КНДР добралась до цели

Ракетно-ядерная программа Пхеньяна объявлена завершенной

Пхеньян, испытав самую мощную в своей истории баллистическую ракету, заявил о создании полноценных ракетно-ядерных сил. Достигнув символического паритета с США, Пхеньян может прекратить испытания, говорят эксперты

Фото: Wong Maye-E / AP

В ночь на среду, 29 ноября, Пхеньян впервые за два месяца провел испытания баллистической ракеты. После пуска пхеньянское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что в воздух поднялась принципиально новая модель ракеты, получившая название «Хвасон-15». «Лично наблюдая за успешным испытанием межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15», товарищ Ким Чен Ын дал ему высокую оценку, сказав, что сегодня достигнут исторический успех в завершении ядерного вооружения государства», — сообщило ЦТАК.

Предыдущий ракетный запуск Пхеньян провел 15 сентября: тогда ракета «Хвасон-12» пролетела над северной частью Японии и упала в Тихом океане. В сентябре же КНДР заявила об успешном испытании водородной бомбы. Всего же со времени прихода к власти Ким Чен Ына в 2011 году было осуществлено около 50 запусков баллистических ракет, на 2017 год пришлось по меньшей мере 11 ракетных испытаний (в некоторых случаях испытывалась не одна, а несколько ракет).

Новая ракета была запущена почти вертикально к поверхности Земли: по данным ЦТАК, она достигла максимальной высоты почти 4,5 тыс. км, а упала в Японском море на расстоянии 950 км от места запуска. Ракета, следует из официального заявления, побила сразу два рекорда для КНДР — по высоте полета и по его продолжительности (53 минуты). Минобороны Японии подтвердило, что выпущенная из Северной Кореи ракета преодолела около 1 тыс. км и упала в 250 км от северной префектуры Аомори (в пределах исключительной экономической зоны Японии).

Под колпаком у Кима

Полученные в ходе тестов данные позволили Пхеньяну говорить о том, что «Хвасон-15» стала первой ракетой КНДР, способной «покрыть» всю континентальную территорию США. Протестированная в июле «Хвасон-14» с оценочной дальностью 7–10 тыс. км из американских штатов могла достичь лишь Аляску и Гавайские острова.

С оценками дальности полета ракеты согласны западные эксперты. В своем анализе соруководитель американского независимого Союза обеспокоенных ученых (UCS) Дэвид Райт указал: если «Хвасон-15» запустить не по выбранной при испытаниях высокой траектории, а по оптимальной, радиус действия ракеты составит до 13 тыс. км. По более скептическим оценкам, «Хвасон-15» сможет преодолеть 10–10,5 тыс. км. Расстояние от Пхеньяна до Вашингтона — около 11 тыс. км.

Фото: KCNA / AFP

«Нет данных о том, насколько тяжелой была нагрузка ракеты, однако, учитывая увеличение дальности (по сравнению с предыдущими), кажется вероятным, что она несла очень легкий макет боеголовки», — указывает Райт. Однако ЦТАК прямо утверждает, что «Хвасон-15» имеет возможность нести «сверхбольшую тяжелую ядерную боеголовку».

Старший вице-президент ПИР-Центра, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский не верит, что у КНДР получилось создать полноценную МБР. «Для того чтобы сказать, что у государства есть средства доставки, нужно провести испытательные пуски по всем нормативам, нужны серьезные испытания, — говорит Бужинский. — Прошедший пуск — это не программа испытаний, а программа демонстрации».

Международные эксперты и ранее сомневались в потенциале ракетно-ядерной программы Северной Кореи. В распоряжении Пхеньяна находится около 100 ракет с дальностью полета до 1,5 тыс. км, менее десяти ракет с дальностью полета более 4 тыс. км, указывали эксперты в сентябре этого года.

«Пхеньян работает по многим направлениям. Одн​а из задач — создание и демонстрация оружия, способного достичь континентальной территории США, и сейчас она выполнена», — пояснил РБК эксперт по нераспространению, автор и редактор аналитического портала Northeast Asian Military Studies Владимир Хрусталев.

Преимущества «Хвасон-15» Запущенная 28 ноября северокорейская ракета установила два рекорда — по продолжительности (53 минуты) и высоте полета (4475 км), по информации ЦТАК. В июле 2017 года была испытана ракета «Хвасон-14». 4 июля ракета находилась в воздухе 37 минут, поднялась на высоту 2802 км, пролетела 933 км и упала в Японском море (данные ЦТАК). 28 июля «Хвасон-14» находилась в воздухе 47 минут, поднялась на высоту 3724 км, пролетела 998 км и упала также в Японском море (данные ЦТАК). 15 сентября ракета «Хвасон-12» поднялась на высоту 770 км, пролетела 3700 км и упала в Тихом океане (данные ЦТАК). ​​

«Цели защиты»

После пуска «Хвасон-15» политики по всему миру в очередной раз призвали прекратить гонку вооружений и перейти к политическому урегулированию.

«Очередной запуск ракеты — это провокационные действия, которые провоцируют дальнейший рост напряженности и отодвигают нас от начала урегулирования. Мы осуждаем этот пуск и надеемся, что всем сторонам удастся сохранить спокойствие, столь необходимое для того, чтобы ситуация на Корейском полуострове не пошла по худшему сценарию», — заявил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Американский президент Дональд Трамп расценил новый пуск северокорейской ракеты как повод призвать к увеличению расходов на оборону. «После запуска северокорейской ракеты как никогда важно финансировать наше правительство и армию», — заявил президент в своем Twitter. После телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином Трамп заявил, что американские санкции против Северной Кореи будут ужесточены уже 29 ноября. Он призвал Пекин использовать все рычаги давления на Пхеньян. Трамп не первый раз обращается к китайским партнерам с подобными призывами, и на этот раз Китай к рекомендациям прислушался. По мнению профессора сеульского Университета Кукмин Андрея Ланькова, доказательством этого может служить закрытие Пекином 24 ноября моста Дружбы через реку Ялуцзян, соединяющего Китай с КНДР; до начала января все совместные китайско-северокорейские предприятия на территории КНР во исполнение резолюции Совбеза ООН, принятой 11 сентября, ​должны быть закрыты.

Моста Дружбы через реку Ялуцзян (Фото: Ng Han Guan / AP)

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, призвав к расширению экономических и политических санкций, заявил о необходимости диалога.

В 2017 году Совет Безопасности ООН дважды ужесточал санкции против Северной Кореи. Среди принятых ограничений — сокращение объема нефти, который можно поставлять в КНДР (до 2 млн барр. с 1 января 2018 года), прекращение закупок текстиля. ​Россия и Китай весной предложили КНДР и США идею «двойного замораживания» — прекращение Пхеньяном новых испытаний в ответ на прекращение масштабных учений США и Южной Кореи. Однако пресс-секретарь Песков в среду признал, что реакция КНДР на предложение Москвы и Пекина не дает «повода для существенного оптимизма».

В заявлении ЦТАК подчеркивается оборонительный характер северокорейской военной программы. «Будучи ответственной ядерной державой и миролюбивым государством, КНДР сделает все возможное, чтобы служить благородной цели защиты мира и стабильности на Земле», — передает ЦТАК.

Это заявление указывает на то, что КНДР намерена вести себя как ответственная ядерная держава и применять оружие будет только для защиты, полагает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким. После того как КНДР заявила о завершении ядерного вооружения государства, Пхеньян будет проводить меньше учений, уверен эксперт. По словам эксперта, корейские ракетные испытания направлены в первую очередь на развитие технологий, однако в них присутствует и военно-политическая составляющая: «Созданием оружия КНДР предупреждает, чтобы к ним не лезли». Эксперт обращает внимание, что очередной запуск Пхеньян провел незадолго до совместных учений США и Южной Кореи: на 4 декабря намечено начало военно-морских учений двух стран в Восточно-Китайском море, в которых примут участие три авианосные группы.

Получение Пхеньяном ракеты, способной достичь территории США, способно запустить деэскалацию кризиса, так как кризис вокруг ракетно-ядерной программы КНДР является классическим примером гонки вооружений, в данном случае между КНДР и США, отмечает Хрусталев. Однако он указывает, что риск реального удара по КНДР со стороны США остается высоким и спровоцировать его может даже некая нештатная ситуация, которая приведет к падению ракеты в опасном месте, создав повод назвать это атакой. ​