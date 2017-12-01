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Плотина на пути потока
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Плотина на пути потока
Газета № 208 (2705) (0112) Бизнес, 30 ноя, 15:39
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Плотина на пути потока
Дания приняла закон, который может помешать реализации проекта Nord Stream 2
Парламент Дании принял закон, который может помешать прокладке «Северного потока-2» через ее территориальные воды. В случае запрета Копенгагена газопровод пойдет в обход, говорил финдиректор компании — оператора проекта
Фото: Carsten Koall / Getty Images

Парламент Дании одобрил в четверг закон, который позволит правительству страны рассматривать целесообразность прокладки трубопроводов через ее территориальные воды, исходя из соображений национальной безопасности и вопросов внешней политики. Об этом сообщает Reuters.

Закон был принят в связи со строительством газопровода «Северный поток-2» (его будет строить компания — оператор Nord Stream 2) «Газпрома», который должен пройти через датские территориальные воды у острова Борнхольм. Правительство Дании предложило его рассмотреть еще в апреле. «Мы хотим, чтобы у нас была возможность сказать «да» или «нет», руководствуясь соображениями нашей безопасности», — говорил тогда министр энергетики и климата Ларс Кристиан Лиллехолт.

До принятия закона у Дании было только одно основание для того, чтобы поднять вопрос об остановке строительства газопровода в своих территориальных водах, — соображения экологической безопасности.

Nord Stream 2 намерен продолжить процедуру получения разрешения на строительство «Северного потока-2» в Дании, соответствующая заявка была подана в апреле, сообщил РБК представитель Nord Stream 2 Йенс Мюллер. «Nord Stream 2 осведомлен о процессе изменения в законодательстве и принял сегодняшнее решение во внимание. Компания рассматривает выбранный вариант маршрута газопровода как оптимальный, основанный на существующей нормативно-правовой базе и соответствующий экологическим соображениям и соображениям безопасности», — сказал он. «Мы намерены придерживаться действующего курса по получению разрешения и будем ожидать развития ситуации», — добавил он. Однако Мюллер отметил, что в связи с принятием закона в Дании компания прорабатывает альтернативные варианты маршрута газопровода.

Nord Stream 2 уже изучает альтернативный маршрут строительства газопровода, если правительство Дании после принятия закона не даст компании необходимого разрешения, говорил в начале ноября финансовый директор Nord Stream 2 Пол Коркоран. По его словам, альтернативой может быть прокладка трубопровода севернее Борнхольма — в международных, а не в территориальных водах Дании, и тогда согласие Копенгагена на строительство магистрали не потребуется.

В начале октября технический директор Nord Stream 2 AG Сергей Сердюков говорил журналистам, что альтернативный маршрут может быть длиннее примерно на 10 км​, что при протяженности 1200 км является несущественным увеличением. ​

Коркоран тогда отметил, что в компании не понимают причин, по которым Дания чинит препятствия, и добавил: «Но мы должны быть готовы к альтернативам». По его словам, альтернативный вариант может привести к задержкам строительства газопровода, но «не очень существенным».

Фото: Tim Fadek / Bloomberg

8 ноября Еврокомиссия предложила внести поправки в Газовую директиву Евросоюза и распространить на газопроводы, приходящие в Европу из третьих стран, действие так называемого Третьего энергопакета. Согласно его нормам, поставщик не может одновременно владеть газотранспортной инфраструктурой. В пояснении к поправкам говорится, что новые нормы распространяются и на «Северный поток-2». В случае принятия этих поправок Nord Stream 2 будет работать в соответствии с ними, сказал в среду Коркоран в интервью агентству «РИА Новости». «Какими бы ни были правовые рамки, они являются основой, на которой мы должны работать», — отметил он. А вице-премьер Аркадий Дворкович после встречи с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем рассказал журналистам, что позиции двух стран по реализации этого проекта совпадают: Россия и Германия считают, что Третий энергопакет не должен распространяться на «Северный поток-2».

Проект на €9,5 млрд

Nord Stream 2 — проект строительства газопровода по дну Балтийского моря для транспортировки в Европу 55 млрд куб. м газа ежегодно. Общая стоимость проекта составляет €9,5 млрд, единственным акционером является «Газпром». Половину стоимости газопровода должны профинансировать пять европейских нефтегазовых компаний — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Проект планируется запустить до конца 2019 года.

Заместитель гендиректора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев полагает, что в случае обхода территориальных вод Дании газопровод подорожает на $100–150 млн, а срок его запуска сдвинется на два-три месяца, в основном из-за подготовки нового технического обоснования проекта. Тогда Дания же не вправе будет заблокировать проект в международных водах — в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, напоминает Белогорьев.

Несмотря на большую вероятность запрета прохождения Nord Stream 2 через территориальные воды Дании, трубопровод будет построен примерно в оговоренные ранее сроки (до конца 2019 года), считает старший аналитик Sberbank CIB Валерий Нестеров. А стоимость строительства может увеличиться не только из-за изменения маршрута, но и из-за санкций США, принятых в августе, которые затрудняют привлечение финансирования для строительства трубопроводов, добавил он. Решение датских парламентариев, препятствующее строительству Nord Stream 2, Нестеров назвал «политически ангажированным» и «недальновидным».

Авторы: Тимофей Дзядко, Людмила Подобедова.
Теги: «Газпром» , «Северный поток-2»
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