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Радость вполнакала
Газета № 221 (2718) (2012) Политика, 00:01
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Радость вполнакала
На празднование Нового года в Москве мэрия потратит 1,4 млрд руб.
Московские власти израсходуют на новогодние праздники почти 1,4 млрд руб., подсчитал РБК. Это вдвое меньше, чем в прошлом году. Средства будут потрачены на подсветку, инсталляции, искусственные елки и фейерверки
Фото: Jiang Kehong / Xinhua / Zuma / Global Look Press

Подсветка за полмиллиарда

Московские власти планируют потратить на празднование Нового года и Рождества около 1,39 млрд руб., подсчитал РБК по данным сайта госзакупок. Уже прошло 159 конкурсов на сумму 1,236 млрд руб., еще 44 тендера общей стоимостью 151 млн руб. объявлено.

Около 850 млн руб. планируется потратить на праздничное оформление города — гирлянды, световые фигуры, искусственные ели и т.п. В октябре был разыгран тендер стоимостью 476 млн руб. на организацию архитектурно-художественной подсветки и наружного освещения длиной 237 тыс. м. В конкурсной документации не указано, как должна выглядеть подсветка, однако она будет работать в том числе в период зимних праздников — с середины ноября до конца февраля.

Единственным участником конкурса было ООО «Промо-Лэнд». Согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», компания основана в 2011 году, владелец — Алексей Колбасин, руководитель — Сергей Шикунов. Информации о них в открытых источниках нет. Ранее компания уже получала контракты на световое оформление Москвы, стоимость крупнейшего из них составила 48,2 млн руб., указано в базе данных «СПАРК-Маркетинг».

Тендер на архитектурно-художественную подсветку разыгрывало АО «Объединенная энергетическая компания». В прошлом году оно выступило заказчиком 81 тендера на общую сумму 2,8 млрд руб. Девять контрактов предполагали проведение работ в 2017 году на сумму 143,2 млн руб., подсчитал РБК. В их числе — установка световых гирлянд в центре Москвы. Как подсчитал РБК в прошлом году, один метр гирлянды на центральных улицах стоил от 112 до 187 руб. Работы по заключенным в прошлом году контрактам должно выполнить ООО «Каскад-Энерго», которое, как ранее сообщал РБК, входит в ГК «Ташир» Самвела Карапетяна (№32 в списке Forbes, состояние $3,4 млрд).

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1,6 млн руб. на искусственную елку

На праздничное оформление Парка Горького в зимний период планируется потратить 60 млн руб. Источниками финансирования будут бюджет Москвы и выручка от предпринимательской деятельности парка, сказано в тендерной документации. В парке должны установить световую инсталляцию «Девушка с веслом» высотой 13 м за 1,3 млн руб., а на главном входе повесить 420 зеркальных кубов по 9,8 тыс. руб. каждый. На территории «Музеона», который сегодня также является частью ЦПКиО, планируется разместить шесть световых инсталляций «Сельдь под шубой», которые обойдутся в 4,7 млн руб. Одна искусственная елка в парке будет стоить 1,6 млн руб., всего их планируется поставить пять штук.

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Работы по праздничному оформлению Парка Горького должно выполнить ООО «МГО», которое занималось подготовкой Дня города в этом году. Как сообщал РБК, гендиректору и владельцу компании раньше принадлежало 20% ООО «МГР», которое сейчас возглавляет Татьяна Шмакова — бывший топ-менеджер крупного оператора наружной рекламы Russ Outdoor.

Почти 65 млн руб. планируется потратить на украшение ВДНХ. Например, оформление главного катка световыми фигурами обойдется в 31,7 млн руб. Три контракта общей стоимостью 53 млн руб. получила ООО «Компания Фабрика Арт». Согласно базе «СПАРК-Маркетинг», она проводила спартакиады для «Газпрома». Один из совладельцев «Фабрики Арт», Александр Кудрявцев, имел долю в ООО «Цирковая компания «Журавли». Руководитель последней Сергей Козин возглавляет ООО «Медиагейтс» — дочернюю структуру ООО «Мультимедиа», которое принадлежит Наталии Мельниковой. Ранее Мельникова была владельцем «ТПО Ред Медиа», принадлежащего сегодня структурам «Газпрома». Другим совладельцем компании «Журавли» в базе «СПАРК-Интерфакс» указан заслуженный артист России, циркач Вилен Головко.

650 тыс. за салют

около 470 млн руб. московские власти потратят на организацию различных праздничных мероприятий: фестивалей, концертов, фейерверков. Прошлой осенью ГБУ «Московские ярмарки» разыграло тендер на «проведение торгово-развлекательных и культурно-массовых мероприятий» с декабря 2016 года по январь 2018-го. В частности, с 22 декабря по 14 января в столице пройдет фестиваль «Путешествие в Рождество», посвященный теме театра. Спектакли и концерты будут идти на Красной площади, Тверской улице, Арбате и других площадках.

Стоимость этих работ составит 200 млн руб., подсчитал РБК. Конкурс на организацию городских фестивалей в прошлом году выиграло ООО «МФ Групп», которое ранее проводило фестивали «Московское варенье» и «Московская осень».

Более 195 млн руб. будет потрачено на праздничные мероприятия в парках и на территории районов. Новогодний салют в Парке Горького обойдется в 650 тыс. руб., в Саду им. Баумана — 300 тыс. руб. На праздничные мероприятия в парке «Зарядье» могут потратить до 4 млн руб.

В прошлом году московские власти потратили на празднование Нового года и Рождества не менее 3 млрд руб. Столицу украшали «в итальянском стиле». Встреча 2015 года обошлась столице в 650 млн руб.

Авторы: София Сарджвеладзе, Филипп Алексенко.
Теги: мэрия Москвы , парки , Новый год , Новый Год , подсветка , фестивали , украшения
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