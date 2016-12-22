Депутат Рашкин попросил проверить елку за 12 млн руб. для Парка Горького

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин попросил проверить планы построить «зеркальную елку-куб» в Парке Горького, которая будет дороже кремлевской елки на 6,7 млн руб. Соответствующее письмо он послал главе ФАС Игорю Артемьеву и генеральному прокурору Юрию Чайке. Копия письма есть в распоряжении РБК.



По словам Рашкина, на электронном аукционе на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок Парк Горького 15 ноября разместил предложение на выполнение работ по установке «зеркальной елки-куба». Первоначальная стоимость проекта составляет 12,6 млн руб. Депутат напомнил, что возведение, украшение и демонтаж елки на Соборной площади Кремля оценены в 5,9 млн руб. «Таким образом, знаменитая главная елка страны более чем в два раза дешевле «елки» в парке Горького», — заключил депутат.

В своем письме депутат указал, что детальное описание «елки» «может свидетельствовать о том, что документация была составлена для «конкретной конструкции». По словам Рашкина, «многие требования к объекту являются ничем не обоснованными».

Так, ее каркас должен быть обшит влагостойкой, ламинированной фанерой толщиной 9 мм. Поверх нее будут прикручены листы композитного материала цвета «зеркальное серебро» размером 4000x1220x3 мм. Центральная часть куба, на котором изображен контур в виде ели, будет выполнена из лайтбоксов из светодиодной ленты. Питать ленту будут 180 блоков питания.

Депутат напомнил, что в Воронеже тоже хотели купить ненастоящую елку, которая будет дороже кремлевской. Но он рассказал, что направил запрос и местные власти «отказались от этой неадекватной затеи». Он напомнил, что воронежская елка стоила тогда на 1,5 млн дороже той, что стояла в Кремле.

Парк Горького объяснил наличие 13 млн руб. на елку у главного входа Общество

Представитель пресс-службы Парка Горького в разговоре с РБК рассказал, что «елка-куб» будет установлена у главного входа. Средства будут выделены из выручки от предпринимательской деятельности, сказал собеседник РБК. По его словам, новая «елка» «станет самой масштабной» за всю историю парка. Она будет стоять с 4 декабря до 18 января.

В августе Парк Горького объявлял конкурс на установку домика для лебедей, первоначальная стоимость которого составляла 4,24 млн руб. В пресс-службе парка тогда заявили, что наибольшая часть средств пойдет на строительство «высокотехнологичных понтонов», которые должны функционировать около 100 лет.

В беседе с РБК Рашкин, комментируя эту ситуацию, сказал, что он сам «лично» готов «бесплатно сколотить этим лебедям будку, чтобы государство не тратилось». По его словам, стоимость конструкции равна цене ​московской квартиры.