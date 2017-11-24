Одни на всех

Как заработать на аренде вещей

Шеринг-сервисы позволяют арендаторам сэкономить, а арендодателям — заработать. Выгода для обеих сторон наиболее ощутима, когда дело касается дорогих вещей, например фототехники и инструментов. Но и рисков немало

Иллюстрация: Тимур Зима для РБК

Экономика совместного потребления (Sharing Economy) активно развивается. По оценкам международного инвестиционного холдинга SDVentures, мировой рынок шеринг-сервисов растет в среднем на 33% в год и к 2025 году может достичь $335 млрд.

Основоположниками шеринга считаются молодые дизайнеры Брайан Чески и Джо Геббиа, которые в 2008 году создали сайт Airbedandbreakfast.com и начали сдавать свои квартиры с надувными кроватями участникам конференции по промышленному дизайну. В 2009 году создатели Airbnb попали в бизнес-акселератор в Кремниевой долине и получили $600 тыс. инвестиций на развитие, а в прошлом году инвесторы оценили сервис в $30 млрд. По словам гендиректора Airbnb в России и странах Восточной Европы Андрея Вербицкого, с мая 2016 года по апрель 2017-го российские арендодатели на Airbnb приняли 400 тыс. гостей и заработали $32 млн.

Помимо сервисов аренды жилья, которые сегодня являются лидерами рынка, спросом пользуются и сервисы совместной аренды транспортных услуг, говорит основатель компании GetTransfer.com Александр Першиков. К последним относятся популярные у россиян сайты по поиску попутчиков (райдшеринг), например отечественный BeepCar или крупнейший в мире райдшеринговый оператор BlaBlaCar. Последний, по оценке сооснователя компании Николаса Брюссона, в России пользуется большей популярностью, чем в других странах.

На фоне услуг, которые уже хорошо известны интернет-пользователям, набирают популярность шеринг-сервисы, где можно поделиться потребительскими товарами. РБК выяснил, чем люди могут делиться, какую выгоду они могут из этого извлечь и есть ли способы застраховать свои риски. Среди них такие площадки, как Rentmania, «Арендориум», RenDu, Locolo.

Что и как можно совместно использовать

Попытаться сдать в аренду можно любую вещь, однако не на каждое предложение найдется спрос. Наибольшим спросом на шеринг-сервисах, по словам Александра Першикова, пользуются дорогие вещи, которые требуются лишь эпизодически. Сооснователь шеринг-сервиса Rentmania Людмила Булавкина уточняет, что среди лидеров спроса — детские товары (кроватки, автокресла, крупные игрушки), спортивные тренажеры (беговые дорожки, эллипсы), игровые приставки и модные гаджеты, инструмент (плиткорезы, дрели, газонокосилки, бетономешалки, мойки). Есть и сезонные предложения. Летом популярны товары для активного туризма и отдыха, зимой — горнолыжное снаряжение и костюмы.

Выгода, по словам Булавкиной, наиболее ощутима для товаров, первоначальная стоимость составляет которых около 100 тыс. руб. Это хорошо видно на «имиджевых предложениях». Например, как только в России стартовали продажи последнего iPhone (цена 70–90 тыс. руб.), на шеринг-сервисах появились предложения о его аренде по 5–6 тыс. руб. в день. Соответственно, цену гаджета можно компенсировать за две недели аренды. Другой пример — квадрокоптер. Модели, цена которых начинается от 150 тыс. руб., на шеринг-сайте можно арендовать за 5 тыс. руб. в день, а предложение на две недели стоит 30 тыс. руб. Следовательно, дрон окупится за один-три месяца сдачи в аренду.

Как пользоваться шеринг-сервисами Все шеринг-сервисы действуют по одному принципу. Участники сделки сначала регистрируются на сайте, вносят сведения о себе и «прикрепляют» банковскую карту. В шеринге, как правило, практикуется безналичный расчет. Необходимая сумма снимается со счета арендатора, но на счет арендодателя переводится не сразу, а только после получения на руки обещанной вещи. Если сделка предполагает залог (это устанавливает владелец товара), то необходимую сумму заморозят на карте арендатора до завершения срока сделки. За регистрацию на сайте и размещение объявления сайты с пользователей платы не берут, предусмотрена только комиссия от суммы совершенной сделки, в среднем это 20%. То есть если вещь сдается в аренду за 1 тыс. руб. в месяц, то на руки арендодатель будет получать 800 руб. в месяц. Чтобы взять вещь в аренду, пользователь должен найти подходящее объявление на сайте и связаться с владельцем. Если они найдут общий язык и всех устроят условия (цена, срок аренды, параметры доставки), то участники сделки подтверждают свое согласие​ (между сторонами заключается онлайн-договор). Когда аренда завершена, пользователи оставляют друг о друге отзывы и ставят оценки товару и предоставленной услуге.

Нюансы шеринга

Чтобы ваше объявление о сдаче вещи в аренду работало, специалисты и пользователи на форумах советуют сначала выяснить, на что есть спрос. Для этого можно зайти на страницу сервиса в социальной сети, где иногда публикуют список пожеланий от арендаторов.

Как на любом рынке, на спрос влияет рациональная цена предложения. Для ее определения Людмила Булавкина советует исходить из правила: оптимальная цена краткосрочной аренды составляет 10% от стоимости покупки аналогичной новой вещи. «Стоимость аренды мы также рекомендуем понемногу снижать по мере износа вещей, например после каждых пяти аренд. Тогда более адекватная цена увеличивает спрос со стороны арендаторов», — добавляет она.

На сколько снижать цену аренды по мере износа, зависит от категории товара и срока его службы. Например, цену аренды одежды советуют снижать на 10% после каждой носки. Если на более живучем товаре, например технике, появляются видимые повреждения и его состояние из категории «отличное» переходит в состояние «удовлетворительное», тогда рационально снизить цену примерно на 25%.

Для «ленивых» арендодателей некоторые сервисы предлагают услугу доверительного управления. Это выгодно, например, если человек уезжает на длительное время (полгода-год) в другую страну и хочет хоть что-то заработать на вещах, которыми не пользуется. Он устанавливает цену на них, размещает объявление, и арендатор связывается уже с представителями сайта и забирает товар со склада. Правда, за это владельцу придется заплатить сервису повышенную комиссию — примерно 50% от стоимости сделки.

В итоге, с учетом всех комиссий, средний доход активного пользователя, который размещает сразу несколько объявлений о сдаче вещей в прокат, составляет в месяц около 12 тыс. руб.

Кому шеринг выгоден

Модель шеринга позволяет потребителю сократить расходы за счет аренды объекта, а не его приобретения, говорит основатель p2p-сервиса шеринга транспортных средств UseMyCar Кирилл Добринский.

Предположим, приехав после зимы, владелец дачи решает вымыть обитый пластиком дом с помощью мини-мойки. Ее стоимость в магазине составляет в среднем 15–16 тыс. руб, арендовать же ее можно за 1 тыс. руб. в день. Если прибор нужен человеку раз в год на одни выходные, аренда будет явно выгоднее. Чем дороже товар, тем заметнее выгода, напоминает Людмила Булавкина. Другой пример: человек сам делает ремонт, собирается класть плитку в ванной, и ему нужен плиткорезный станок, который стоит в среднем 55 тыс. руб. Его аренда обойдется в 800–1000 руб. в день.

Чтобы гарантированно получить желаемый товар, Людмила Булавкина советует рассылать сразу несколько запросов, так как кто-то из владельцев может не увидеть уведомления от сайта, а кто-то может сдать свой товар в аренду или пользоваться им сам.

Еще один совет связан с выбором периода эксплуатации. На стартовой странице объявления может быть указана цена, например за неделю, но если развернуть объявление, то некоторые пользователи указывают цену за другие отрезки времени. Здесь действует правило «оптом дешевле», то есть если человек заинтересован в долгосрочной аренде, для него владелец сделает скидку. Например, за неделю аренды детского манежа попросит 900 руб., а за месяц — 1900 руб.

Шеринг-сервисы могут пригодиться и путешественникам. Приехав на отдых в другую страну с ребенком, можно не везти с собой габаритную коляску или велосипед, а взять в аренду на месте. Конечно, подходит этот вариант лишь тем, кто знает языки. Например, для шеринга можно воспользоваться европейским сервисом Zilok.com, американским Neighborrow.com, британским libraryofthings.co.uk. Есть также специализированные сервисы для конкретных товаров, например сайт аренды велосипедов Spinlister.com.

Еще один момент, когда шеринг может пригодиться, — «тест-драйв» перед покупкой какой-то дорогой вещи. Скажем, вам надо выбрать дорогой пылесос или фототехнику.

Доверие баз гарантии

Вопрос доверия участники рынка считают ключевым для развития шеринг-индустрии. «В шеринге на первый план выходит не товар или услуга, а человек. Часто sharing economy также называют экономикой доверия», — говорит руководитель комьюнити-сервиса по поиску попутчиков BeepCar Ася Репрева.

Основанная на доверии экономика, по словам декана философско-социологического факультета Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Виктора Вахштайна, имеет ключевой недостаток: никто не гарантирует друг другу качества услуги или товара.

С p2p-сделками не действует закон о защите прав потребителей, так как он распространяется только на те отношения, в которых второй стороной является юрлицо или индивидуальный предприниматель, объясняет управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский. Получить компенсацию через суд в этом случае очень сложно: придется доказывать факт сделки, ущерба, запрашивать показания посредника, представители которого могут не явиться.

Кто в ответе?

И все же определенные механизмы для страховки рисков есть.

Понимая, что защитить свои интересы в суде участники сделки, скорее всего, не смогут, шеринг-сервисы стараются сводить только проверенных пользователей, уменьшая риск мошенничества. «Они идентифицируют пользователей с помощью проверки номера телефона, профиля в социальных сетях, электронной почты, ID-сheck (дистанционная проверка документов), привязки банковской карты», — говорит руководитель BlaBlaCar в России и на Украине Алексей Лазоренко. Также они используют системы рейтингов и отзывов, когда после завершения сделки ее участники оставляют друг о друге комментарии, доступные всем пользователям сайта.

Впрочем, это страхует лишь от рисков прямого мошенничества вроде кражи арендованной вещи. Сложнее обезопасить участников шеринга от проблем, связанных с порчей вещей. «При возникновении претензий многое зависит от сервиса и того, насколько у него разработаны механизмы ответственности. Обычно используются разные обеспечительные меры, например заморозка на карте определенной суммы, внесение возвращаемого депозита», — говорит Старинский.

Если вина арендатора в порче имущества очевидна (порван материал на корпусе детской коляски или отломана педаль у велосипеда), то ему просто не вернут залог. Но бывают ситуации, когда товар — особенно если речь идет об электронике — выходит из строя сам. Например, взятый в аренду дрон теряет связь с базой управления и улетает или падает и разбивается. В этих случаях подключается центр поддержки шеринг-сервиса, чтобы оценить ущерб сторон.

Владельцы сервисов говорят, что пока для них важнее сохранить базу пользователей, поэтому в спорных ситуациях они компенсируют затраты участникам сделки за счет собственного страхового фонда. «Каждая наша сделка страхуется на сумму до 30 тыс. руб. за счет стабилизационного фонда, сформированного из собственных средств сервиса. Конечный ущерб владельцу оценивается по завершении сделки с участием наших специалистов», — говорит Людмила Булавкина.​

Представители одного из шеринг-сервисов уточнили, что пока страховые компании не соглашаются страховать риски владельцев, так как механизм их оценки еще не выработан из-за невысокого уровня развития рынка.