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Нефти дали настояться
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Нефти дали настояться
Газета № 200 (2697) (2111) Бизнес, 20 ноя, 18:19
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Нефти дали настояться
Правительство отложило введение налога на добавленный доход
Налоговая реформа в нефтяной отрасли, которая позволит компаниям увеличить добычу «дорогой» нефти, отложена на год. Законопроект о введении налога на добавленный доход не успели вовремя подготовить
Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Пилотный проект по переходу нефтяных месторождений с налога на добычу полезных исполняемых (НДПИ) на налог на добавленный доход (НДД) будет запущен не раньше 2019 года, рассказал журналистам первый замминистра энергетики Алексей Текслер. «Надо было, чтобы до 1 декабря его (законопроект. — РБК) подписали. Уже невозможно», — отметил замминистра. По его словам, ведомства уже не успевают внести законопроект в Госдуму. «У нас все налоги, а это часть Налогового кодекса, должны приниматься и публиковаться до 1 декабря для того, чтобы вступали в силу [на следующий год]», — пояснил Текслер (цитаты по ТАСС).

Ранее о возможном переносе на 2019 год запуска пилотного проекта по переходу нефтяников на НДД заявлял глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов (его также цитировал ТАСС). «Налоговый период по НДД — год. Соответственно, теперь [запустить пилотный проект по НДД можно] только с 1 января 2019 года, если Минэнерго говорит, что они в этом году не успеют [принять закон]», — сказал он. Он уточнил, что не знает причин задержки с принятием закона, так как «согласительным процессом руководит Минэнерго».

Что такое НДД
Сейчас нефтяные компании платят НДПИ и экспортные пошлины, эти налоги взимаются с выручки. Реформа предполагает частичную замену НДПИ новым налогом — на добавленный доход. Ставка налога составит 50%, он будет взиматься с дохода от продажи нефти за вычетом экспортной пошлины, сниженного НДПИ, расходов на добычу и транспортировку. НДД должен был заработать с 2018 года в виде эксперимента для пилотных проектов.

Минфин и Минэнерго уже несколько лет обсуждают законопроект о введении НДД. 1 октября вице-премьер Аркадий Дворкович говорил, что законопроект об НДД полностью готов и получил заключение главного правового управления администрации президента. Он отметил, что у ведомства есть технические замечания, которые можно устранить в течение нескольких дней и вынести законопроект на заседание правительства. А Сазанов из Минфина прогнозировал, что правительство может принять решение до конца октября.

Через неделю после заявления Дворковича стало известно, что «Роснефть» договорилась с Минфином о льготах по НДПИ для одного из крупнейших своих месторождений — Самотлорского. Льготы будут действовать десять лет и позволят компании сэкономить в целом 350 млрд руб. В обмен компания обещала увеличить добычу нефти суммарно на 50 млн т, за десять лет Самотлор заплатит 1,7 трлн руб. налогов. Аналогичные льготы просили ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», но решение по ним правительство отложило на неопределенный срок.

Ранее Минэнерго указывало, что льготы по НДПИ только в первый год приведут к выпадающим доходам из бюджета. За счет роста добычи на этих месторождениях льготы начнут приносить позитивный эффект для бюджета уже со второго-третьего года их применения, говорил министр энергетики Александр Новак в интервью Reuters. Введение НДД также привело бы к выпадающим доходам — 20–30 млрд руб. в первый год, говорил Сазанов (цитата по ТАСС). Потери второго года будут зависеть от того, «какие будут бурения» (и рост добычи нефти. — РБК), объяснял замминистра.

Перенос НДД не связан с предоставлением льгот «Роснефти», говорят три федеральных чиновника. Просто технически не успели принять, утверждает один из них.

Минэнерго подготовило около 45 нефтяных пилотных проектов для отработки НДД, рассказывал на прошлой неделе Текслер (цитаты по «Интерфаксу»). 15 проектов на 6 млн т нефти предложила «Роснефть». Что именно проекты предложили компании, не раскрывалось. Ранее НДД интересовались «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ и «Сургутнефтегаз», а «Татнефть» не планировала участвовать в эксперименте. ​Суммарная добыча всех пилотных месторождений не должна превышать 15 млн т.

Представители «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза» не ответили на запросы РБК.

В России по-прежнему действует соглашение о снижении добычи, о котором страна договорилась с участниками ОПЕК и другими государствами 30 ноября 2016 года. Сделка продлена до конца марта 2018 года. Перенос НДД, который помог бы компаниям увеличить добычу, поможет России выполнить мировое соглашение, говорил ранее ТАСС главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов.

НДД — очень серьезный эксперимент, который имеет прямое влияние на бюджет: малейшая ошибка может привести к миллиардным выпадающим доходам, возможно, поэтому принятие законопроекта отложено, рассуждает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Нефтяники давно ждут реформу: она позволит им увеличить падающую добычу на старых выработанных месторождениях Западной Сибири и повысить рентабельность, напоминает он. Полный переход отрасли на новый налог случится не скоро — через пять-десять лет, поэтому нефтяникам, конечно, хотелось бы начать эксперимент как можно быстрее, объясняет аналитик. Пока добыча нефти в России растет третий год подряд и при действующей налоговой системе. В 2017 году, по прогнозу Минэнерго, она вырастет на 0,5 млн т, до 548 млн т, а в 2018 году — до 553 млн т.

Автор: Алина Фадеева.
Теги: «Роснефть» , НДПИ , НДД , Алексей Текслер , ОПЕК+
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