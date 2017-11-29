Остались с триллионом

ЦБ оценил альтернативу санации «ФК Открытие» и Бинбанка

Участники финрынка могли потерять при банкротстве «ФК Открытие» и Бинбанка до 1 трлн руб., оценил ЦБ. Отзыв лицензий или мораторий на требования кредиторов привел бы к системным рискам для финансового сектора

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Размер возможного влияния на финансовую систему в случае отзыва лицензии или введения моратория на удовлетворение требований кредиторов санируемых по новой схеме банков «ФК Открытие» и Бинбанка ЦБ впервые назвал в опубликованном во вторник, 28 ноября, обзоре «Системные риски финансового сектора за II–III квартал».

«По состоянию на 1 июля 2017 года 39 крупнейших банковских/финансовых групп (с активами свыше 200 млрд руб. каждая. — РБК) имели вложения в обязательства санируемых организаций на сумму свыше 1 трлн руб. [совокупно], — говорится в отчете ЦБ. — Из них порядка 50% приходилось на необеспеченные операции (МБК, депозиты и т.д.)». «1 трлн руб. — это больше, чем 1% ВВП. Последствия [отзыва лицензий] были бы достаточно серьезные для широкого круга организаций», — уточнила первый зампред Банка России Ксения Юдаева, представляя обзор.

ЦБ оценивал в ходе этого анализа только влияние альтернативных санации вариантов для участников рынка и системы в целом, не указывая ситуацию для клиентов банков. Поскольку ЦБ указывает информацию по группам, а не отдельным банкам, вычленить эффект для каждого отдельного игрока не представляется возможным.

Банковской группой в соответствии с федеральным законом «О банках и банковской деятельности» признается не являющееся юридическим лицом объединение юридических лиц, в котором одно или несколько юридических лиц находятся под контролем либо значительным влиянием одной кредитной организации (то есть головной кредитной организации банковской группы). По данным ЦБ, в стране по состоянию на 1 июня 2016 года действуют 111 банковских групп, которые объединяют более 2,3 тыс. юридических лиц, в том числе 160 российских кредитных организаций, активы которых размещены в России и иностранных государствах.

Что пошло не так

«ФК Открытие» и Бинбанк стали первыми банками, cанированными по новой схеме с прямым участием Банка России с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). О санации банка «ФК Открытие» регулятор объявил 29 августа. Санация Бинбанка была начата 21 сентября. Как отмечает ЦБ, у обоих банков — схожие причины ухудшения финансового состояния: рискованная бизнес-модель, сделки слияния-поглощения за счет заемных средств, избыточное кредитование собственников без должного внимания к управлению рисками. Оба банка также являлись санаторами крупных проблемных организаций, отмечает регулятор.

Катализатором проблем для обоих банков стал отток средств клиентов в июле—сентябре 2017 года. У «ФК Открытие» он начался после того, как банку в июле 2017 года был присвоен рейтинг АКРА ВВВ-, недостаточный для привлечения средств госкомпаний и пенсионных фондов. В июле банк столкнулся с резким оттоком средств клиентов, за два месяца превысившим 630 млрд руб., напоминает ЦБ. Бинбанк столкнулся с оттоком средств клиентов в августе—сентябре. В обоих случаях на фоне кризиса ликвидности собственники банков обратились к ЦБ с просьбой о санации.

Пока точный объем расходов, необходимых для докапитализации «ФК Открытие» и Бинбанка, не определен. В октябре зампред ЦБ Василий Поздышев приблизительно оценил расходы на докапитализацию обоих банков в 800–820 млрд руб.

В «ФК Открытие» и Бинбанке не стали отвечать на вопросы РБК относительно оценки ЦБ альтернативного санации сценария.

Масштаб проблемы

Опрошенные РБК эксперты считают названную ЦБ сумму активов, вложенных в обязательства санированных по новой схеме банков, существенной для сектора. «Собственный капитал банковского сектора на 1 июля 2017 года составлял 9,6 трлн руб. Объем требований банковских и финансовых групп к санируемым банкам (1 трлн руб.) сопоставим с 10,4% от капитала сектора», — говорит младший вице-президент Moody's Петр Паклин.

Компании, которые могли бы пострадать в случае отзыва лицензий двух этих банков или введения моратория на удовлетворение требований кредиторов, опрошенные РБК эксперты предлагают условно разделить на три группы: банки, небанковские финансовые компании (в том числе негосударственные пенсионные фонды и страховые компании), а также игроки на фондовом рынке.

Удар по секторам

Наибольшую угрозу эксперты увидели для банков в значительном объеме необеспеченных обязательств санированных банков. «Объем необеспеченных обязательств 500 млрд руб. выглядит значительным для системы», — считает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. По данным на 1 июля, задолженность банка «ФК Открытие» на рынке межбанковского кредитования перед резидентами составляла 570 млрд руб., из которых 500 млрд руб. было привлечено под обеспечение (РЕПО), подсчитал Денис Порывай. «Дефолт по необеспеченным обязательствам на такую сумму привел бы к системному кризису доверия в банковской системе, банки начали бы закрывать лимиты друг на друга, не зная масштабы проблемы у каждого из игроков», — рассуждает старший аналитик ING Bank (Eurasia) Егор Федоров.

Подобный сценарий отчасти реализовался в июле, когда ряд банков, в том числе «ФК Открытие», испытывал дефицит ликвидности, указывало в отчете о ситуации с ликвидностью банковского сектора рейтинговое агентство Fitch Ratings. Ситуацию, когда банки готовы были кредитовать только высоконадежных финансовых игроков, а граждане переводили к ним свои депозиты, Fitch называло «бегством к качеству». Однако, если бы лицензии все же были отозваны, риски для межбанковского рынка были бы серьезнее, уверены эксперты. «Все это в итоге могло бы привести к системным последствиям и финансовому кризису, сопоставимому по масштабам с кризисом 2008 года», — уточняет Егор Федоров.

Под ударом могли оказаться и НПФ, которые приобретали ценные бумаги санированных банков. «ЦБ акцентировал, что обязательства «ФК Открытие» были не только перед банковскими, но и перед финансовыми группами; скорее всего, речь идет не только о банках, но и о других финансовых компаниях, — продолжает Денис Порывай. — Это могли быть, в частности, управляющие компании, финансовые холдинги. Причем они могли вкладывать в обязательства «ФК Открытие» и Бинбанка средства находящихся под их управлением пенсионных фондов. Для вложений средств НПФ в долговые бумаги и депозиты важен был в первую очередь рейтинг банков-эмитентов». У банка «ФК Открытие» на 1 июля только на депозитах было 140 млрд руб. средств пенсионных накоплений, напоминает аналитик S&P Дмитрий Назаров. «Возможно, проблемы возникли бы у отдельных фондов и финансовых групп, с которыми они связаны. Но вряд ли ситуация распространилась бы на весь сектор и носила бы системный характер», — резюмирует Денис Порывай.

В то же время ЦБ отмечает, что несколько крупных НПФ понесли потери в общем объеме 24 млрд руб. в результате санации обоих банков. Этот убыток был связан с переоценкой ценных бумаг. При этом регулятор подчеркивает, что долгосрочность вложений пенсионных средств позволяет «фондам в большинстве случаев не фиксировать убытки на текущий момент, дождавшись возможной стабилизации ситуации на рынке ценных бумаг».

Для финансового рынка возможное банкротство этих банков вряд ли привело бы к последствиям системного характера, считают эксперты. «Распродажа обеспечения по сделкам РЕПО банка «ФК Открытие» могла бы оказать давление на котировки облигаций ряда корпоративных эмитентов, а также евробонды «Россия-30», — не исключает Петр Паклин. В 2014–2017 годах компании группы «Открытие» приобрели три четвертых выпуска еврооблигаций Russia-30. Как отмечал ЦБ, на балансе «Открытия» эти бумаги стояли по завышенной цене, что позволяло приукрашивать финансовое положение банка.

«Реализация другими банками обеспечения по предоставленным банку «ФК Открытие» межбанковским кредитам могла бы вызвать некое давление на суверенный рынок евробондов, но вряд ли привела бы к его серьезному падению», — уверен Дмитрий Назаров. «Серьезные последствия для фондового рынка могли бы быть только в случае массовой распродажи и обесценения залогов по обязательствам санированных банков, — считает Егор Федоров. — В то же время такой вариант был маловероятен, ведь сейчас в обеспечение банки принимают качественные бумаги, поэтому необходимости избавляться от них в случае дефолта заемщика не было».

Как указывает регулятор, прямые потери от вложений в долговые бумаги санированных банков понесли только держатели субординированных обязательств и пакетов акций, объем которых был незначительным в активах инвесторов. Проблемы «ФК Открытие» и Бинбанка практически не оказали влияния на котировки акций других банков, констатировал ЦБ. В то же время ЦБ признал, что доходность облигаций других банков в сентябре показала довольно значимый рост — на 100–150 б.п.

Кого спасал ЦБ

По мнению Дмитрия Назарова, основные риски распространения проблем банка «ФК Открытие» несли его розничные вкладчики и корпоративные клиенты. «На конец июня 2017 года у банка оставался значительный объем депозитов крупных промышленных компаний, а также вкладов физлиц, — напоминает Дмитрий Назаров. — Банкротство такого крупного банка могло бы привести к серьезному кризису доверия в банковском секторе и особенно негативно могло бы повлиять на другие частные банки». В случае с Бинбанком, скорее всего, решающим в вопросе о санации стал объем средств именно физлиц, а не вложения банковских групп, считает аналитик S&P Анастасия Турдыева. «На 1 сентября 2017 года вклады на сумму не более 1,4 млн руб. (застрахованы Агентством по страхованию вкладов. — РБК) составляли более 0,5 трлн руб., или чуть более 50% от всех обязательств банка, — напоминает Анастасия Турдыева. — Таким образом, большая часть этих средств подпадала под страхование вкладов в случае отзыва лицензии банка. А для исполнения этих выплат АСВ пришлось бы обращаться в ЦБ, долг перед которым уже составляет более 600 млрд руб.

Значительного объема косвенных потерь от санации двух банков российской финансовой системе также удалось избежать, резюмирует ЦБ. Отток средств физических и юридических лиц из «ФК Открытие» и Бинбанка был компенсирован, по данным ЦБ, притоком средств в другие крупнейшие частные банки.