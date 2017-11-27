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Террористов выводят из игры
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Террористов выводят из игры
Газета № 204 (2701) (2711) Технологии и медиа, 00:00
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Террористов выводят из игры
Совбез России поручил ФСБ идентифицировать геймеров
Совет безопасности поручил ФСБ ввести идентификацию пользователей онлайн-игр и социальных сетей с помощью сотовых телефонов. Власти не раз утверждали, что в игровых чатах общаются террористы. Эксперты считают меру избыточной
Фото: Joerg Sarbach / AP

Добрались до геймеров

Совет безопасности России на заседании 26 октября поручил Минкомсвязи совместно с ФСБ до 1 июня 2018 года разработать дополнительные меры регулирования деятельности организаторов распространения информации (ОРИ) в интернете, то есть всех интернет-ресурсов, которые дают пользователям возможность обмениваться сообщениями. В частности, речь идет о распространении на онлайн-игры и социальные сети требований, которым с 1 января 2018 года должны подчиняться мессенджеры, — об обязательной идентификации пользователей по номеру мобильного телефона и передаче этих данных правоохранительным органам по запросу. Информация об этом поручении содержится в протоколе заседания Совбеза, подписанном 5 ноября президентом России Владимиром Путиным (копия есть у РБК, его подлинность подтвердил один из федеральных чиновников).

Деятельность ОРИ регулирует закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации». По нему ОРИ должны предоставлять по требованию ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей, но идентифицировать их они не обязаны. Однако с 1 января 2018 года вступят в силу поправки к закону, по которым один из видов ОРИ — мессенджеры — должны будут проводить такую идентификацию. Владельцы мессенджеров будут заключать договоры с сотовыми операторами и запрашивать у пользователей номера мобильных телефонов, чтобы в дальнейшем идентифицировать их через базу данных оператора.

Как именно будет организован процесс, пока непонятно. Детали должны быть описаны в подзаконных актах, которые еще не приняты, говорит главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. Он напоминает, что согласно так называемому закону Яровой с 1 июля 2018 года ОРИ будут обязаны в течение года хранить на территории России всю информацию о фактах коммуникации пользователей и до шести месяцев — содержание их переписки. «Требования «закона Яровой» делают предложение о дополнительной идентификации пользователей неактуальным и избыточным. Операторы уже идентифицируют абонентов по действующему законодательству. Сопоставление данных абонентов и пользователей ОРИ будет тривиальной задачей», — говорит Казарян. Он считает странным распространение требования на онлайн-игры. «Соцсети в принципе и сейчас запрашивают у пользователей номер мобильного телефона для подтверждения аккаунта. Судя по всему, миф о террористах, общающихся в массовых многопользовательских онлайн-играх, все еще актуален», — указывает Казарян.

Представители органов власти действительно несколько раз отмечали, что игры используются для общения террористами. «В Париже террористы организовывали свои коммуникации не только посредством шифрованных мессенджеров, но и, насколько я знаю, через PlayStation 4, где невозможно определить, относятся ли призывы стрелять и убивать к событиям виртуальной игры или реальной террористической атаки», — говорил в феврале 2016 года глава Роскомнадзора Александр Жаров.

В реестре ОРИ, который ведет Роскомнадзор, сейчас несколько десятков сервисов обмена сообщениями, среди которых мессенджеры Telegram и WeChat, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», сайты знакомств Badoo и Mamba и др. По данным Mediascope на октябрь 2017 года, ежемесячная аудитория наиболее популярной в России социальной сети «ВКонтакте» составляет 41,3 млн человек, «Одноклассников» — 27,5 млн, Facebook — 19,1 млн. По данным игрового проекта StreamPub, в России насчитывалось 47 млн пользователей онлайн-игр по итогам 2016 года. Годом ранее, по данным Mail.Ru Group, число геймеров в стране составляло 43 млн человек.

Фото: Chris Ratcliffe / Blomberg

Игра в прятки

«У руководства нашей страны есть странная мысль, что для борьбы с терроризмом нужно контролировать любые каналы общения людей. Во всем мире выпускаются десятки тысяч игр в год, значительная часть из них содержит в себе чаты, в которых игроки могут общаться. Каким образом они собираются заставить всех разработчиков в мире исполнять требования российского законодательства, когда доля российского рынка от мирового составляет около 2%?» — говорит Сергей Орловский, основатель компании-разработчика игр Nival. Он прогнозирует, что большая часть иностранных разработчиков игр игнорирует это требование. «Я думаю, лишь крупные производители игр из топ-10 подчинятся данному требованию», — считает Орловский.

Собеседник РБК на игровом рынке отмечает, что власти могут быть обеспокоены не только террористической угрозой, но и обсуждением и координацией митингов оппозиции в игровых чатах. «У популярных игр вроде World of Tanks аудитория большая, и в чатах там действительно могут обсуждать и политическую повестку», — говорит собеседник РБК.

В то же время руководитель игрового направления Mail.Ru Group Василий Магурян говорит, что идентификация позволит пользователям защитить свой аккаунт. «Сейчас подтвердить аккаунт в игре можно либо с помощью адреса электронной почты, либо через социальные сети. А они, в свою очередь, в большинстве случаев и так привязаны к номеру мобильного телефона. Новые способы верификации дают больше возможностей защитить аккаунт. То есть каждый может выбрать то, что удобно именно ему. Поэтому, оценивая целесообразность того или иного способа идентификации пользователей, нужно в первую очередь понимать, сделает ли он их игровой опыт лучше», — говорит Магурян.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и пресс-секретарь премьер-министра России Наталья Тимакова отказались от комментариев. Представители Минкомсвязи и ФСБ не ответили на запросы РБК.

Автор: Мария Коломыченко.
Теги: Совбез , борьба с терроризмом , Mail.Ru Group , онлайн-игры
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