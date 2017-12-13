Лучше игр могут быть только банки

Ipsos Comcon проанализировала популярность мобильных приложений

Во втором полугодии 2017 года популярность игровых приложений и сервисов для скачивания и прослушивания музыки на мобильных устройствах продолжила снижаться. Растет популярность приложений для заказа такси и мобильного банка

Фото: Frank Duenzl / DPA / ТАСС

Популярность игровых приложений, приложений для скачивания и прослушивания музыки, просмотра видео, а также для просмотра и редактирования фотографий во втором полугодии 2017 года снизилась. Это следует из исследования Ipsos Comcon (есть у РБК), проведенного на основе опроса активных интернет-пользователей (тех, кто пользуется тремя и более типами интернет-сервисов в неделю) в возрасте 16–75 лет, проживающих в городах с населением более 100 тыс. человек. Наибольшим, на 6 п.п., было снижение доли установленных на смартфонах опрошенных игровых приложений.

При этом заметный рост показали приложения мобильных банков, мессенджеры и сервисы для видеозвонков, а также приложения для заказа такси. Популярность последних среди опрошенных выросла за год на 12 п.п.

Ipsos Comcon также проанализировала, с каких устройств россияне выходили в Сеть. Во втором полугодии 2017 года чаще всего (92%) опрошенные использовали для выхода в интернет мобильные телефоны или смартфоны. 82% активных пользователей выходили в Сеть с ноутбука, нетбука или ультрабука. По сравнению с первым полугодием 2016 года оба показателя выросли на 3 и 2 п.п. соответственно.

Со стационарного компьютера в Сеть выходили 76% российских пользователей интернета, что на 4 п.п. меньше, чем в том же периоде 2016 года. Наименьшее (21%) число россиян выходят в интернет с помощью плееров, электронных книг и других подобных устройств, однако за год этот показатель вырос на 2 п.п.

Пресытились

Аналитики еще несколько лет назад стали отмечать, что пользователи по всему миру начали пресыщаться мобильными приложениями. Так, компания Deloitte в своем исследовании в 2014 году отмечала, что в Великобритании число загружаемых приложений приблизилось к пределу. Представитель Deloitte констатировал, что, поскольку британцы одними из первых стали в массовом порядке осваивать смартфоны, в стране трудятся многие ведущие разработчики мобильных приложений, поэтому этот рынок можно было считать ориентиром для всей отрасли.

​Управляющий партнер венчурного фонда Leta Capital Александр Чачава согласен, что в России вслед за США и Европой игры перестают быть одними из главных приложений на смартфоне. «Можно вспомнить времена Angry Birds, Pokemon Go, Candy Crush, Cut the Rope, в которые пару лет назад играли как дети, так и взрослые, — говорит он. — Сейчас же очевидно, что их популярность сходит на нет и они вытесняются сервисными приложениями». Чачава отметил, что все больше профессиональных сервисов мигрирует на смартфон, устройство стало удовлетворять повседневные нужды людей. «Если сначала смартфон был средством связи, общения, игр, то сейчас чаще используется для заказа такси, отслеживания банковских операций, бронирования отелей. Раньше человеку в голову не приходило заказывать еду или делать покупки с телефона, а сейчас они очень сильно растут и попадают в различные топы приложений», — сказал он. Кроме того, люди стали реже устанавливать приложения на телефон, почти по всем странам пользователи устанавливают меньше одного нового приложения в месяц, указал еще одну возможную причину снижения отдельных категорий приложений Александр Чачава.

Рост специализированных приложений, например сервисов такси, подтверждают и сами компании. «Если говорить о транспортных приложениях, то, действительно, все игроки растут, в том числе за счет географии и перехода с традиционных способов потребления услуг через телефон. Например, мы выросли больше чем в два раза год к году», — рассказал основатель сервиса для заказа личного автомобиля Wheely Антон Чиркунов, не уточняя абсолютных показателей.​

Однако не все участники рынка подтвердили вывод исследования. По словам руководителя сервиса «Яндекс.Музыка» Андрея Гевака, «последние два года для «Яндекс.Музыка» — период интенсивного роста».

По статистике исследовательской компании App Annie, предоставленной РБК, использование мобильных игр растет. В октябре этого года в мире в среднем пользователи играли как минимум в четыре игры в месяц, а в день — по одной. Компания не предоставила данные, как обстоят дела в России. В отчете App Annie лишь отмечалось, что самые активные геймеры живут в Японии и Южной Корее. По прогнозу компании, расходы игроков в приложениях вырастут с $50 млрд в 2016 году до $105 млрд в 2021 году.