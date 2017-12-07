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Люди года по версии РБК
Газета № 212 (2709) (0712) 06 дек, 21:37
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Люди года по версии РБК
Названы лауреаты премии РБК-2017
Вечером 6 декабря в Москве прошла церемония награждения лауреатов Премии РБК-2017. Четвертый год подряд Премия РБК является одной из главных наград за достижения в области бизнеса
Фото: Владислав Шатило / РБК

Премия РБК в ее нынешнем формате вручается с 2014 года. Она призвана популяризировать как эффективные бизнес-модели и успешные проекты, так и людей, которые за ними стоят, причем не только предпринимателей, но и общественных деятелей. В этом году Премия РБК вручалась в шести номинациях: «Предприниматель», «Менеджер», «Инвестор», «Стартапер», «Визионер», «Менеджер в благотворительности».

Предприниматели и менеджеры

В номинации «Предприниматель» победу одержал Александр Тимарцев (также известный как «Ресторатор») — основатель баттл-площадки Versus. В 2017 году его проекту удалось выйти на новый уровень: по количеству просмотров рэп-баттлы на Versus обгоняют англоязычные аналоги. Баттл Oxxхymiron и Johnyboy стал самым популярным в мире (по состоянию на 6 декабря число просмотров на YouТube превышает 41 млн).

В номинации «Менеджер» премию получил главный исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман. По итогам 2016 года группа, управляющая розничными сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», вернула себе звание крупнейшего по выручке ретейлера России и на протяжении всего 2017 года удерживала лидерские позиции. За девять месяцев этого года выручка X5 Retail Group выросла на 26%, до 933,3 млрд руб., EBITDA — на 28%, до 72,4 млрд руб.

Визионеры, инвесторы, стартаперы

Победителем в номинации «Визионер» стал создатель криптовалюты «эфир», создатель блокчейн-платформы Ethereum Виталик Бутерин. «Эфир» сейчас — вторая по популярности криптовалюта в мире с капитализацией более $43 млрд, а ее основатель договаривается с ВЭБом о совместной разработке образовательной программы в области блокчейна для госкомпаний и органов власти.

В категории «Инвестор» победителем был признан основатель фонда ru-Net Леонид Богуславский, заработавший около €50 млн на продаже акций сервиса по доставке еды Delivery Hero. В этот проект Богуславский инвестировал в 2011 году, когда он оценивался в €30 млн. В 2017-м при размещении акций на Франкфуртской фондовой бирже капитализация Delivery Hero составила €4,4 млрд. По версии журнала Forbes, состояние Богуславского достигает $1,1 млрд, в последнем рейтинге «200 богатейших бизнесменов России» основатель ru-Net занимает 84-е место.

Награду в номинации «Стартапер» получили сразу два претендента (они набрали поровну голосов жюри премии) — блогер и главный редактор Sports.ru Юрий Дудь и создатель блокчейн-платформы Waves Platform Александр Иванов. Дудю за короткий срок удалось создать один из самых популярных российских видеоблогов — «вДудь», где он интервьюирует известных людей из сферы политики и шоу-бизнеса. Иванову в ходе ICO его платформы летом 2016 года удалось собрать 30 тыс. биткоинов (около $16 млн по курсу на тот момент).

Творящие благо

В номинации «Менеджер в благотворительности» победу разделили два претендента, поскольку члены жюри премии решили, что оба они внесли весомый вклад в развитие общества. Победу в номинации одержали основатель проекта «Русь сидящая» Ольга Романова (занимается поддержкой осужденных и их семей, в начале ноября вынуждена была эмигрировать в Германию), а также люди, связанные с благотворительным фондом «Справедливая помощь». Награду РБК получили основатель фонда Елизавета Глинка, погибшая в авиакатастрофе в конце декабря 2016 года (посмертно), и нынешний президент организации Ксения Соколова.

Александр Тимарцев (Фото: versusbattleru / YouTube)

Слово победителя

«Это признание заслуг всей команды»

Игорь Шехтерман, главный исполнительный  директор X5 Retail Group

«Деловые премии — отличный повод сказать «спасибо» партнерам, которые помогают двигаться вперед, и конкурентам, которые не дают останавливаться. Признание менеджера — это признание заслуг всей его команды. Мы благодарны за высокую оценку результатов X5 и продолжим работать, чтобы оправдать доверие покупателей и делового сообщества».

«Очень ответственно продолжать дело Елизаветы Глинки»

Ксения Соколова, президент фонда  «Справедливая помощь»

«Друзья, спасибо огромное. Я очень волнуюсь. Это премия Елизаветы Глинки, погибшей почти год назад. Она была великой женщиной, великим врачом. Очень ответственно продолжать ее дело. Я пока ничем не заслужила эту премию, но для меня очень радостно, потому что дело Лизы живет. И мы будеМ продолжать».

«Агрессивная политика привела к хорошим результатам»

Леонид Богуславский, основатель фонда ru-Net

«Я надеюсь, что не только мои инвестиции будут успешны, но и инвестиции здесь присутствующих. Я с удовольствие расскажу, за что получил эту номинацию. В 2010 году в Берлине возник стартап Lieferheld. Мы инвестировали в него и посчитали, что нужно очень сильно масштабировать этот сервис по доставке еды. И мы открыли компанию Delivery Hero, которая затем купила Lieferheld. Эта агрессивная политика привела к хорошим результатам. К этому году компания работает в 45 странах, провела IPO. Это действительно необычный для меня кейс — когда агрессивное масштабирование привело к успеху».

Как выбирали

Лонг-лист претендентов на премию, в который вошли более 40 человек, в середине сентября определил экспертный совет премии (см. врез). После этого в течение месяца на сайте премии проходило открытое голосование (свое мнение в итоге высказали более 24 тыс. человек). По его итогам определились 12 претендентов на победу в шести номинациях (по два на каждую). В середине ноября тайным голосованием участники экспертного совета выбрали победителей. Аудитором премии стала компания Deloitte.

Кто выбирал победителей премии

В экспертный совет Премии РБК входят президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов, инвестор и предприниматель Александр Шульгин, директор ЦЭНКИ Рано Джураева, серийный предприниматель в области медиа Дерк Сауэр, топ-менеджер Avito Эрик Финнас, основатель Doc+ Руслан Зайдуллин, директор и основатель Yota Devices Владислав Мартынов, а также представители РБК — руководитель объединенной редакции Елизавета Голикова, главный редактор журнала РБК Валерий Игуменов, управляющий директор телеканала РБК Игорь Полетаев.

Автор: Ирина Парфентьева.
Теги: X5 Retail Group , Ольга Романова , «Русь сидящая» , Ethereum , Премия РБК , Юрий Дудь , Ru-Net ...
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