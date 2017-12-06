Металлы разгоняются на электромобилях

Как заработать на инвестициях в литий и кобальт

На фоне развития рынка электромобилей дорожают металлы, используемые при их производстве. РБК разбирался, как сыграть на росте цен и насколько выгодной может быть такая инвестиция

Иллюстрация: Тимур Зима для РБК

Электрический рост

Цены на основные группы промышленных металлов растут второй год подряд, а осень 2017 года стала сезоном рекордного роста котировок. По оценке старшего аналитика ИК «Фридом Финанс» Вадима Меркулова, с января 2016 года (когда цены на это сырье были на минимумах) литий вырос в цене на 60%, до $12 тыс. за тонну (среднерыночная цена). На Лондонской бирже металлов (LME) цена за тонну кобальта увеличилась в 2,5 раза, до $64,2 тыс. за тонну, никеля — на 36%, до $11,1 тыс. за тонну, меди — на 49%, до $6,7 тыс. за тонну. Для сравнения, золото за этот период подорожало на бирже Comex на 16%, серебро — на 17%.

Ралли на рынке промышленных металлов эксперты связывают с началом формирования полноценного рынка электрокаров. «Вышеперечисленные металлы используются в литий-ионной батарее, например катоды состоят из кобальта и никеля, а в аноде используется большое количество лития. Медь — хороший проводник электричества и используется в проводах двигателя», — объясняет Вадим Меркулов.

Некоторые страны определили точные даты отказа от эксплуатации автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Например, власти Норвегии планируют принять законопроект, который запретит использовать в стране автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями, в 2025 году. А в июне министр по делам окружающей среды Великобритании Майкл Гоув заявил, что с 2040 года все новые транспортные средства должны будут иметь только электрические двигатели. О таком решении объявила и Франция. Крупнейшие автопроизводители также наметили сроки перехода на производство электрокаров (среди них Toyota, Volvo, Skoda).

Потребители по всему миру начинают чаще приобретать машины на электротяге. По данным Bloomberg, мировые продажи электромобилей в третьем квартале 2017 года возросли до 287 тыс. штук. Это на 63% больше, чем было продано в третьем квартале 2016 года.

Перспективы спроса

Рост цен на популярные промышленные металлы продолжится, считают аналитики. А своего пика они достигнут через два года, уверен Вадим Меркулов. За этот период, по его оценкам, стоимость лития и кобальта может увеличиться на 60–70%, никеля и меди — на 30–40%. По оценке старшего аналитика «Альпари» Романа Ткачука, потенциал роста стоимости этих металлов в ближайшие годы составляет 20–50%.

Продолжение роста цен в ближайшие годы эксперты связывают, во-первых, с увеличением потребления промышленных металлов. Во-вторых, на фоне роста спроса потребуется наращивать объем добычи. Но сделать это оперативно не получится, из-за чего возникнет дефицит. В случае с литием речь идет о долгосрочном процессе: в чистом виде металла в природе не существует, и его приходится извлекать из минеральных образований с большими затратами энергии и времени. Компании сейчас стараются нарастить производство, чтобы удовлетворить растущий спрос, но эффект от этих действий проявится только спустя годы, и пока рынок ждет пусть и временный, но все же дефицит.

40% кобальта добывается в Демократической Республике Конго. Половина этого объема разрабатывается подразделениями крупных международных компаний, но довольно много кобальта добывают местные жители кустарным способом на так называемых копанках. О последних говорится в прошлогоднем отчете правозащитной организации Amnesty International. Здесь не соблюдаются нормы защиты труда и используется детский труд. В результате компании — потребители металла заговорили о бойкоте и поиске новых поставщиков, что также может привести к дефициту.

Таких сложностей с добычей меди и никеля не возникает, поэтому цены, скорее всего, будут расти более медленными темпами — соразмерно спросу.

Риски долгосрочных инвестиций

Эксперты предупреждают, что инвестиции в эти металлы сопряжены с определенными рисками в долгосрочной перспективе. «Если цена на какой-то компонент производства становится слишком высокой, то разработчики быстро найдут ему более доступную замену. Например, на днях Samsung показал новые аккумуляторы на основе графеновых шариков, которые могут заменить литий-ионные батареи», — говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики в УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

С ним согласен эксперт-аналитик ГК «Финам» Алексей Калачев. «Ожидаемый дефицит металлов и рост стоимости, а также ограниченные свойства литий-ионных батарей заставляют научно-исследовательские центры искать новые технологии производства батарей для электромобилей и для хранения электроэнергии вообще», — говорит он.

Поэтому, по мнению Брагина, в течение ближайших двух-трех лет инвестиция останется прибыльной, но говорить о более далекой перспективе сложно.

«Инвестировать в металлы стоит сейчас, ожидать прибыль можно в течение двух следующих лет, когда наступит кризис в добыче некоторых ресурсов. Мы можем увидеть рост, который в несколько раз раз поднимет стоимость металлов», — подтверждает Вадим Меркулов.

Как вложиться

Инвестировать можно непосредственно в металлы через фьючерсы. Они торгуются на международных торговых площадках (основная из них — Лондонская биржа металлов). Инвесторы могут приобрести контракты на медь, никель, кобальт. Появление фьючерсов на литий пока только обсуждается.

Выйти на зарубежную биржу частный инвестор может только через брокера, аккредитованного работать в другой стране. Объем контракта на LME составляет 6 т для никеля и 25 т для меди, то есть порог входа на рынок составляет минимум $50–100 тыс.

Поэтому из-за высокой стоимости контрактов аналитики советуют инвестировать в это сырье опосредованно — через компании, которые эти металлы производят. Интерес для инвестора представляют акции крупнейших поставщиков сырьевых товаров Glencore и Freeport-McMoran, которые добывают самый быстрорастущий в цене металл — кобальт. С января 2016 года их акции подорожали более чем в три раза, до $333 и до $14 за бумагу соответственно.

Немного на рынке компаний, которые производят литий. «Можно назвать, например, чилийскую SQM и американские FMC Corp. и Albemarle Corp., которые доминируют в сфере добычи лития, добывая металл из соленых озер в Чили и Аргентине. Также австралийскую компанию Talison и китайскую Tianqi Lithium, которые добывают сырье для производства лития на руднике Гринбушес в Западной Австралии», — отмечает Вадим Меркулов. За указанный период котировки акций этих компаний, которые являются крупнейшими производителями лития, возросли в среднем в 2,5 раза.

Что касается никеля и меди, то, по словам Алексея Калачева, производителей этих металлов на фондовом рынке немало и все они показывают примерно схожую динамику роста.

Аналитики предупреждают, что инвестиции в металлы — долгосрочные и дорогие инвестиции. Этим объясняется тот факт, что они не очень популярны на российском рынке, который пока носит спекулятивный характер. «Московская биржа предоставляет возможность приобрести фьючерсы на медь, но отечественным частным инвесторам они не очень интересны. Исторически сложилось так, что металлы в промышленных масштабах торгуются на Лондонской или Нью-Йоркской биржах», — говорит портфельный управляющий ГК «Финам» Алексей Белкин.

Пассивным инвесторам, которые не готовы выбирать акции отдельных компаний, эксперты советуют обратить внимание на индексные фонды, которые включают подобные акции. Активный рост в последние два года демонстрирует фонд Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). За два года его акции поднялись более чем в два раза, с $18 до $39.

«Фонд специализируется на вложениях в акции компаний, работающих в этой отрасли и занимающихся разведкой литиевых месторождений, добычей лития и его соединений, а также производством литиевых аккумуляторов», — поясняет Алексей Калачев. Помимо акций компаний, добывающих литий, этот ETF инвестирует в ценные бумаги Tesla, Panasonic, Samsung как основных потребителей ресурса.

Наконец, аналитики выделяют индексный фонд iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK), который включает в себя добывающие компании. За два года цена его акции возросла с $16 до $21,1.