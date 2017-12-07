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Как политика лишила Россию Олимпиады
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Как политика лишила Россию Олимпиады
Газета № 212 (2709) (0712) Политика, 06 дек, 08:04
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Андрей Колесников Как политика лишила Россию Олимпиады
Решение МОК вряд ли приведет к реформам в российском спорте, но вполне может стать очередным поводом для консолидации общества на основе смертельных обид на весь мир

В военных конфликтах ради величия государства используется пушечное мясо. С жертвами можно не считаться, потому что в одном случае речь идет о профессиональных рисках военнослужащих, а в другом — о добровольцах-«отпускниках». Молодежная политика в ее нынешнем изводе, например, ориентирована на подготовку будущего провластного массового электората. Ну а государственный спорт, как и в советские годы, ориентирован только на победу. Что там будет со здоровьем спортсменов, их нынешней и будущей частной жизнью, добрым именем, не имеет значения: государство превыше всего.

Победа достигается ценой полного обрушения репутации и дальнейшего увеличения градуса токсичности России. Говорят, что победу «никто у нас не отнимет». Но есть стандартные законные процедуры ее аннулирования. И тогда это все-таки не победа, это чистое поражение, причем поражение государственной системы, которая, даже если допустить, что она не поддерживала на самом высоком уровне большой допинговый обман, не нашла сил, возможностей и инструментов защитить российский спорт.

Политический контекст

Даже в советские времена с бойкотом США Олимпиады-1980 и Советским Союзом Олимпиады-1984 представить себе скандал такого сорта и по таким основаниям было невозможно. «Замерли вокруг люди, светятся экраны теле... Верьте, что рекорд будет!» — тянул эти странные слова из репродуктора баритон, исполнявший официальную духоподъемную песню. Люди замирали в ожидании рекорда, а теперь — в ожидании решения Международного олимпийского комитета. Вот такие нынче «соревнования» с небывалым, ошеломляющим антирекордом.

Отстранение официальной России от Олимпийских игр, скорее всего, встанет в тот же политический контекст, что и присоединение Крыма, война в Донбассе или скандал с американскими выборами. Тяжелая репутация политического руководства отбрасывает тень и на обычных российских граждан. Спасибо партии и правительству: самоналожение санкций и «бомбежки Воронежа» дополнены репутационными издержками для рядовых россиян.

Теперь наши спортсмены называются, как роботы, аббревиатурой OAR — Olympic Athlete from Russia. Многие из них искренне обижаются на международные структуры и на абстрактный Запад в целом. Но уж точно не Запад использовал их как расходный материал для усиления престижа политического режима, который всех и всегда побеждает, хоть на военных полях, хоть спортивных.

Награждение ответственных

Олимпийская история стала одним из актов гибридной войны, которая не прекращалась ни на минуту. Опять на нас нападают, снова мы защищаемся. Не надоело ли жить в осажденной крепости? Не закрадывается ли мысль об отсутствии мотивов и интересов коллективного Запада в том, чтобы атаковать нас всем миром? Может быть, хотя бы в чем-то мы сами виноваты. А что как Родченков не врет — все равно патриотично не признавать наличие поощряемой государством системы обмана? Интересно, куда теперь повысят Мутко — после первого действия допингового скандала его пересадили с позиции министра спорта в кресло вице-премьера. Дальше уже некуда отстранять методом повышения.

Отчасти то, что произошло, можно было бы счесть подарком российской власти — появился еще один повод для массовой консолидации на основе смертельных обид на весь мир. Что еще нужно, чтобы встретить президентские выборы! Но, пожалуй, впервые такой эпизод гибридной войны может трактоваться в негативном смысле — почему в очередной раз мы не смогли доказать свою правоту? Почему наши чиновники столь неэффективны? Вопросов много, и реакция властей пока полностью неясна. Но, если они не выберут опцию бойкота Олимпиады и «чистые» российские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях, можно будет только приятно удивиться.

Умиротворение как часть сдерживания России — такая тактика уже, по сути, отброшена Западом. Потому что на Западе важны правила, что решительно непонятно российским политическим «элитам». Из-за правил нельзя не быть наказанным за обман как систему. И нельзя выбрать модель: «Ну, ладно, в чем-то виноваты, давайте забудем и станем двигаться дальше, а своих мы накажем сами».

Свои правила миру сегодняшний российский истеблишмент (избегаю слова «Россия», потому что оно не синонимично понятию «российская власть», что, впрочем, уже трудно объяснить рядовым западным обывателям) не может навязать. Потому что это правила без правил.

Это абсолютно патовая ситуация, усугубляющая изоляцию России. Впрочем, интриги президентским выборам даже этот политический «допинг» добавить не сможет.

Об авторах
Андрей Колесников руководитель программы Московского центра Карнеги
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
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