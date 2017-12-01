Египетская сила

Зачем Москве и Каиру соглашение о взаимном использовании военных аэродромов

Россия и Египет намерены подписать соглашение о взаимном использовании военных аэродромов. Документ облегчит России решение военных и гуманитарных задач в регионе — и не только в Сирии, предполагают эксперты

Фото: Anadolu / Getty Images

Подскок с дозаправкой

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минобороны России при участии МИДа провести переговоры с правительством Египта и подписать соглашение ​о «порядке использования воздушного пространства и аэродромной инфраструктуры России и Египта». Текст соглашения, предварительно одобренного правительствами двух стран, был опубликован 30 ноября на официальном портале правовой информации.

Соглашение позволит военным самолетам использовать воздушное пространство двух стран для полетов в соответствии с законодательством каждой из сторон. Оно не распространяется на самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления, а также самолеты, перевозящие опасные грузы. Стороны будут ежегодно обмениваться перечнем аэродромов (военных и совместного базирования), которые могут быть использованы. Срок действия соглашения — пять лет с возможностью продления.

Бесплатными, согласно соглашению, будут подача заявок на полеты, использование военных навигационных систем другого государства, стоянка и охрана воздушных судов. Однако стране, направляющей военные самолеты на чужую территорию, придется оплачивать авиатопливо, смазочные материалы, ремонт техники, а также питание и проживание экипажа.

Проект соглашения с Египтом был опубликован после визита министра обороны России Сергея Шойгу в Каир, где он 29 ноября провел переговоры с президентом страны Абдельфаттахом ас-Сиси. Президент Египта, в частности, сообщил российскому министру о стремлении наращивать военно-техническое сотрудничество с Россией.

Братья по оружию Протокол о военном сотрудничестве между Россией и Египтом был подписан еще 4 марта 2015 года. Ранее сообщалось, что страны в 2014 году подписали пакет контрактов в сфере ВТС примерно на $3,5 млрд на поставки в Египет российских систем противовоздушной обороны, артиллерии, стрелкового оружия, а также авиации. В 2016 году Россия передала Египту три дивизиона зенитных ракетных систем «Антей-2500», в 2017 году планировалась поставка одной партии МиГ-29М/М2. В апреле, как говорил замминистра обороны Египта Мохаммад эль-Кешки, Каир получил часть самолетов ​МиГ-29. Россия также выиграла тендер на поставку вертолетов Ка-52К для египетских «Мистралей», говорил в этом году вице-премьер Дмитрий Рогозин. С 2016 года Россия и Египет проводят военные учения «Защитники дружбы»: год назад они прошли в Египте, в 2017 году — в России. В учениях в оба года принимали участие около 500 военных из двух стран. В Египте отрабатывалась совместная высадка из самолетов на незнакомой территории, в России также отрабатывалось десантирование с воздуха.

Подписание соглашения прежде всего облегчит проведение совместных учений ВС двух стран, позволит решать вопросы участия в них самолетной техники на постоянной основе, а не на основе ситуационных соглашений на время, сказал РБК главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Соглашение сделает более простым и обучение египетских летчиков работе на российских самолетах, добавляет он.

Россия пользуется военной инфраструктурой некоторых стран СНГ, но в дальнем зарубежье — только в Сирии. Российская авиационная группа размещена в Сирии по просьбе сирийской стороны и дислоцирована на аэродроме Хмеймим. Аэродром вместе с его инфраструктурой и прилегающей территорией предоставлен российской стороне на безвозмездной основе. Соглашение об этом подписано на 49 лет с возможностью продления еще на 25 лет.

Воздушное пространство и аэродромная инфраструктура Египта могут понадобиться воздушно-космическим силам России в качестве «аэродромов подскока» для проведения операций в той же Сирии, сказал «РИА Новости» руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований Владимир Фитин: «В случае необходимости новых полетов нашей авиации непосредственно из России иметь возможность пользоваться аэродромными структурами в Египте очень важно».

В августе 2016 года российские военные самолеты с той же целью около недели негласно использовали иранскую авиабазу Хамадан, однако когда сведения об этом попали в СМИ, по решению иранских властей сотрудничество было прекращено.

Вернуть позиции

Расширение военного сотрудничества России и Египта происходит на фоне снижения интенсивности сотрудничества Арабской Республики с США. С конца 1980-х США ежегодно выделяют Каиру военную помощь почти на $1,3 млрд, США имеют возможность пользоваться военными базами и аэродромами Египта, напоминает The New York Times. В этом году администрация президента США Дональда Трампа заморозила выделение части средств ($291 млн) из-за претензий к практике соблюдения прав человека правительством страны.

Дональд Трамп(слева) и ас-Сиси(справа) (Фото: Carlo Allegri / Reuters)

Между тем Россия, утверждает издание, в последние годы предприняла не одну попытку вернуть влияние в Северной Африке, которого лишилась после краха СССР. А президент ас-Сиси, занимающий свой пост с 2013 года, помогает российским устремлениям. Ас-Сиси демонстрирует более мягкую позицию по Сирии, чем его союзники в регионе — Саудовская Аравия и другие страны, настаивающие на немедленном уходе сирийского президента Башара Асада. The New York Times также утверждает, что в Ливии Москва и Каир совместно поддерживают фельдмаршала Халифу Хафтара, контролирующего Бенгази и базирующегося в Тобруке. ​После свержения в 2011 году Муаммара Каддафи в Ливии не сформировался единый центр управления. На западе власть находится в руках президентского совета и правительства национального согласия (ПНС) в Триполи, образовавшихся весной 2016 года при поддержке Совета Безопасности ООН. Восток и частично юг страны контролирует избранная в 2014 году палата представителей Ливии, известная как «правительство в Тобруке». Парламент в Тобруке поддерживает Национальная армия Ливии во главе с Халифой Хафтаром. Юго-запад и некоторые населенные пункты на юге контролируются национальными меньшинствами, в частности туарегами, тубу и зувайа.

В Москве, однако, указывают, что в ливийской ситуации находятся на равном удалении от всех конфликтующих сторон. Об этом еще в сентябре заявлял глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию при МИДе Лев Деньгов. Группа была создана по инициативе Госдумы и МИДа в 2015 году после задержания в Ливии российского танкера «Механик Чеботарев». От Госдумы ее курирует депутат от Чечни Адам Делимханов, от МИДа — замминистра Михаил Богданов. После создания группы Москву посетили представители основных конфликтующих сторон, при посредничестве Деньгова было заключено перемирие Сараджа с племенами ливийского юга, Россия также готовится возобновить гуманитарную помощь. Пока, как рассказывал РБК Деньгов, помощь планируется отправлять на юг страны, где в контролируемых туарегами и тубу районах есть острая нехватка медикаментов и медицинского оборудования. К поиску средств для оказания помощи будут привлечены российские гуманитарные фонды, говорил Деньгов.

Подписание соглашения с Египтом даст России допуск к военной инфраструктуре, что критически важно, чтобы авиация могла легко и оперативно перебазироваться, говорит замдиректора Института стран СНГ Владимир Евсеев. Необходимость в оперативном перебазировании может возникнуть, если Россия, например, решит принять участие в какой-либо операции в Ливии, добавляет Евсеев.

Россия и Египет могут также начать совместные действия по борьбе с терроризмом на Синайском полуострове, предполагает Мураховский. На прошлой неделе на полуострове в деревне Бир аль-Абед террористы запрещенной в России ИГ взорвали мечеть, погибли более 300 человек.

Помимо решения практических задач подписание такого соглашения имеет политическое​​ значение, указывают эксперты. Наличия баз в Сирии (в Хмеймиме и Тартусе) недостаточно, чтобы Россия чувствовала себя уверенно в регионе, ​говорит Евсеев. Соглашение с Египтом добавит устойчивости положению России на Ближнем Востоке и в Северной Африке, позволит говорить о восстановлении позиций страны в регионе, резюмирует он.