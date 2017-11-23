Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,08 58,50 EUR Нал. 69,65 68,89 USD Бирж. 58,49 -0,69 EUR Бирж. 69,16 -0,28 USD ЦБ. 59,01 -0,45 EUR ЦБ. 69,40 -0,42 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 8255,41 +40,71 ММВБ 2160,16 +0,20% РТС 1159,11 +1,00% Brent 63,29 +0,84% DJIA 23526,18 -0,27% Nasdaq 6867,36 +0,07% FTSE 7419,02 +0,10%
«Роснефть» наляжет на добычу
Лента новостей
Прокуратура Франции обвинила Керимова в отмывании денег 01:58, Общество Посольство России в Молдавии осудило осквернение памятника Пушкину 01:48, Политика Владелец «виллы Керимова» пожаловался на давление на «своего друга» 01:38, Бизнес ОБСЕ показала фото военных и техники на улицах Луганска 01:14, Политика «Пари Сен-Жермен» установил рекорд результативности в Лиге чемпионов 00:52, Спорт Банк «Санкт-Петербург» вышел из капитала «Возрождения» 00:49, Финансы Допрос Керимова в Ницце затянулся на несколько часов 00:05, Общество Основной арендодатель офисов «Росгосстраха» решил стать банкротом 00:02, Финансы Фрилансеры из России больше заработали на зарубежных заказах 00:01, Технологии и медиа От торпед к тележкам: как российская навигация используется по всему миру 00:00, Свое дело Росрыболовство допустило возвращение аукционов на вылов краба 00:00, Бизнес В КПРФ прокомментировали галстук Младича с символикой партии 22 ноя, 23:46, Политика МГУ вошел в пятерку лучших вузов стран БРИКС 22 ноя, 23:41, Общество Экс-чемпион мира по боксу Проводников присоединился к движению Putin Team 22 ноя, 23:18, Политика Путин предложил Аргентине помощь в поиске пропавшей подлодки 22 ноя, 23:02, Общество Охота на сенатора: почему французская полиция смогла задержать Керимова 22 ноя, 22:59, Политика Дамаск поприветствовал заявление Путина, Эрдогана и Роухани по Сирии 22 ноя, 22:54, Политика «Тройка» в Сочи: о каком мире в Сирии договорились Россия, Турция и Иран 22 ноя, 22:48, Политика Лига чемпионов по футболу. «Ювентус» — «Барселона». Онлайн 22 ноя, 22:45, Спорт Набсовет Сбербанка одобрил покупку облигаций «Газпрома» на 45 млрд руб. 22 ноя, 22:31, Бизнес Михаил Ходорковский запустил русскоязычное онлайн-СМИ 22 ноя, 22:25, Технологии и медиа Россельхознадзор обвинил ФСИН в распространении африканской чумы свиней 22 ноя, 22:11, Общество В результате ДТП в Дагестане погибли три человека 22 ноя, 21:58, Общество Акинфеев впервые с 2006 года не пропустил в Лиге чемпионов 22 ноя, 21:53, Спорт СБУ запретила российскому актеру Федору Добронравову въезд на Украину 22 ноя, 21:49, Политика Стало известно имя умершего участника перестрелки в «Москва-Сити» 22 ноя, 21:34, Общество Собчак рассказала о проверке Генпрокуратуры из-за ее слов о Крыме 22 ноя, 21:19, Политика Путин попросил передать духовному лидеру Ирана «наилучший привет» 22 ноя, 21:18, Политика
«Роснефть» наляжет на добычу
Газета № 202 (2699) (2311) Бизнес, 22 ноя, 16:06
0
«Роснефть» наляжет на добычу
Игорь Сечин поставил перед директорами «дочек» пятилетнюю задачу
Глава «Роснефти» Игорь Сечин поручил увеличить добычу компании на 40 млн т, до 250 млн т нефти к 2022 году. Компания готовится запустить новые проекты, параллельно скупая новые лицензии и активы
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин поручил гендиректорам «дочек» увеличить добычу нефти до 250 млн т к 2022 году, следует из сообщения компании. Такая стратегическая цель была утверждена летом на годовом собрании акционеров, Сечин назвал ее на совещании с руководством дочерних компаний в Ханты-Мансийском автономном округе.

В 2016 году «Роснефть» добы​ла 210 млн т нефти, таким образом, рост к 2022 году должен составить почти 20%.

«Роснефть» увеличила добычу по итогам девяти месяцев 2017 года на 11%, до 169 млн т. В основном рост обеспечен покупкой контрольного пакета «Башнефти» (годовая добыча около 20 млн т) в октябре 2016 года и увеличением доли участия в совместном предприятии в Венесуэле «Петромонагас» (с 16,7 до 40%) в мае 2016 года, указала «Роснефть» в отчетности. Органический рост обеспечили «РН-Юганскнефтегаз», который достиг максимальной добычи за последние 30 лет, «РН-Няганьнефтегаз», «Варьеганнефтегаз» и «Самаранефтегаз», а также развитие новых проектов — «Сузун» и «Мессояханефтегаз».

В следующие пять лет основными драйверами роста станут запуск крупных проектов и снижение темпов падения базовой добычи на зрелых активах, указывает «Роснефть».

В 2017 году компания открыла 20 новых месторождений и 45 залежей в Волго-Уральском регионе и Западной Сибири с запасами 39 млн т нефтяного эквивалента. «Роснефть» также продолжает скупать новые ресурсы у государства: за последние два года на аукционах и конкурсах компания получила 59 лицензионных участков с запасами 243,7 млн т и ресурсами в 2,1 млрд т. Крупнейшие участки: Эргинский, Назымский, Ай-Яунский, а также месторождения на Таймыре и в Якутии.

Самый большой вклад в рост добычи внесут Эргинский участок и соседствующие с ним участки «Конданефти» (Кондинское месторождение «Роснефть» запустила в эксплуатацию во вторник, 21 ноября) в ХМАО, которые «Роснефть» получила в этом году, указывали аналитики Sberbank CIB в своем последнем отчете. После покупки ТНК-BP в 2013 году «Роснефть» потратила на приобретения $22 млрд, отмечали эксперты банка.

«Роснефть» разбуривает и новые месторождения Ванкорского кластера — Сузунское и Тагульское, параллельно подыскивая инвесторов на доли в этих проектах. Гигантское Русское, расположенное рядом с Ванкором, например, «Роснефть» предлагала своему американскому партнеру ExxonMobil, рассказывали источники РБК. Формально Русское не подпадает под американские секторальные санкции, но американцы все равно боятся заходить в проект, говорит человек, близкий к «Роснефти». У компании есть и другие растущие гринфилды: месторождение им. Требса и Титова, которое «Роснефть» разрабатывает вместе с ЛУКОЙЛом, Мессояхское и Куюмбинское месторождения, которые компания осваивает вместе с «Газпром нефтью».

В 2017 году «Роснефть» добудет уже больше 230 млн т, так как только покупка «Башнефти» принесет компании 20 млн т в год, оценивает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Еще 5 млн т в год — это дополнительная добыча Самотлора, который недавно получил льготу по НДПИ на 350 млрд руб. на десять лет (за это «Роснефть» как раз и обязалась увеличить добычу на 50 млн т нефти за весь срок), объясняет аналитик. Чтобы выполнить план Сечина, с 2018 года добыча «Роснефти» должна расти примерно на 1,6% в год, этого можно добиться за счет запуска гринфилдов и стабилизации добычи на зрелых участках, заключает он.

Пока российские мейджоры и мировые компании из стран, взявших на себя обязательства в рамках сделки ОПЕК+, не увеличивают добычу, так как для них действует ограничение, напоминает директор по консалтингу IHS в России Максим Нечаев. Скорее всего, сделку продлят до конца 2018 года, но потом, когда ее действие закончится, все начнут быстро увеличивать добычу. В этом смысле «Роснефть» действует правильно, считает он. Такое поведение мировых игроков может привести к падению цены, но тут уж ничего не поделаешь: начнется борьба за долю на рынке, заключает Нечаев.

Автор: Алина Фадеева.
Теги: Игорь Сечин , «Роснефть» , добыча нефти
Материалы по теме
«Роснефть» вложит в нефтяной Эргинский кластер 390 млрд руб. Бизнес
«Роснефть» пробурила самую протяженную в мире скважину в Охотском море Бизнес
«Роснефть» оценила синергию от приобретенных активов в $5 млрд Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав