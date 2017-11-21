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Дисциплина спускается все ниже
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Дисциплина спускается все ниже
Газета № 200 (2697) (2111) Политика, 20 ноя, 19:00
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Дисциплина спускается все ниже
Руководство Думы усиливает контроль за посещаемостью
В Госдуме начали анализ посещаемости заседаний комитетов нижней палаты их руководителями — первыми замами и заместителями. В палате планируют изучить дисциплину и рядовых членов комитетов, выяснил РБК
Ольга Савастьянова (Фото: Марат Абулхатин / ТАСС)

Поиск прогульщиков​

Комитет Государственной думы по контролю и регламенту анализирует посещаемость заседаний думских комитетов. Эту информацию глава регламентного комитета Ольга Савастьянова («Единая Россия») запросила у председателей всех 26 комитетов нижней палаты, рассказала она РБК.

«Это стандартная рабочая ситуация, потому что если вначале стояла задача [контроля] посещений пленарных заседаний, то сейчас мы бы хотели оценить активность и участие депутатов в заседаниях комитетов. Тем более именно комитетами ведется основная работа по подготовке законопроектов», — сказала она. Савастьянова обратилась к главам всех 26 комитетов Госдумы, чтобы те предоставили информацию, как обстоит дело с участием в работе первых заместителей и заместителей.

После того как комитет по регламенту проанализирует, «есть ли какие-то проблемы» с работой руководителей других комитетов, уже в декабре проверка посещаемости заседаний может коснуться рядовых депутатов, добавила Савастьянова.

В соответствии с регламентом Думы именно комитеты принимают решения по поддержке тех или иных законопроектов, выполняют указания совета Госдумы, по поручению думского руководства организовывают парламентские слушания и т.д.

Что обязаны делать депутаты

Будут ли введены какие-то санкции для депутатов за пропуск ими заседаний комитетов, Савастьянова не уточнила. «Мы должны понять, есть ли проблема, и тогда уже обсуждать, требует ли она законодательного решения», — объяснила она.

В соответствии со ст. 24 думского регламента «депутат обязан присутствовать на заседаниях комитета, членом которого он является». «Уважительной причиной» для неявки, как и в случае с пленарными заседаниями, могут быть болезнь или командировка, о которых депутат обязан проинформировать. Но в отличие от пропуска пленарных заседаний санкции за пропуск комитетов в регламенте не прописаны.

Получить информацию от коллег глава комитета по контролю и регламенту рассчитывает, по ее словам, на этой неделе. Часть председателей уже ее предоставили, в частности главы комитетов по бюджету и налогам, по безопасности и противодействию коррупции, по вопросам местного самоуправления, добавила Савастьянова.

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия») заявил РБК, что у него данных о прогулах в комитете нет. «Я, как глава комитета, в соответствии с регламентом контролирую причины неявки депутатов, и все они являются уважительными — это либо командировки, либо больничные», — уточнил он.

В прошлые годы были случаи, когда «у комитетов были трудности с кворумом», прокомментировал РБК член комитета по труду и соцполитике Олег Шеин (фракция «Справедливой России»). «Но в последнее время я о таком не слышал», — добавил депутат. По его мнению, определенные проблемы с дисциплиной могут возникнуть в комитетах, связанных с экономическими вопросами, потому что часть людей принимала решение о вхождении в их состав из соображений возможного лоббизма в той или иной сфере экономики». По мнению Шеина, нужно дождаться, какие решения может принять думское руководство по итогам проверки, но жесткий контроль за посещаемостью комитетов в отличие от заседаний, «где люди видят, кто и какие решения принимает», ему кажется «излишним».

Штрафы за прогулы

В мае 2016 года председатель Государственной думы Вячеслав Володин говорил РБК, что его устраивает дисциплина парламентариев, а заседания «стабильно» посещают до 97% депутатов. Он отмечал, что регулярно подписывает порядка 10–15 заявлений от депутатов на пропуск заседания за свой счет, но прогуливать никто не решается.

В октябре Володин уточнял, что благодаря тому, что депутаты пропускают заседания «за свой счет», для бюджета Госдумы удалось сэкономить более 32 млн руб.

Решение о штрафах за прогулы пленарных заседаний нижней палаты Госдума по инициативе Володина приняла в ноябре прошлого года. За каждое пропущенное без уважительной причины заседание из зарплаты депутата удерживается одна шестая часть (около 60 тыс. руб.). Если же депутат написал на имя председателя Госдумы заявление о пропуске за свой счет, то из зарплаты вычитается около 18 тыс. руб.

Отсутствующим считается депутат, ни разу не зарегистрировавшийся на заседании. Регистрация проходит три раза: в 10:00, 12:30 и 16:00. Решение о взыскании штрафа принимается комитетом по регламенту и размещается на сайте Думы, говорилось в поправках. Возможный контроль за дисциплиной в комитетах обсуждался «изначально», когда принималось решение об ужесточении наказаний за пропуск пленарных заседаний, сказал источник РБК в нижней палате.

По мнению политолога Михаила Виноградова, у Госдумы было две ключевых темы, которые привлекали внимание общества — это избавление от имиджа «бешеного принтера» и борьба за дисциплину депутатов. После принятия закона о СМИ — иностранных агентах первая тема отошла на второй план «и потому Дума решила обратить внимание на дисциплину», объяснил эксперт.

Автор: Вера Холмогорова.
Теги: Госдума , Володин , Депутаты , Дисциплина
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