Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,83 58,32 EUR Нал. 69,96 69,29 USD Бирж. 58,50 +0,13 EUR Бирж. 69,59 -0,03 USD ЦБ. 58,28 -0,25 EUR ЦБ. 69,50 +0,16 EUR/USD 1,19 -0,00 BTC/USD Бирж. 9689,94 -8,99 ММВБ 2145,87 -0,71% РТС 1160,56 -0,47% Brent 63,74 -0,03% DJIA 23580,78 +0,10% Nasdaq 6878,52 -0,15% FTSE 7383,90 -0,35%
Генерал взялся за качалки
Лента новостей
В Совфеде сравнили Украину с персонажем мультфильма «Баба-Яга против!» 03:21, Политика Пентагон обвинил российский Су-30 в «небезопасном» перехвате самолета США 03:08, Политика Победительницей конкурса «Мисс Москва» стала Елизавета Лопатина 02:42, Общество Путин одобрил введение в России системы tax free 02:17, Общество Волкер рассказал о «предельно ясной» цели Трампа на Украине 01:49, Политика В США назвали пункт назначения своего эсминца в Черном море 00:47, Политика Morgan Stanley усомнился в разгоне ВВП России до 3% к 2020 году 00:45, Экономика Лишенный медали бобслеист Труненков назвал решение МОК «политизированным» 00:44, Общество Путин впервые посетит встречу высших священнослужителей РПЦ 00:24, Политика Во время теракта в Багдаде погибли 17 человек 00:18, Политика «Я угощу тебя вином»: что Улюкаев рассказал суду о встречах с Сечиным 00:02, Общество Аналитики Deloitte объяснили прибыль аграриев большой господдержкой 00:01, Бизнес Совбез России предложил разместить корневые серверы интернета в БРИКС 00:00, Технологии и медиа Торги на строительство участка второго кольца метро обжаловали в суде 00:00, Политика Прокуратура выявила рост преступлений в страховой сфере в полтора раза 27 ноя, 23:57, Общество Федерация бобслея назвала решения МОК «юридически непроработанными» 27 ноя, 23:51, Общество МОК впервые объяснил причины дисквалификации российского чемпиона Сочи 27 ноя, 23:47, Спорт Волкер назвал последнюю встречу с Сурковым «шагом назад» 27 ноя, 23:36, Политика Экс-скелетонист Чудинов подаст апелляцию на решение МОК о дисквалификации 27 ноя, 23:26, Общество Путин утвердил введение электронных посадочных талонов 27 ноя, 22:50, Общество Зачем Саудовская Аравия организовала исламскую коалицию против терроризма 27 ноя, 22:47, Политика Центр примирения заявил об «изоляции» силами США 50 тыс. беженцев в Сирии 27 ноя, 22:37, Политика МОК отобрал у сборной России еще две медали Олимпиады в Сочи 27 ноя, 21:44, Спорт Нефтяной генерал: что значат для России перемены в венесуэльской PDVSA 27 ноя, 21:43, Бизнес Театральные деятели призвали поменять закон из-за дела Серебренникова 27 ноя, 21:40, Общество Названа причина госпитализации Олега Табакова 27 ноя, 21:34, Общество «Спартак» в меньшинстве удержал победу над «Зенитом» 27 ноя, 21:29, Спорт В Красноярске заявили о «разных вариантах» увековечивания Хворостовского 27 ноя, 21:27, Общество
Генерал взялся за качалки
Газета № 205 (2702) (2811) Бизнес, 27 ноя, 21:43
0
Генерал взялся за качалки
Что означают для России перестановки в правительстве Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил кампанию по борьбе с коррупцией в нефтяной отрасли, назначив главой PDVSA генерала Нацгвардии Мануэля Кеведо. Это укрепит власть военных перед неизбежным дефолтом страны, считают эксперты
Николас Мадуро (Фото: Jorge Silva / Reuters)

Нефтяная революция

Николас Мадуро в воскресенье, 26 ноября, назначил министром нефтяной промышленности Венесуэлы и главой компании Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) генерал-майора Национальной гвардии Мануэля Кеведо. Об этом говорится на сайте компании. Президент Венесуэлы считает, что именно военный должен очистить отрасль от коррупции, о чем он заявил в телеобращении, добавив, что «настало время для нефтяной революции».

Смене руководства PDVSA предшествовала волна громких арестов топ-менеджеров компании и ее американской «дочки» Citgo Petroleum Corp., которая управляет тремя НПЗ в США. 14 ноября под стражу были взяты девять сотрудников PDVSA, а также заместитель министра планирования Венесуэлы Луис Мендоса по обвинению в подтасовке показателей добычи нефти.

Ранее пост министра нефтяной промышленности занимал Эулохио дель Пино, который также возглавлял венесуэльскую нефтяную госкорпорацию с сентября 2014-го по август 2017 года, а PDVSA в последние несколько месяцев руководил Нельсон Мартинес.

Как пишет Reuters, Кеведо является убежденным сторонником Мадуро. Он называет себя «солдатом народа», поклонником Уго Чавеса, но ранее не проявил себя ни как политик, ни как специалист в нефтяной отрасли. Мартинес же является дипломированным химиком, а дель Пино — инженер, учившийся в Стэнфорде. Дель Пино был одним из инициаторов соглашения о сокращении нефтедобычи, которое страны ОПЕК и несколько не входящих в картель государств приняли в конце 2016 года, чтобы снизить избыток предложения нефти на рынке и добиться роста цен.

Назначение генерала Национальной гвардии, который никогда не имел отношения к нефтяной промышленности, на пост главы государственной нефтегазовой компании означает стремление Мадуро укрепить власть военных в преддверии неизбежного дефолта страны по ее внешним обязательствам, говорит независимый эксперт, латиноамериканист Евгений Бай. Венесуэльская нефтяная отрасль находится, по его словам, в состоянии свободного падения: сейчас страна производит 1,9 млн барр. нефти в день против 2,27 млн барр. в 2016 году (в 2008 году производство было на уровне 3,2 млн барр.). По итогам 2016 года чистая прибыль PDVSA сократилась почти в девять раз — с $7,345 млрд до $828 млн, а 14 ноября агентство S&P объявило частичный дефолт PDVSA, которая дает стране 96% валютных поступлений, и несколько дней спустя — частичный дефолт по суверенным бондам страны, напоминает Бай. В этой ситуации Мадуро остается надеяться лишь на поддержку генералов, чтобы удержаться у власти, однако внятного рецепта решения экономического кризиса у него нет, считает эксперт.

$140 млрд долгов

Мадуро был избран президентом Венесуэлы в 2013 году после смерти Уго Чавеса. До 2014 года экономику страны поддерживали высокие цены на нефть, которые позволяли правительству проводить масштабные социальные программы, указывает Всемирный банк. Однако снижение цен на нефть (в июне 2014 года нефть Brent стоила $115 за баррель, а к январю 2016-го опустилась ниже $30 за баррель) спровоцировало в стране долгосрочный экономический кризис. В 2017 году наблюдаются частые перебои с поставками электричества, продовольствия, медикаментов. Потребительские цены за 2017 год в стране вырастут на 649%, говорится в отчете Torino Capital. Сокращаются и валютные резервы: Центробанк Венесуэлы сообщал, что в 2011 году располагал $30 млрд, а в этом году только $10 млрд. При этом страна, по данным FT, должна иностранным кредиторам почти $140 млрд.

Николас Мадуро и Владимир Путин (Фото: Юрий Кадобнов / Reuters)

Друг России

Венесуэла обладает самыми большими среди всех стран мира доказанными запасами нефти — 300 млрд барр. (у следующей за ней Саудовской Аравии — 269 млрд барр., по данным странового справочника ЦРУ). ​Россия является одним из крупных кредиторов Венесуэлы и ее экономическим партнером как в нефтяной, так и в военной отраслях. 15 ноября 2017 года Россия и Венесуэла подписали соглашение о реструктуризации долга перед Москвой на сумму $3,15 млрд на десять лет. В первые шесть лет платежи будут минимальными, говорилось в сообщении российского Минфина. Общая сумма российских инвестиций в Венесуэлу включает кредиты и предоплаты за поставку нефти со стороны «Роснефти» в адрес PDVSA в размере $6 млрд. «Роснефть» указывала ранее, что рассчитывает вернуть все свои средства за счет поставок нефти до конца 2019 года.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев 27 ноября отказался комментировать РБК перемены в руководcтве PDVSA. Он лишь сообщил, что партнерские взаимоотношения развиваются без проблем и компания по-прежнему рассчитывает вернуть свои средства в срок. ​«Роснефть» совместно с PDVSA развивает шесть проектов в области разведки и добычи нефти в Венесуэле.

Старший аналитик Sberbank CIB Валерий Нестеров считает, что назначение на пост главы Министерства нефти и руководителя PDVSA военного — это попытка улучшить дисциплину внутри компании и победить коррупцию. Причиной экономического кризиса в стране он назвал падение спроса на венесуэльскую нефть в мире и проблемы с ее транспортировкой, частично вызванные санкциями США против Венесуэлы.

По мнению главы Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, именно предыдущее руководство PDVSA довело компанию до предбанкротного состояния. «Назначать в этой ситуации генерала, который ничего не понимает в нефтяной промышленности, рискованно», — полагает он. По его мнению, в дальнейшем ситуация в Венесуэле может развиваться по двум сценариям: если Мадуро останется у власти и ему нечем будет отдавать кредиты, он может попросить у России очередную отсрочку или списание долгов. Второй сценарий заключается в смене власти в стране, в этом случае российские компании могут не вернуть свои вложения, предупреждает эксперт.

Авторы: Людмила Подобедова, Ксения Безвиконная.
Теги: «Роснефть» , Венесуэла , PDVSA , кадровые перестановки
Материалы по теме
Нефтяную компанию Венесуэлы возглавил генерал Нацгвардии Экономика
Россия согласилась отсрочить выплату долга Венесуэлы в $3 млрд Экономика
В венесуэльской PDVSA рассказали о переговорах с «Роснефтью» о кредите Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав