Протестная предсказуемость

Политтехнологи оценили послевыборные риски

Почти половина участников опроса, проведенного на VII Форуме специалистов политических профессий, заявили о рисках массовых протестов после выборов 2018 года — предсказуемость их результатов ведет к мобилизации оппозиции

Фото: Олег Яковлев / РБК

О рисках и протестах

Значительная часть участников VII Форума специалистов политических профессий, который проходил с 10 по 12 ноября этого года в Подмосковье, допускают возможность массовых протестов после президентских выборов 2018 года. При этом протестные акции могут пройти не только в крупных городах, но и в региональных центрах, следует из результатов экспертного опроса участников форума (есть у РБК). Такую точку зрения выразили 45% опрошенных.

Кого опрашивали на форуме Форум специалистов политических профессий впервые прошел в 2012 году в Сочи, с того момента проходил ежегодно. В нем участвуют политконсультанты и политтехнологи со всей страны; в этом году на него приехали 215 специалистов. В опросе участвовали 172 из них. В подготовке исследования участвовали Екатерина Семененкова, Валентин Бианки, Любовь Семикова, Илья Коновалов, Екатерина Соколова, Александр Серавин и Антон Рудаков. На некоторые вопросы предлагалось несколько вариантов ответов, поэтому результат может превышать 100%.

39% опрошенных считают, что протесты возможны только в крупных городах. По мнению 37% респондентов, протестов не будет, но несистемная оппозиция начнет медийную кампанию по снижению доверия к результатам выборов.

Из-за предсказуемости результатов выборов может произойти мобилизация оппозиции, следует из опроса. Оппозиционеры, по мнению 47% опрошенных, могут пойти на участки, чтобы принять участие в протестном голосовании.

Эти данные не совпадают с результатами других социологических опросов, обратил внимание РБК эксперт Левада-центра Денис Волков. «По нашим опросам, это не подтверждается, скорее, можно ждать не протестного голосования, а низкой явки, — сообщил он. — Чего ходить, если и так все понятно?»

Сторонников Владимира Путина, который 5 декабря на Горьковском автозаводе объявил о выдвижении на новый президентский срок, могли бы сподвигнуть к участию в голосовании яркие смыслы его избирательной кампании, считают 55% респондентов. «Речь идет о тезисах кампании — как мы идем и куда идем», — пояснил РБК соавтор исследования Валентин Бианки.

37% опрошенных участников форума уверены, что избиратели могут поддержать Путина из-за его выгодной для электората роли в противостоянии России с «коллективным Западом». «В глазах среднестатистического избирателя Путин играет роль того, кто поднял Россию с колен в ситуации санкций и противостояния с Западом, — сказал Бианки. — Безусловно, это сподвигнет часть электората голосовать за него».

Прогноз может не оправдаться

Предпосылок к массовым протестам после выборов нет, сказал РБК глава холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко. Но он ожидает, что после выборов точно начнутся «неизбежная волна критики в западных СМИ» и «критические оценки со стороны российских либерально-оппозиционных СМИ и политиков». «Вполне вероятно и разочарование со стороны радикально-патриотического электората, который считает, что в последнее время власть идет на слишком большие уступки», — прогнозирует Минченко.

В качестве примера таких уступок он приводит ситуацию с участием российских спортсменов в Олимпиаде-2018: Россия не стала официально бойкотировать Игры, а, напротив, призвала участвовать в них не уличенных в употреблении допинга российских спортсменов. Из-за того что власть поддержала позицию либеральной части общества, наиболее активные представители которого как раз и призывали участвовать в Играх «чистым спортсменам», патриоты могут вообще не пойти голосовать, считает политолог.

Также маловероятно, говорит Минченко, что массовые акции смогут устроить сторонники Алексея Навального, митинги которого в марте и июне этого года собирали десятки тысяч участников. «Думаю, он соберет несколько десятков тысяч по стране, — сказал политолог. — Это можно назвать массовыми протестами только с натяжкой». С этим согласен политконсультант Дмитрий Фетисов. По его мнению, вероятность протестов после выборов минимальна, так как «нет никаких сомнений как в уверенной победе Владимира Путина, так и в легитимности этой победы».

Фото: Сергей Ермохин для РБК

Не ждет массовых протестных митингов и социолог Волков. «По нашим данным, пока о протестах говорить рано, потому что для них нужно не только недовольство обстановкой, но и ощущение нелегитимности власти, а его нет», — сказал он РБК.

При этом в октябре этого года социологи Левада-центра зафиксировали снижение рейтингов доверия к государственным институтам. «Тренд изменился, и все будет зависеть от того, насколько быстро будет падать рейтинг власти и ее основного кандидата», — рассуждает эксперт.

Риски для президента

Главным риском для кампании Путина опрошенные участники форума назвали экономическую ситуацию в стране. Проблемы могут возникнуть, если во время кампании случится скандал, к примеру, из-за невыплат зарплат бюджетникам; на рейтинги Путина может повлиять и гипотетический обвал рубля, приводят примеры авторы исследования. Также опрошенные политтехнологи и политконсультанты посчитали, что на успешность кампании Путина могут повлиять открытое давление региональных властей на избирателей, ее несодержательность и сопряженные с жертвами провокации на митингах протеста.

По мнению Минченко, экономическая проблематика сейчас действительно выходит на первый план — «высокие цены и низкие зарплаты». Также к рискам стоит причислить экологические протесты, которые затронули города-миллионники, и «взрывоопасную проблематику обманутых дольщиков». Фетисов добавил к возможным рискам непризнание результатов выборов мировым сообществом.

Партии будущего

Опрошенные участники форума также высказали предположения о том, какой будет российская партийная система в 2021–2026 годах. Половина респондентов предсказала рост общественных и партийных нишевых проектов, 37% — взрывной рост левого популизма, 22% — рост правого популизма. Более половины опрошенных — 59% — заявили о вероятности появления успешного националистического партийного проекта; 52% посчитали, что через несколько лет в России будет существовать аналог современной «Единой России» — партия консервативного центра. 48% ожидают появления партии, сформированной вокруг лидера-популиста, 43% — социалистической партии. Менее популярны идеи о появлении новой партии самозанятых (или малого бизнеса) — 32%, новой коммунистической партии — 31%, либеральной партии — 30%. Еще 26 и 13% респондентов соответственно разделяют мнение о появлении сильной экологической или «пиратской» партии.

Ниша для создания националистического партийного проекта в России действительно есть, согласен Минченко. Но его появлению мешает жесткое табу властей на русский национализм, считает он. «Только если на уровне Кремля будет принято решение, что лучше это разрешить, чем держать в подполье», — добавил он.

По мнению Фетисова, сейчас говорить об изменении российской партийной системы рано. «Две из четырех парламентских партий находятся в глубоком кризисе, множеству мелких партий предстоит процедура перерегистрации, — пояснил он. — Это мешает прогнозировать по данной теме на такой длительный срок вперед».