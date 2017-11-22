Плотницкому дали последний шанс

Чем завершится кризис в ЛНР

Кремль в конфликте Игоря Плотницкого и уволенного им главы МВД ЛНР встал на сторону последнего, рассказал источник РБК в окружении Владислава Суркова. Но пока лидеру республики отставка не грозит — ему дали «последний шанс»

Игорь Корнет (Фото: Александр Ермоченко / Reuters)

Автоматчики на улицах Луганска

В понедельник, 20 ноября, глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий отправил министра внутренних дел Игоря Корнета в отставку «в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела». Но тот уходить отказался. Ночью на сайте республиканского министерства внутренних дел было обнародовано открытое обращение к главе ЛНР сотрудников МВД, которые выступили в защиту министра.

Во вторник центр Луганска заняли вооруженные люди в камуфляжной форме без знаков различия. Они заблокировали доступ к некоторым правительственным зданиям. Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев, также были перекрыты подъезды автотранспорта к зданиям министерства внутренних дел и администрации ЛНР. Как сообщила программа «Вести», выходящая на единственном госканале ЛНР, автоматчики «получили приказ из министерства внутренних дел блокировать улицу и не выпускать никого».

Затем в эфир вышел ​репортаж о конфликте Плотницкого с Корнетом, в котором министра и его «незаконные приказы» критиковали депутаты Народного совета — высшего законодательного органа ЛНР. После этого телеканал перестал работать. Сотрудники МВД обесточили район, где находится телецентр, поскольку информация на ГТРК подавалась «однобоко» и канал полностью выражал позицию Плотницкого», объяснила РБК председатель общественного движения «Луганская гвардия» Анастасия Пятерикова. «До этого сотрудники МВД почти неделю дежурили в здании МВД. Забаррикадировались, чтобы отстоять Корнета, который перешел дорогу Плотницкому. Глава ЛНР ​хотел назначить своего человека. Сегодня выставили людей и бэтээры возле администрации главы ЛНР», — рассказала она.

По ее словам, в день появления автоматчиков в Луганске с передовой подняли по тревоге всех солдат, в том числе вызванных с увольнения, и приказали готовить боеприпасы. Но позже армейское руководство «дало отбой», отказавшись участвовать в конфликте, заключила Пятерикова.

Житель Луганска Владислав Раевский сообщил РБК, что к вечеру 21 ноября телеканал «Луганск 24» по-прежнему не начал работу. В разговоре с РБК представители местных популярных пабликов «Бесплатный Луганск ЛНР» и «Другой Луганск» сообщили, что к вечеру в городе «обстановка спокойная». «Правда, ТВ ЛНР не работает, и солдат в центре много. Центральный сквер города заняли военные. В некоторых районах нет света, также нет света в некоторых районах в самом центре города. Мобильная связь стала работать нестабильно», — добавил администратор «Другого Луганска».

Днем Корнет через сайт официального агентства республики — Луганского информационного центра заявил об аресте трех должностных лиц из руководства ЛНР и опроверг информацию​ о своей отставке. Он связал попытку своего увольнения с действиями директора гостелевидения ЛНР Анастасии Шуркаевой, главы администрации Плотницкого Ирины Тейцман и начальника службы правительственной безопасности МВД ЛНР Евгения Селиверстова. Корнет обвинил их в мерах «по дискредитации» МВД ЛНР, когда ведомство обнаружило доказательства их преступной деятельности».

Шуркаеву Корнет обвинил в причастности к «деятельности украинских спецслужб», а фигуры Тейцман и Селиверстова связал с «инсценировкой в сентябре 2016 года государственного переворота в ЛНР». Корнет уверил, что в ночь на 21 ноября предоставил доказательства этого Плотницкому, который, по его словам, распорядился арестовать Шуркаеву, Тейцман и Селиверстова и возбудить против них уголовные дела.

Менее чем через час глава ЛНР опроверг все эти заявления. На своем официальном сайте Плотницкий подтвердил отставку Корнета, обвинил его в попытке дестабилизировать ЛНР и уверил, что оснований для ареста Шуркаевой, Тейцман и Селиверстова нет. Глава самопровозглашенной республики заверил, что держит под контролем ситуацию в городе и скоро она разрешится.

К вечеру официальные ресурсы МВД ЛНР сообщили, что заявление Плотницкого «распространили представители деструктивных сил, причастных к работе на украинские спецслужбы и олигархические кланы».

Давний конфликт

Игорь Плотницкий давно конфликтует с силовым блоком республики. В октябре 2015 года после ареста министра топлива и энергетики ЛНР Дмитрия Лямина он временно отстранил от должности главу МГБ ЛНР Леонида Пасечника, который вместе с Корнетом был инициатором ареста Лямина.

Игорь Плотницкий (в центре) (Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»)

В августе 2016 года произошло покушение на Плотницкого, его машина была подорвана, он получил тяжелое ранение. Плотницкий обвинил республиканские спецслужбы в бездействии, а в сентябре заявил о предотвращенной попытке переворота в ЛНР, намекнув, что у его внутренних врагов, возможно, были покровители в России. Подозреваемого в причастности к заговору бывшего премьера республики Геннадия Цыпкалова нашли задушенным в камере после задержания. К тюремному сроку был приговорен замкомандующего управления Народной милиции ЛНР Виталий Киселев.

При этом Игорь Корнет в своем обращении во вторник, 21 ноября, назвал Цыпкалова своим «боевым товарищем» и обвинил прокуратуру ЛНР в фабрикации уголовных дел при расследовании прошлогодней попытки госпереворота.

21 октября 2017 года на расширенном заседании Народного совета депутаты обвинили Корнета в незаконном завладении чужим имуществом. Министр в ответ отчитался об успехах в МВД и объявил, что именно эффективная работа ведомства является причиной провокаций со стороны проукраинской «пятой колонны» или людей, не понимающих всей сложности работы силовиков в нынешних условиях.

9 ноября, в канун Дня работника внутренних дел, как сообщала ГТРК ЛНР, глава республики лично прибыл выселять министра Корнета из коттеджа, который тот самовольно занял в разгар боевых действий в Донбассе.

«Последний шанс»

Не исключено, что нынешний конфликт в ЛНР может привести к перераспределению полномочий между главой, правительством и Народным советом. Фамилия Плотницкого стоит под минскими соглашениями, возможно, поэтому его, несмотря на многочисленные конфликты в правительстве ЛНР, еще не отстранили от власти, считает директор российского Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. По его мнению, «разборки» в Луганске вряд ли отразятся на реализации соглашений по урегулированию в Донбассе, которые по факту пока не выполняются.

По словам Бондаренко, это не первый внутренний конфликт на территории республик, что ставит под сомнение вопрос управляемости самопровозглашенных территорий. «Возможно, там надо строить более жесткую вертикаль управления, чтобы нивелировать такие нюансы в будущем; может быть, управлять республиками из единого центра, например из Донецка, было бы проще. Ведь Луганск исторически был в зависимом состоянии от Донецка», — рассуждает эксперт.

Политический кризис в республике — это «процесс становления модели контрольного управления со стороны Москвы», сообщил РБК источник в Кремле, близкий к Владиславу Суркову — помощнику президента России и неформальному куратору самопровозглашенных республик Донбасса в кремлевской администрации. По словам собеседника РБК, Кремль встал на сторону Корнета в этом конфликте, но ​Плотницкого от власти пока отстранять не будут.

Эти же сведения подтвердил другой источник РБК, близкий к администрации президента.

«Если Донецк достаточно независим от Кремля и, по сути, их отношения можно описать как ненавязчивый протекторат, то в случае с Луганском Москва решила скорректировать определенные процессы в республике и увеличить свое влияние», — пояснил РБК близкий к помощнику президента источник.

По его словам, Западу это может показаться подтверждением версии о «марионетках», «но на самом деле в Москве тщательно взвесили все риски и приняли решение повлиять на политическую обстановку на Луганщине». Источник добавил, что происходящее не означает, что в Кремле выдали «безграничный кредит доверия Плотницкому», но в администрации президента понимают, что «часть луганского хаоса — результат не совсем мудрой тактики главы ЛНР». «Но идти на радикальные шаги и менять руководство пока не намерены. Ему дан последний шанс выстроить систему заново — но уже без внутренних разборок, скандальных покушений и убийств», — утверждает собеседник РБК.