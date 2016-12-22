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Определены финалисты Премии РБК
Премия РБК, 14:44
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Определены финалисты Премии РБК
Определились финалисты Премии РБК: за победу в шести номинациях поспорят 12 человек

Финалистами в номинации «Предприниматель» стали основатель баттл-площадки Versus Александр Тимарцев и гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож, которые набрали 52% и 34% голосов аудитории РБК соответственно (всего в голосовании на сайте приняли участие более 24000 человек).

В номинации «Менеджер» лидером стал исполнительный директор Х5 Retail Group Игорь Шехтерман (56%), второе место занял председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков (27%).

Номинанты Премии РБК о жизни и бизнесе. Категория «Визионер»
Бизнес

Впечатляющий отрыв от конкурентов показал глава Tactics Group Павел Шишкин, которому отдали голоса 91% аудитории, вторым финалистом стал основатель фонда ru-Net Леонид Богуславский.

В номинации «Стартапер» финалистами стали блогер и главный редактор Sports.ru Юрий Дудь (70%) и создатель Waves Platform Александр Иванов (12%).

Лидером по количеству голосов номинации «Визионер» был признан Дмитрий Морозов (63%), также финалистом стал создатель Ethereum Виталик Бутерин (20%).

Номинанты премии РБК о жизни и бизнесе. Категория «инвестор»
Бизнес

В финал номинации «Менеджер в благотворительности» вышли Ольга Романова с проектом «Русь сидящая» (61%), а также Ксения Соколова и Елизавета Глинка (посмертно) с фондом «Справедливая помощь Доктора Лизы» (33%).

Победители Премии РБК 2017 будут определены членами Экспертного совета — в эти дни проходит тайное голосование в каждой номинации. Имена лауреатов будут объявлены 6 декабря на церемонии вручения премии.

Теги: Премия РБК , Юрий Дудь
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