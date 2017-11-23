«Роснефть» наляжет на добычу

Игорь Сечин поставил перед директорами «дочек» пятилетнюю задачу

Глава «Роснефти» Игорь Сечин поручил увеличить добычу компании на 40 млн т, до 250 млн т нефти к 2022 году. Компания готовится запустить новые проекты, параллельно скупая новые лицензии и активы

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин поручил гендиректорам «дочек» увеличить добычу нефти до 250 млн т к 2022 году, следует из сообщения компании. Такая стратегическая цель была утверждена летом на годовом собрании акционеров, Сечин назвал ее на совещании с руководством дочерних компаний в Ханты-Мансийском автономном округе.

В 2016 году «Роснефть» добы​ла 210 млн т нефти, таким образом, рост к 2022 году должен составить почти 20%.

«Роснефть» увеличила добычу по итогам девяти месяцев 2017 года на 11%, до 169 млн т. В основном рост обеспечен покупкой контрольного пакета «Башнефти» (годовая добыча около 20 млн т) в октябре 2016 года и увеличением доли участия в совместном предприятии в Венесуэле «Петромонагас» (с 16,7 до 40%) в мае 2016 года, указала «Роснефть» в отчетности. Органический рост обеспечили «РН-Юганскнефтегаз», который достиг максимальной добычи за последние 30 лет, «РН-Няганьнефтегаз», «Варьеганнефтегаз» и «Самаранефтегаз», а также развитие новых проектов — «Сузун» и «Мессояханефтегаз».

В следующие пять лет основными драйверами роста станут запуск крупных проектов и снижение темпов падения базовой добычи на зрелых активах, указывает «Роснефть».

В 2017 году компания открыла 20 новых месторождений и 45 залежей в Волго-Уральском регионе и Западной Сибири с запасами 39 млн т нефтяного эквивалента. «Роснефть» также продолжает скупать новые ресурсы у государства: за последние два года на аукционах и конкурсах компания получила 59 лицензионных участков с запасами 243,7 млн т и ресурсами в 2,1 млрд т. Крупнейшие участки: Эргинский, Назымский, Ай-Яунский, а также месторождения на Таймыре и в Якутии.

Самый большой вклад в рост добычи внесут Эргинский участок и соседствующие с ним участки «Конданефти» (Кондинское месторождение «Роснефть» запустила в эксплуатацию во вторник, 21 ноября) в ХМАО, которые «Роснефть» получила в этом году, указывали аналитики Sberbank CIB в своем последнем отчете. После покупки ТНК-BP в 2013 году «Роснефть» потратила на приобретения $22 млрд, отмечали эксперты банка.

«Роснефть» разбуривает и новые месторождения Ванкорского кластера — Сузунское и Тагульское, параллельно подыскивая инвесторов на доли в этих проектах. Гигантское Русское, расположенное рядом с Ванкором, например, «Роснефть» предлагала своему американскому партнеру ExxonMobil, рассказывали источники РБК. Формально Русское не подпадает под американские секторальные санкции, но американцы все равно боятся заходить в проект, говорит человек, близкий к «Роснефти». У компании есть и другие растущие гринфилды: месторождение им. Требса и Титова, которое «Роснефть» разрабатывает вместе с ЛУКОЙЛом, Мессояхское и Куюмбинское месторождения, которые компания осваивает вместе с «Газпром нефтью».

В 2017 году «Роснефть» добудет уже больше 230 млн т, так как только покупка «Башнефти» принесет компании 20 млн т в год, оценивает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Еще 5 млн т в год — это дополнительная добыча Самотлора, который недавно получил льготу по НДПИ на 350 млрд руб. на десять лет (за это «Роснефть» как раз и обязалась увеличить добычу на 50 млн т нефти за весь срок), объясняет аналитик. Чтобы выполнить план Сечина, с 2018 года добыча «Роснефти» должна расти примерно на 1,6% в год, этого можно добиться за счет запуска гринфилдов и стабилизации добычи на зрелых участках, заключает он.

Пока российские мейджоры и мировые компании из стран, взявших на себя обязательства в рамках сделки ОПЕК+, не увеличивают добычу, так как для них действует ограничение, напоминает директор по консалтингу IHS в России Максим Нечаев. Скорее всего, сделку продлят до конца 2018 года, но потом, когда ее действие закончится, все начнут быстро увеличивать добычу. В этом смысле «Роснефть» действует правильно, считает он. Такое поведение мировых игроков может привести к падению цены, но тут уж ничего не поделаешь: начнется борьба за долю на рынке, заключает Нечаев.