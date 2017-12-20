ВС пошел на экстерриториальный принцип

Власти расширят перечень оснований для переноса судебных дел

Верховный суд предложит Госдуме разрешить рассмотрение дел не по правилам территориальной подсудности, если в объективности местного суда есть сомнения. Ранее в Москву перенесли процесс по делу миллиардера Дмитрия Михальченко

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Смена подсудности

Верховный суд России внесет в Госдуму законопроект о возможности менять территориальную подсудность того или иного уголовного дела, если есть сомнения в беспристрастности его рассмотрения местным судом. Копия законопроекта есть в распоряжении РБК. Его внесение в нижнюю палату во вторник, 19 декабря, поддержал пленум ВС.

Перечень оснований для изменения подсудности дела ВС предлагает дополнить следующим пунктом: «Если имеются обстоятельства, которые могут поставить под сомнение объективность и беспристрастность суда при принятии решения по делу». Ходатайство об изменении подсудности может подать любая сторона дела, и рассмотреть его обязана вышестоящая инстанция по отношению к местному суду.

Сейчас изменение подсудности дела возможно только в двух случаях. Одним из оснований может быть то, что не все участники процесса живут на территории, на которую распространяется юрисдикция данного суда. Другое на практике применяется редко: передача дела возможна, если «все судьи данного суда ранее принимали участие в производстве по рассматриваемому уголовному делу», например в ситуации, когда районный суд состоит из одного судьи и он после отмены приговора вынужден рассмотреть то же дело повторно, что согласно УПК недопустимо.

Порядок изменения подсудности дел, закрепленный в статье 35 УПК России (изменение территориальной подсудности​ уголовного дела)​, «нуждается в совершенствовании», а основания для передачи дел в другой суд недостаточно четкие, считают в Верховном суде. Там ссылаются на практику Европейского суда по правам человека, который постановил: «Суд должен быть не только субъективно, но и объективно беспристрастен, то есть обеспечивать достаточные гарантии, исключающие по этому поводу всякое законное сомнение​». «От этого зависит доверие, которое суд в демократическом обществе должен вызывать у граждан, и в первую очередь у сторон судебного разбирательства», — подчеркнули судьи ВС.

Риски реформы

Верховный суд «констатирует, что некоторые районные и городские суды не подчиняются его императивным указаниям, что у него есть сомнения в беспристрастности судей», сказал РБК адвокат Евгений Тонков. Изменения чреваты тем, что теперь правоохранительные органы будут добиваться передачи дел в суды, которые фактически им подконтрольны. «Будет штамповка приговоров», — полагает Тонков.

«Идея Верховного суда имеет перспективы, но смысл у нее плохой, поскольку противоречит Конституции», — сказал федеральный судья в отставке Сергей Пашин.

Так, из Основного закона следует, что у каждого человека есть право на своего судью: «Дело должно быть отнесено к компетенции того судьи, которому оно подсудно в силу закона. А здесь речь идет об усмотрении. Какова процедура проверки объективности суда? И вообще, что это за суд, который необъективен? Если он необъективен, значит судьи себя дискредитировали, их надо распускать и лишать статуса», — считает Пашин. По его словам, для конкретной ситуации, когда, например, судья приходится родственником фигуранту дела, в законодательстве уже есть процедура отвода. «А абстрактные рассуждения об объективности снижают планку правовой определенности», — уверен собеседник РБК.

Дело Михальченко

Ранее Верховный суд по ходатайству Генпрокуратуры изменил подсудность ряда уголовных дел о контрабанде, которые должны были слушаться в приграничных судах Ленинградской области. Одно из них — в отношении владельца холдинговой компании «Форум» миллиардера Дмитрия Михальченко, которому вменяется ввоз в Россию 4,5 тыс. бутылок элитного алкоголя, оформленного ради занижения таможенных платежей как строительный герметик. В Генпрокуратуре настаивали, что рассматривать дело по территориальной подсудности в Кингисеппском горсуде невозможно из-за связей Михальченко с местными силовиками. В итоге Верховный суд по ходатайству Генпрокуратуры согласился передать дело в Басманный суд Москвы.

Дело об организованном преступном сообществе, занимавшемся контрабандой (его главным фигурантом является бизнесмен Дмитрий Зарубин), Верховный суд перенес из Всеволожского горсуда Ленобласти в один из районных судов Санкт-Петербурга. При этом дело о хищениях при реконструкции памятника строительной компанией «Интарсия» ВС по ходатайству Генпрокуратуры переносить в другой регион отказался, писал «Коммерсантъ».

О передаче дела по подсудности в Сыктывкарский горсуд Республики Коми просила также защита экс-главы региона Вячеслава Гайзера и его подчиненных, обвиняемых в организации преступного сообщества, многочисленных эпизодах взяток, мошенничества и легализации имущества. Тем не менее во вторник процесс по делу Гайзера начнется в Замоскворецком суде столицы.