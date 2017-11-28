Генерал взялся за качалки

Что означают для России перестановки в правительстве Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил кампанию по борьбе с коррупцией в нефтяной отрасли, назначив главой PDVSA генерала Нацгвардии Мануэля Кеведо. Это укрепит власть военных перед неизбежным дефолтом страны, считают эксперты

Николас Мадуро (Фото: Jorge Silva / Reuters)

Нефтяная революция

Николас Мадуро в воскресенье, 26 ноября, назначил министром нефтяной промышленности Венесуэлы и главой компании Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) генерал-майора Национальной гвардии Мануэля Кеведо. Об этом говорится на сайте компании. Президент Венесуэлы считает, что именно военный должен очистить отрасль от коррупции, о чем он заявил в телеобращении, добавив, что «настало время для нефтяной революции».

Смене руководства PDVSA предшествовала волна громких арестов топ-менеджеров компании и ее американской «дочки» Citgo Petroleum Corp., которая управляет тремя НПЗ в США. 14 ноября под стражу были взяты девять сотрудников PDVSA, а также заместитель министра планирования Венесуэлы Луис Мендоса по обвинению в подтасовке показателей добычи нефти.

Ранее пост министра нефтяной промышленности занимал Эулохио дель Пино, который также возглавлял венесуэльскую нефтяную госкорпорацию с сентября 2014-го по август 2017 года, а PDVSA в последние несколько месяцев руководил Нельсон Мартинес.

Как пишет Reuters, Кеведо является убежденным сторонником Мадуро. Он называет себя «солдатом народа», поклонником Уго Чавеса, но ранее не проявил себя ни как политик, ни как специалист в нефтяной отрасли. Мартинес же является дипломированным химиком, а дель Пино — инженер, учившийся в Стэнфорде. Дель Пино был одним из инициаторов соглашения о сокращении нефтедобычи, которое страны ОПЕК и несколько не входящих в картель государств приняли в конце 2016 года, чтобы снизить избыток предложения нефти на рынке и добиться роста цен.

Назначение генерала Национальной гвардии, который никогда не имел отношения к нефтяной промышленности, на пост главы государственной нефтегазовой компании означает стремление Мадуро укрепить власть военных в преддверии неизбежного дефолта страны по ее внешним обязательствам, говорит независимый эксперт, латиноамериканист Евгений Бай. Венесуэльская нефтяная отрасль находится, по его словам, в состоянии свободного падения: сейчас страна производит 1,9 млн барр. нефти в день против 2,27 млн барр. в 2016 году (в 2008 году производство было на уровне 3,2 млн барр.). По итогам 2016 года чистая прибыль PDVSA сократилась почти в девять раз — с $7,345 млрд до $828 млн, а 14 ноября агентство S&P объявило частичный дефолт PDVSA, которая дает стране 96% валютных поступлений, и несколько дней спустя — частичный дефолт по суверенным бондам страны, напоминает Бай. В этой ситуации Мадуро остается надеяться лишь на поддержку генералов, чтобы удержаться у власти, однако внятного рецепта решения экономического кризиса у него нет, считает эксперт.

$140 млрд долгов Мадуро был избран президентом Венесуэлы в 2013 году после смерти Уго Чавеса. До 2014 года экономику страны поддерживали высокие цены на нефть, которые позволяли правительству проводить масштабные социальные программы, указывает Всемирный банк. Однако снижение цен на нефть (в июне 2014 года нефть Brent стоила $115 за баррель, а к январю 2016-го опустилась ниже $30 за баррель) спровоцировало в стране долгосрочный экономический кризис. В 2017 году наблюдаются частые перебои с поставками электричества, продовольствия, медикаментов. Потребительские цены за 2017 год в стране вырастут на 649%, говорится в отчете Torino Capital. Сокращаются и валютные резервы: Центробанк Венесуэлы сообщал, что в 2011 году располагал $30 млрд, а в этом году только $10 млрд. При этом страна, по данным FT, должна иностранным кредиторам почти $140 млрд.

Николас Мадуро и Владимир Путин (Фото: Юрий Кадобнов / Reuters)

Друг России

Венесуэла обладает самыми большими среди всех стран мира доказанными запасами нефти — 300 млрд барр. (у следующей за ней Саудовской Аравии — 269 млрд барр., по данным странового справочника ЦРУ). ​Россия является одним из крупных кредиторов Венесуэлы и ее экономическим партнером как в нефтяной, так и в военной отраслях. 15 ноября 2017 года Россия и Венесуэла подписали соглашение о реструктуризации долга перед Москвой на сумму $3,15 млрд на десять лет. В первые шесть лет платежи будут минимальными, говорилось в сообщении российского Минфина. Общая сумма российских инвестиций в Венесуэлу включает кредиты и предоплаты за поставку нефти со стороны «Роснефти» в адрес PDVSA в размере $6 млрд. «Роснефть» указывала ранее, что рассчитывает вернуть все свои средства за счет поставок нефти до конца 2019 года.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев 27 ноября отказался комментировать РБК перемены в руководcтве PDVSA. Он лишь сообщил, что партнерские взаимоотношения развиваются без проблем и компания по-прежнему рассчитывает вернуть свои средства в срок. ​«Роснефть» совместно с PDVSA развивает шесть проектов в области разведки и добычи нефти в Венесуэле.

Старший аналитик Sberbank CIB Валерий Нестеров считает, что назначение на пост главы Министерства нефти и руководителя PDVSA военного — это попытка улучшить дисциплину внутри компании и победить коррупцию. Причиной экономического кризиса в стране он назвал падение спроса на венесуэльскую нефть в мире и проблемы с ее транспортировкой, частично вызванные санкциями США против Венесуэлы.

По мнению главы Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, именно предыдущее руководство PDVSA довело компанию до предбанкротного состояния. «Назначать в этой ситуации генерала, который ничего не понимает в нефтяной промышленности, рискованно», — полагает он. По его мнению, в дальнейшем ситуация в Венесуэле может развиваться по двум сценариям: если Мадуро останется у власти и ему нечем будет отдавать кредиты, он может попросить у России очередную отсрочку или списание долгов. Второй сценарий заключается в смене власти в стране, в этом случае российские компании могут не вернуть свои вложения, предупреждает эксперт.