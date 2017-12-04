Генпрокуратуру пустили по схеме

ЦБ просит проверить сомнительные сделки «ФК Открытия»

Банк России обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить сомнительные сделки санируемого банка «ФК Открытие». РБК разбирался, какие у этого могут быть последствия

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Банк России впервые после начала санации «ФК Открытие» оценил действия акционеров банка, предшествовавшие решению о его оздоровлении. У регулятора вызвал озабоченность ряд применявшихся внутри группы «Открытие» финансовых схем, и он обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить некоторые сделки банка, которые имеют признаки вывода активов, заявил зампред Банка России Василий Поздышев 1 декабря.

«Мы оспариваем сделки, если видим, что они осуществлялись явно с убытком для банка и топ-менеджмент, который эти решения принимал, понимал это», — сказал Василий ​Поздышев в интервью Bloomberg. Чтобы продолжить финансовое оздоровление группы «Открытие», необходимо решить вопрос с активами, которые приобретались и финансировались за счет привлеченных холдингом через облигационные займы средств, добавил он.

ЦБ к настоящему времени удалось вернуть в банк активы на 31 млрд руб. и средства в объеме 15 млрд руб. Как уточнил Поздышев, в стадии оценки и оформления сейчас находятся дополнительные активы балансовой стоимостью 79 млрд руб.

Центробанк рассчитывал на помощь собственников в руководстве «Открытия», однако на деле сотрудничать стали не все акционеры, уточнил Поздышев. По его словам, это затрудняет процессы взыскания активов и докапитализации банка. Кто именно из акционеров банка не стал сотрудничать с ЦБ, Василий Поздышев не уточнил.

По данным на сайте банка «ФК Открытие», 33% банка принадлежит АО «Открытие Холдинг». По данным отчетности по МСФО «Открытие Холдинг» за третий квартал, крупнейшим бенефициаром «Открытие Холдинг» является бизнесмен Вадим Беляев, которому принадлежит 28,61% группы. Мобильный телефон Вадима Беляева был недоступен, на отправленный в Telegram запрос, который, по данным мессенджера, был прочитан, он не ответил.

РБК обратился к компаниям, которые были акционерами банка «ФК Открытие» до начала санации (по данным ЦБ на 24 июля; после введения временной администрации состав собственников изменился), в том числе к «Открытию Холдинг», ООО «Ферросплав Инвест», АО «ПНФ Электроэнергетики», АО «НПФ ЛУКОЙЛ-Гарант», АО «НПФ Будущее», АО «НПФ РГС», ПАО СК «Росгосстрах», с запросом, сотрудничали ли они с ЦБ после начала санации, и если да, то в какой форме.

Большинство из них не ответили на запрос РБК. В «Росгосстрахе» рекомендовали обратиться с запросом к банку «ФК Открытие». В ВТБ ответили, что банк не является акционером банка «ФК Открытие».

В Банке России, Генпрокуратуре, «Открытие Холдинге» не ответили на запросы РБК.

Персональная ответственность

ЦБ объявил о санации «ФК Открытие» 29 августа. Оценивая потребность банка «ФК Открытие» в докапитализации в октябре, Василий Поздышев говорил, что расходы на эти цели могут составить до 450 млрд руб.

На момент объявления о начале оздоровления банка ЦБ сообщал, что собственники сами попросили о поддержке Банк России и активно сотрудничают. Однако через две недели после объявления о санации «ФК Открытие» председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила о претензиях к действиям менеджмента банка. По ее словам, глубинной причиной ухудшения финансового состояния «Открытия» была «слишком рисковая, базирующаяся на постоянной экспансии и крупномасштабных рискованных операциях бизнес-модель». При этом в банке не уделялось достаточно внимания управлению рисками, подчеркивала Набиуллина.

Кроме того, Набиуллина указывала на недобросовестные внутренние операции. Речь, в частности, идет о действиях с еврооблигациями займа Минфина Russia-30, из которых порядка трех четвертей было сконцентрировано на балансе «Открытия». Эти бумаги, отмечала она, стояли на балансе по завышенной цене, что позволяло «приукрашивать финансовое состояние банка». Кроме того, Набиуллина обратила внимание на выплату накануне санации вознаграждения топ-менеджменту за первое полугодие 2017 года. Эти выплаты ЦБ рассматривал как возможный вывод активов и обещал оспаривать в суде. Как сообщал РБК, регулятор затем предложил банкирам добровольно вернуть эти средства. В октябре Поздышев уточнял, что ему известны случаи возвращения бонусов.

Видео: Телеканал РБК

Облигационные схемы

В интервью Bloomberg регулятор впервые подробно заговорил о схемах, применявшихся в группе «Открытие», и об активах, которые должны теперь перейти к санируемому банку. Как сообщил Василий Поздышев, «материнская компания банка АО «Открытие Холдинг» в результате размещения облигаций оказалась крупным заемщиком как банка, так и его пенсионных фондов».

Объемов вложений банка «ФК Открытие» в облигации «Открытие Холдинга» он не раскрыл. Мнения опрошенных РБК экспертов на этот счет разделились. «Сейчас в обращении находятся облигации и еврооблигации «Открытие Холдинга» на общую сумму порядка 287,8 млрд руб., — подсчитал старший аналитик ING Bank (Eurasia) Егор Федоров. — Очевидно, что значительная часть выпусков сконцентрирована в компаниях группы». Он обращает внимание на тот факт, что в августе холдинг выпустил облигации на сумму 30 млрд руб. «Вряд ли в то время облигации холдинга могли покупать рыночные инвесторы», — добавляет аналитик.

Следуя логике заявления Василия Поздышева, можно предположить, что основной объем вложений в облигации «Открытие Холдинга» приходится именно на НПФ, считает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

«По данным МСФО, на середину 2017 года «Открытие Холдинг» выпустил облигаций на 172 млрд руб., — говорит младший вице-президент Moody's Петр Паклин. — Мы полагаем, что основными держателями этих бумаг были дружественные «Открытию» НПФ и несколько банков. К сожалению, раскрываемая отчетность НПФ, принадлежащих «Открытию», не позволяет точно оценить объем этих вложений». Исходя из данных агентства Bloomberg об общем объеме бондов холдинга и сумм, отраженных в отчетности, среди компаний группы могли быть размещены бумаги примерно на 77 млрд руб., подсчитал старший директор Fitch Ratings Александр Данилов.

Расширенный периметр

Руководство ЦБ также впервые назвало активы, которые пока не вошли в периметр сделки, но должны вернуться в санируемый банк. Как уточнил Поздышев, в стадии оценки и оформления сейчас находятся в том числе вложения в акции ВТБ, QIWI Банка, Polymetal International и в такой актив, как столичный бизнес-центр «Вивальди плаза». Кто передает акции и на каких условиях, Василий Поздышев не уточнил.

Эти активы «Открытие» приобретало в разное время. В день объявления о его санации, 29 августа, банк выкупил у «Открытие Холдинга» 1,434 млн американских депозитарных акций QIWI по 965 руб. за штуку. Сделка обошлась банку в 1,380 млрд руб. (около $24 млн). В октябре 2017 года главный исполнительный директор Polymetal Internationa Виталий Несис сообщал, что «Открытие» купило акции Polymetal в 2015 году, рассматривая их как среднесрочную портфельную инвестицию. В октябре 7,56% акций Polymetal перешли из «Открытие Холдинга» в банк «ФК Открытие».

Бизнес-центр «Вивальди плаза» состоит из четырех зданий общей арендопригодной площадью 66,6 тыс. кв. м (ул. Летниковская, д. 2). При этом три из них (48,2 тыс. кв. м) принадлежат O1 Properties Бориса Минца. Согласно выписке из ЕГРН, четвертое здание (около 18 тыс. кв. м арендопригодной площади) принадлежит ООО «Открытие ТЗ». Последнее, согласно данным базы СПАРК, принадлежит АО «Открытие Холдинг».

Таким образом, временная администрация вводит в периметр сделки главный офис банка «ФК Открытие». По состоянию на 30 июня 2017 года стоимость своей части «Вивальди плаза» О1 оценивала в $367 млн, свидетельствует отчетность компании. По оценке партнера Colliers International Станислава Бибика, стоимость доли «Открытие ТЗ» может быть в пределах $100–130 млн.

В компаниях, упомянутых Поздышевым, не стали подробно комментировать ситуацию. «Выкупа акций у «Открытия» не планируется. Я обрадовался, когда узнал, что наши акции в банке, а не у акционера, финансовое положение которого непонятно, — заявлял журналистам Виталий Несис. — А ЦБ — это ж мечта». По его словам, инвесторов волновала ситуация с «Открытием», пока банк не перешел под санацию ЦБ, теперь они успокоились.

«QIWI знает о факте проверок сделок структур «Открытия» с ADS QIWI, — сообщил РБК представитель QIWI. — Компания QIWI не является стороной сделок с ее американскими депозитарными расписками, торгующимися на открытом рынке и, следовательно, не является стороной или объектом данных проверок».

В пресс-службе O1 Properties пояснили, что бизнес-центр «Вивальди плаза» состоит из четырех зданий, три из которых принадлежат O1 Properties и были приобретены еще в 2010 году. Четвертое здание, в котором располагается офис банка «Открытие», не принадлежит компании, поэтому O1 Properties не является стороной данной проверки. «Три здания, которые принадлежат O1 Properties, не были связаны никакими сделками с «Открытием», — уточнил представитель компании.

Большая недостача

Добровольную передачу активов в рамках санации в упомянутом представителем ЦБ масштабе эксперты называют редким событием. «Возврат активов — предмет переговоров, в рамках санации подобные случаи встречаются нечасто», — говорит партнер московской коллегии адвокатов «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов. «Как правило, в рамках санации банков оспариваются подозрительные сделки банка, совершенные до введения процедур банкротства, а также привлекают собственников к субсидиарной ответственности, если имущества недостаточно, — отмечает партнер юридической фирмы Nektorov, Saveliev & Partners Александр Некторов. — Единственный известный мне случай, когда владелец лопнувшего банка расплатился по его обязательствам, — это «Мой Банк», владелец которого Глеб Фетисов вернул кредиторам 14,1 млрд руб.». Возможно, собственники вернули именно часть активов, приобретенных на средства, привлеченные в рамках облигационных займов, считает Дубов.

Вместе с тем даже с учетом возвращенных активов и денежных средств ситуация в «ФК Открытие» далека от разрешения, говорят эксперты. По словам представителей ЦБ, размер отрицательных активов группы в целом уже предварительно оценен в 300 млрд руб., что значительно превышает возвращенную собственниками сумму, напоминает Некторов.

О том, что процесс санации идет не так гладко, свидетельствует и сам факт обращения ЦБ в Генпрокуратуру, говорят эксперты. «Возможным последствием обращения в Генпрокуратуру по фактам вывода активов может стать возбуждение уголовных дел, — не исключает Дубов. — Вывод активов может подпадать под ст. 159 УК РФ (мошенничество) или под ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями)».

Уголовная перспектива

До сих пор оспариванием банковских сделок и привлечением к ответственности контролирующих лиц занималось главным образом Агентство по страхованию вкладов в случае банкротства банков. Процедура оспаривания запускается заявлением в Генпрокуратуру. Вместе с тем агентство делало это уже после произведения страховых выплат вкладчикам, отмечает партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров. «В данном случае ситуация другая, так как ЦБ, как новый собственник банка «Открытие», — потерпевшая сторона, которая хочет оспорить сделки, — комментирует юрист. — У Генпрокуратуры есть десять дней на проверку наличия состава преступления в сделках по заявлению ЦБ, но, скорее всего, в данном случае это займет месяц».

Оспорить сделки можно только в случае доказательства состава преступления, указывают юристы. Для того чтобы признать недействительными сделки, которые законны формально, часто не хватает доказательств; их сбор в уголовном процессе облегчен, поясняет руководитель правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Эдуард Олевинский. Например, собственника Межпромбанка Сергея Пугачева привлекли к ответственности, несмотря на то что на документах, которые были использованы в качестве доказательств, не было даже его подписи, а стояла просто печать с его инициалами, напоминает он.

Будет ли сейчас возбуждено уголовное дело — зависит от тех доказательств, которые были предоставлены вместе с заявлением в Генпрокуратуру и собраны в ходе проверки, резюмирует Олевинский. «Если в ходе расследования в рамках уголовного дела ЦБ признают потерпевшей стороной, то регулятор уже сможет подать гражданский иск к ответчикам», — добавляет Михаил Александров.