

Есин говорил РБК, что ВДНХ предоставляет фонду 57-й павильон для размещения выставки. Ставка аренды является льготной, уточнял он. Если говорить о статьях дохода, то ФГП, «с одной стороны, получает средства от продажи билетов, с другой — организовывает мероприятия, сдает в аренду площади», рассказывал Есин РБК.

Кому именно инициативная группа по выдвижению Путина кандидатом в президенты должна будет платить за аренду — ВДНХ или ФГП — неясно. Два представителя оргкомитета сказали РБК, что пока не вникали в подробности и даже не выясняли, сколько будет стоить аренда.

Иван Есин и гендиректор ВДНХ Екатерина Проничева во вторник не отвечали на звонки РБК. На момент написания материала в справочной ВДНХ сообщили, что представители, отвечающие за аренду, уже завершили работу, и предложили перезвонить на следующий день.

Субарендатор обычно платит арендатору, но по согласию сторон может быть оговорено, что оплата идет напрямую арендодателю, пояснил РБК партнер брокерской компании Cushman & Wakefield Денис Соколов. Источник, близкий к столичному правительству, сказал РБК, что, например, аренда большого конференц-зала в 57-м павильоне с девяти утра до шести вечера не по льготной ставке стоит 250 тыс. руб. Инициативная группа намерена заседать четыре часа, сказал близкий к организаторам мероприятия источник РБК.

За аренду павильона инициативная группа «заплатит арендатору, то есть Фонду гуманитарных проектов», на следующий день, в среду рассказал РБК Иван Есин, управляющий директор фонда. По его словам, речь идет «о закрытии огромного павильона на весь рабочий день», и стоимость аренды составит 400 тыс. руб. Он добавил, что если будет планироваться застройка — декорационное оформление площадки, монтаж необходимого технического оборудования, техническое сопровождение, то стоимость аренды вырастет. Глава ФГП связал выбор площадки инициативной группой с тем, что исторические парки — «одни из самых востребованных сегодня экспозиций в стране, в первую очередь среди молодежи».

По словам Есина, за прошедшие дни ФГП получил несколько запросов о проведении предвыборных мероприятий на территории исторического парка, в том числе от Фонда поддержки средств массовой информации «Пятое время года», который желал арендовать площадку для собрания группы избирателей в поддержку самовыдвижения оппозиционного кандидата Алексея Навального. «Для нас, конечно, лестно, что для проведения подобных важных для страны событий выбирают наш Исторический парк. Однако текущий график посещений парка организованными группами позволяет нам провести лишь одно мероприятие. Оно состоится 26 декабря 2017 года и будет посвящено выдвижению В.В. Путина на должность президента России», — заключил Есин.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш подтвердила, что в команде оппозиционера в начале месяца пытались арендовать павильон на ВДНХ для проведения собрания 22 или 23 декабря. «Мы обращались на все площадки, соответствующие тому, что нам нужно, так что это был один из очень многих запросов. Отказы были везде», — подчеркнула она.