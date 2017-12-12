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Первые после биткоина
Газета № 215 (2712) (1212) Деньги, 11 дек, 20:06
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Первые после биткоина
Как выбрать самую доходную криптовалюту
Биткоин бурно растет, но некоторые альтернативные криптовалюты показывают в разы больший рост. Правда, вкладываться в альткоины еще рискованнее, чем в биткоин
Иллюстрация: Тим Яржомбек для РБК

На криптовалютном рынке помимо биткоина существует еще более тысячи цифровых валют. По данным агрегатора криптовалютных бирж Coinmarketcap.com, на 11 декабря 2017 года на рынке насчитывалось 1340 цифровых валют. В общей капитализации крипторынка, которая составляет примерно $450 млрд, биткоин занимает 63%, соответственно, на прочие валюты приходится около 37%. При этом еще полтора года назад на биткоин приходилось около 90% капитализации криптовалют.

Биткоин — самая известная криптовалюта, ее даже называют «цифровым золотом», поэтому все остальные, противопоставленные ему, называют альткоинами. «Цифровое золото» с начала года подорожало в 16 раз: примерно с $1 тыс. до 16 тыс. В это же время некоторые альткоины, обращающиеся на рынке уже несколько лет, показывают еще более стремительный рост, чем биткоин. «Например, вторая по капитализации криптовалюта эфир (Ethereum) с начала года выросла более чем в 50 раз», — рассказывает директор по продукту Waves Platform Игорь Пугачевский. Цена эфира поднялась с $8 в начале января до $470 на начало декабря. С начала года в 70 раз возросла стоимость криптовалюты Dash, с $11,4 до 724, и в 35 раз увеличилась цена на лайткоин (Litecoin), с $4,5 до 160.

Альткоины зачастую повторяют динамику главной криптовалюты: растут и падают вместе с ней. В конце ноября курс биткоина буквально за неделю вырос на 40%, с $8 тыс. до 11 тыс. В это же время другие монеты из топ-5 криптовалют по капитализации также показали рост на 30–60%.

«Единственная причина вкладывать средства во что-то из криптовалют, кроме биткоина, — это возможность заработать больше денег за счет потенциально большего роста котировок. Но риски потери капитала в таком случае увеличиваются в разы из-за более высокой волатильности», — предупреждает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Однако, несмотря на большие риски, многие инвесторы играют с альтернативными коинами, о чем говорит рост их доли на рынке. РБК разбирался, какие цифровые монеты могут представлять инвестиционный интерес и стоит ли в них вкладываться.

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Как выбрать альткоины

Альткоины различаются методами шифрования, скоростью обмена, способом майнинга, задачами и т.д. «У некоторых альткоинов есть возможность большого роста в будущем, на котором и может заработать инвестор. И если мы все-таки инвестируем, а не спекулируем на рынке, то нужно выбирать именно монеты с потенциалом роста хотя бы на полгода-год», — считает редактор отраслевого портала Happy Coin Club Валерий Смаль.

Выбирая альткоины, инвестор может ориентироваться на несколько факторов — это капитализация, сектор, в котором работает выпустивший криптовалюту проект, блокчейн (от англ. blockchain — цепочка блоков, технология распределенных реестров, на которой базируются криптовалюты), на котором создана криптовалюта, и размер, и активность, и число людей, имеющих отношение к данной валюте.

Чем меньше капитализация монеты, тем больший риск она представляет для инвестора. «В основном инвесторы покупают наиболее популярные монеты с большой капитализацией», — рассказывает управляющий партнер United Traders Анатолий Радченко. «Уровень капитализации валюты показывает, насколько популярен данный инструмент, и позволяет приблизительно понять, пользуется ли валюта спросом», — объясняет Михаил Мащенко.

Самыми крупными по капитализации сейчас являются эфир (Ethereum) — $44 млрд, биткоин-кеш (Bitcoin Cash) — $23 млрд, IOTA — $11 млрд, Ripple — $9 млрд, лайткоин (Litecoin) — $8 млрд и даш (Dash) — $6 млрд. Немногим менее $5 млрд составляет капитализация таких валют, как биткоин-голд (Bitcoin Gold, $4,4 млрд), монеро (Monero, $4 млрд) и NEM ($3,9 млрд). Капитализацию от $1 млрд до 3 млрд имеют Cardano ($2,9 млрд), эфир-классик (Ethereum Classic, $2,8 млрд), Stellar Lumens ($2,3 млрд), NEO ($2,3 млрд), EOS ($2,1 млрд), BitConnect ($1,8 млрд), Populous ($1,1 млрд) и Waves ($1,1 млрд). То есть капитализацию более $1 млрд имеют 17 альткоинов. На них приходится более 80% капитализации всех альткоинов — около $135 млрд.

Монеты и токены

Все альткоины можно условно разделить на две группы: коины и токены. Коины — это криптовалюты, для которых создается специальный блокчейн, объясняет операционный директор финтехплатформы BankEx Дмитрий Долгов. Например, коинами являются криптовалюты эфир и Ripple.

Токен же в отличие от коина создается на базе уже существующего блокчейна. Для выпуска токенов используются различные блокчейн-платформы, например Waves, Qtum, Omni.

И токены, и коины могут обращаться на криптовалютной бирже. Однако не все токены там торгуются, о чем следует помнить криптоинвестору. «От того, на какой платформе выпущен токен, часто зависит то, насколько он будет ликвидным», — рассказывает Анатолий Радченко. Наиболее ликвидными эксперт называет токены, выпущенные на платформе Ethereum.

При выборе альткоинов инвесторы также ориентируются на то, в какой сфере задействован выпустивший ее проект. «Исходя из этого, легче понять, что ждет монету в будущем», — объясняет Радченко. Среди криптоэнтузиастов популярны монеты и проекты, работающие над инфраструктурой блокчейна, а также те альткоины, которые улучшают качество транзакций в Сети (делают их более быстрыми и дешевыми) и находят поддержку в больших сообществах майнеров, рассказывает Дмитрий Долгов. Большой потенциал, по словам Анатолия Радченко, имеют валюты, связанные с финансовым сектором.

К валютам, поддерживающим инфраструктуру криптоэкономики, относится, например, эфир. Особенностью данного блокчейна является то, что на нем работает технология смарт-контрактов — алгоритмов, позволяющих заключать и контролировать исполнение сделок в цифровом виде, не прибегая к помощи посредников. Сообщество верит, что технология найдет широкое применение в экономике, и поэтому поддерживает криптовалюту, инвестируя в нее.

Свои технологические преимущества есть, например, у блокчейна RippleNet, который создает возможность осуществлять более простые и эффективные переводы средств, что привлекает кредитные организации — технологию уже внедряют такие банки, как Mitsubishi UFJ Financial Group, Bank of America и Credit Agricole, а недавно о сотрудничестве с RippleNet объявили и в American Express. На фоне этого события цена криптовалюты Ripple 16 ноября возросла за час на 28%.

Еще один критерий выбора привлекательных альткоинов — это размер и активность сообщества, образовавшегося вокруг криптовалюты. Чем оно больше и активнее, тем лучше, говорят эксперты. «В хорошем комьюнити объясняют, что за люди делают проект или монету, что именно они делают и зачем», — рассказывает Валерий Смаль. — Представители таких сообществ быстро и доброжелательно реагируют на запросы инвесторов, отвечают в Twitter и Telegram. Например, в Dash или Etherem Classic отвечают на любой пост, любой ретвит, у них много сообществ, там ведутся дискуссии».

Самыми популярными альткоинами являются Ethereum, Ripple, Dash, Litecoin, Monero и Ethereum Classic, считает основатель платформы для криптофондов Tokenbox.io Владимир Смеркис. «Они популярны именно потому, что давно существуют на рынке, к ним есть доверие в криптосообществе. За каждым из них стоит большая команда разработчиков и энтузиастов, также они торгуются на большинстве криптобирж», — объясняет специалист.

«Потенциал есть у тех альткоинов, которые технологически совершеннее, у тех проектов, у которых есть хорошая идея и за которыми стоит хорошая команда. Такая команда занимается разработкой своей сети, усовершенствованием валюты, ее представители пользуются уважением в криптосообществе», — добавляет Смаль.

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То взлет, то просадка

Преимуществом и одновременно недостатком альткоинов по сравнению с биткоинами является более высокая волатильность, говорит Анатолий Радченко. «Альткоины могут как сильнее вырасти, так и сильнее упасть. Но зато с ними можно больше рисковать и за счет этого больше заработать», — говорит эксперт. «Не все инвесторы психологически готовы к просадкам на 20–50%. Так что если и делать инвестиции в альткоины, то только используя небольшую часть своего капитала», — предупреждает старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук.

Инвестируя в альткоины, представители сообщества советуют не концентрировать внимание на одной криптовалюте, а распределять средства по нескольким. «Для диверсификации рисков имеет смысл вкладывать не в какой-то конкретный альткоин, а в корзину криптовалют, например, в топ-20 по капитализации — большая часть этих монет уже прошла проверку временем», — советует Игорь Пугачевский. Многие из этих монет существуют на рынке не один год (например, эфир, лайткоин, Dash, монеро), доказывая, что они не проект-однодневка.

Самыми рискованными эксперты называют вложения в токены выходящих на рынок проектов. «Сейчас провести ICO (Initial Coin Offering — первичное размещение токенов) может кто угодно, число «мусорных» компаний, которые решили заработать бешеные деньги, при этом ничего собой не представляя, очень велико», — предостерегает Михаил Мащенко.

Так что если инвестор решается на такие вложения, ему стоит особенно внимательно относиться к выбору криптоактивов и тщательно их проверять (оценить команду, идею проекта, эдвайзеров, бюджет и т.д.). «Нужно делать классический фундаментальный анализ — изучить технологию, стоящую за монетой или токеном, разобраться, что за команда стоит за проектом, посмотреть, как развивалось комьюнити, поддерживающее этот альткоин», — советует Дмитрий Долгов.

Автор: Людмила Петухова.
Теги: биткоин , блокчейн , криптовалюта
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