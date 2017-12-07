Вся соль фальсификации

Что говорилось в секретном докладе МОК о допинге в России

Олимпийская сборная России отстранена от участия в зимней Олимпиаде 2018 года. При принятии решения МОК опирался на доклад комиссии Шмида. РБК приводит главные положения документа

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Решение об отстранении российской сборной от участия в Играх Международный олимпийский комитет (МОК) принял на основе расследования предполагаемых манипуляций с допинг-пробами во время Олимпиады 2014 года в Сочи. Расследование вели две специальные комиссии — во главе с Денисом Освальдом и Самуэлем Шмидом. Первая проверяла заявления об использовании допинга ведущими российскими спортсменами в Сочи, в том числе олимпийскими чемпионами и призерами, вторая, дисциплинарная комиссия (ДК) МОК, исследовала утверждения о существовании в России государственной системы допинговой поддержки атлетов. О формировании такой системы и мошенничестве с пробами говорилось в докладах комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством канадского юриста Ричарда Макларена.

5 декабря во время вынесения решения МОК был опубликован и доклад комиссии Шмида, до этого державшийся в секрете.​

Основные выводы: не так, как в ГДР

Первый вывод комиссии: анализ документов, подкрепленный независимым анализом проб, позволяет подтвердить существование в России методики подмены положительных допинг-проб, которая применялась, в частности, на зимних Олимпийских играх в 2014 году, как было описано в докладе Макларена.

Эту схему ДК МОК называет беспрецедентной и нанесшей серьезный урон Играм. Результаты повторных анализов проб с Олимпийских игр в Пекине 2008 года и Лондоне 2012 года подтверждают, что «культура допинга в России была широко распространена», говорится в докладе. Но эта система не похожа на допинговую систему, применявшуюся в ГДР под государственным контролем, как об этом говорили многие, указано в выводах комиссии Шмида.

Комиссия также указывает на центральную роль в допинговом деле Григория Родченкова — информатора Всемирного антидопингового агентства и экс-главы Московской антидопинговой лаборатории.

Изученная электронная переписка позволила комиссии сделать вывод о вовлеченности в допинговое дело множества официальных лиц. Но установить, кто именно инициировал создание схемы, полученные свидетельства не позволяют, говорится в докладе.

Комиссия отмечает, что во многих случаях были указания на возможное участие сотр​удников Министерства спорта, но не было никаких указаний на вовлеченность в процесс или знание о нем со стороны руководства более высокого уровня. Об этом говорилось и в итоговом докладе Макларена, из которого он убрал фразу, что в России допинговая система находилась и была создана «под государственным контролем», напоминает комиссия Шмида.

Комиссия возложила ответственность за ситуацию на Министерство спорта, которое от имени российского государства должно было отвечать за соблюдение международных обязательств России в спортивной сфере. ДК МОК отмечает, что никто из тех, кто занимался изучением российской системы допинга, не указал на причастность Олимпийского комитета России к махинациям, однако ОКР ответственен за соблюдение и продвижение олимпийских ценностей и Олимпийской хартии и с этим не справился.

Комиссия Шмида: участники и полномочия

Комиссия была создана 19 июля 2016 года решением исполкома МОК. Помимо председателя Самуэля Шмида в ее итоговый состав вошли вице-президент медицинской и научной комиссии МОК Робин Митчелл, представитель спортсменов в комиссии по этике МОК Ян Ян, директор Ассоциации международных федераций олимпийских летних видов спорта Эндрю Райан и​ представитель Международного союза зимних спортивных федераций, член медицинской комиссии FIS​ Вольфганг Шоберсбергер. Все они поставили подписи под докладом.

Шмид — член комиссии МОК по этике, бывший президент Швейцарии. Этот пост в стране занимают в течение одного года, Шмид был президентом в 2005-м.

В опубликованной версии доклада Шмида 30 страниц, из них на 17 напоминается об истории создания комиссии, перечисляются материалы, на которые она опиралась в работе.

В начале доклада ДК МОК напоминает, что у нее не было таких полномочий и возможностей, как у правоохранительных органов, и в своих выводах она опиралась на уже опубликованную информацию, доклад Макларена и сведения, которыми поделились «все желающие на добровольной основе».

Активная фаза работы ДК МОК началась на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро с обсуждения с председателем российской независимой антидопинговой комиссии Виталием Смирновым и Ричардом Маклареном. В ходе работы члены комиссии Шмида также встречались с российскими спортивными чиновниками, в частности с министром спорта Виталием Мутко (последняя встреча с ним состоялась в ноябре 2017 года).

На чем основаны выводы

Из открытых источников члены комиссии приняли во внимание передачу немецкого телеканала ARD, показанную 4 декабря 2014 года, в которой спортсмены Виталий Степанов и его жена Юлия рассказывают о системе допинга в России. После выхода этой передачи 16 декабря была сформирована независимая комиссия во главе с Ричардом Паундом и Ричардом Маклареном. Ее первый доклад был опубликован 9 ноября 2015 года. Именно в нем было указано, что в России была сформирована «широкая система мошенничества через использование допинга и других методов, ​чтобы обеспечить или увеличить вероятность победы для спортсменов и команд». Одним из основных участников этой системы в докладе назван Родченков.

Комиссия Шмида опиралась также на интервью Родченкова американской The New York Times, опубликованное 12 мая 2016 года, и документальный фильм Icarus Брайна Фогеля, состоящий в основном из бесед с Родченковым.

В итоговом докладе Шмида сообщается, что в октябре 2017 года WADA получило новую информацию о работе бывшей Московской антидопинговой лаборатории, в частности данные по допинговым тестам, проведенным с января 2012 по август 2015 года.

Что показал экспертный и биологический анализ

19 июля 2016 года было решено провести дополнительные криминалистические и биологические анализы допинговых проб российских спортсменов. Проводили их в Университете Лозанны и Швейцарской лаборатории анализа допинга. Были проверены 127 банок, содержащих пробы, полученные от участников Олимпиады в Сочи. Проверки были закончены в ноябре.

По словам Родченкова, он сам и его помощники использовали некий инструмент, способный оставлять на банке минимум следов при вскрытии. Тем не менее эти следы, показало исследование, обладали специфическими чертами, отличающими их от заводского брака или трещин при перевозке.

В итоге из 127 «подозрительных» проб эксперты-криминалисты насчитали 25 банок (20%) со следами неоднократного применения подобного инструмента. Еще в 18 (14%) случаях следы были единичными, на оставшихся 84 бутылках (66% от общего числа) их не было. На 15 из 25 предположительно взломанных банок крышка изначально была не до конца закрыта.

Параллельно эксперты-медики Университета Лозанны провели сравнительный анализ мочи спортсменов со всего мира с Олимпиады-2010 в Ванкувере и российских атлетов с Игр в Сочи в 2014 году. В первом случае содержание хлорида натрия (соли) во всех пробах оказалось в норме, во втором — у 13 российских спортсменов показатель превысил допустимое отклонение от средних значений в Ванкувере в несколько раз. Поскольку такое содержание соли в моче нормального человека невозможно, ДК МОК отмечает, что соль была подсыпана в анализы, а значит, бутылочки открывались.

Сопоставляя данные медиков и криминалистов, МОК отмечает, что число проб с подмешанной солью среди баночек с множеством царапин непропорционально велико. На 25 банок с царапинами пришлось десять с высоким уровнем соли; на 18 банок с единичными следами пришлись две пробы с солью; на 84 банки без следов — лишь одна проба с высоким уровнем соли.​

В своих показаниях Родченков рассказывал, что при необходимости добавлял соль к «чистой» моче спортсмена или разбавлял мочу водой для соответствия удельной плотности, заявленной в форме допинг-контроля пробы, взятой на посту допинг-контроля в Сочи (об этом сообщалось в докладах Макларена). Комиссия Макларена проверила пробы и убедилась в том, что восемь проб содержали соль в меньшем или большем количестве, чем физиологически возможно, и, должно быть, были разбавлены.​