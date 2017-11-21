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Последний закон робототехники
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Последний закон робототехники
Газета № 200 (2697) (2111) Технологии и медиа, 20 ноя, 18:49
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Последний закон робототехники
Подготовлен проект конвенции, регулирующей отношения искусственного интеллекта и людей
Отношения человека и искусственного интеллекта должны быть законодательно урегулированы, считают в Госдуме. В первой половине 2018 года профильный комитет рассмотрит проект конвенции о робототехнике и искусственном интеллекте
Фото: Michael Buholzer / Reuters

Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рассмотрит конвенцию по робототехнике и искусственному интеллекту, рассказал РБК представитель Исследовательского центра проблем регулирования робототехники и искусственного интеллекта «Робоправо», разработавшего документ (есть в распоряжении РБК).

Председатель комитета Сергей Жигарев через помощника подтвердил эту информацию. Предполагаемый срок рассмотрения конвенции, а также формирования предложений законотворческих документов по теме «роботехника» — первое полугодие 2018 года. «Вопросы отношения человека и искусственного интеллекта — это вопросы, которые должны быть законодательно урегулированы в ближайшее время. После широкого общественного обсуждения с участием представителей экспертного, научного сообщества, а также представителей общественности документ поступит на рассмотрение в нижнюю палату парламента», — сообщил Жигарев.

Цель разработанной конвенции — определить основные проблемы, которые могут возникнуть в обществе и правовой системе в связи с активным развитием киберфизических систем, обобщить основные правила робототехники и обозначить возможные направления решения существующих и ожидаемых проблем, указано в документе.

Что предлагают авторы конвенции

  • К объектам робототехники авторы документа относят все категории роботов в самом широком понимании независимо от их назначения, степени опасности, мобильности или автономности, а также киберфизические системы с искусственным интеллектом в любой форме.
  • Авторы документа предлагают исходить из того, что «создание, внедрение и использование роботов должно осуществляться при условии максимального обеспечения безопасности человека, общества и государства, а также непричинения вреда человеку, человечеству, живым существам и всей их среде обитания».
  • Роботы, создаваемые в военных целях, «должны иметь изначально заложенные в них и не поддающиеся изменениям ограничения, соответствующие положениям международного гуманитарного права». Такие роботы не должны использоваться для причинения вреда мирному населению.
  • Предлагается установить повышенные требования к защите от несанкционированного доступа третьих лиц при эксплуатации роботов, потенциально способных причинить человеку существенный, в том числе смертельный, вред (медицинские роботы, имплантируемые устройства, высокоавтоматизированные транспортные средства, военные роботы и т.д.).
  • Роботы должны постоянно фиксировать информацию об условиях своего функционирования и всех совершаемых ими действиях и хранить в специальном «черном ящике».
  • Физически взаимодействующие с людьми и не находящиеся под прямым управлением человека роботы должны иметь функцию моментального или аварийного отключения по требованию («красную кнопку»).
  • «Человек не должен умалять человеческое достоинство своим обращением с роботами».

Инвестиционный менеджер Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Никита Юрьев отмечает, что рынки роботов и искусственного интеллекта тесно взаимосвязаны — развитие первого невозможно без второго. «В свою очередь, рынок роботов создает широкие возможности для работы в направлении искусственного интеллекта: глубинного и машинного обучения, обработки естественного языка, машинного зрения», — отметил Юрьев. Он привел прогноз компании Grand View Research, согласно которому объем мирового рынка искусственного интеллекта в 2017 году должен составить около $19,18 млрд, а к 2025 году достигнет $35,9 млрд.

Рынок роботов только в сфере услуг должен достичь $27,5 млрд к 2023 году при среднем темпе роста 15,18% в год, приводит Юрьев данные компании MarketsandMarkets. Рынок роботов в производстве к этому же сроку должен достичь $71,72 млрд. При этом суммарно мировые расходы на роботов, по данным IDC, должны уже к 2019 году превысить $135,4 млрд. «Лидером в данном направлении считают Азиатско-Тихоокеанский регион, а одним из самых ярких игроков — Boston Dynamics (американская инжиниринговая компания, некоторое время принадлежавшая Google, сейчас принадлежит SoftBank. — РБК)», — рассказал представитель ФРИИ.

Проект конвенции, разработанный «Робоправом», не первая попытка законодательно урегулировать рынок искусственного интеллекта. В декабре 2016 года «Ведомости» сообщили, что основатель Grishin Robotics и сооснователь Mail.Ru Group Дмитрий Гришин совместно с юристом Виктором Наумовым разработали концепцию закона о робототехнике.

Фото: TPG / Zuma / TAСС

Этот законопроект предлагает дополнить Гражданский кодекс главой о роботах-агентах, то есть тех роботах, которые могут действовать автономно. «Мы продолжаем активное обсуждение законодательных инициатив в этой области, по разным оценкам экспертов, рынок искусственного интеллекта к 2020 году вырастет до $5 млрд», — передал Гришин РБК через представителя.

Исследовательский центр «Робоправо» создан как автономная некоммерческая организация в начале 2017 года по инициативе сотрудников международной юридической фирмы Dentons Андрея Незнамова и Виктора Наумова, рассказал РБК представитель центра. По его словам, разработанные по заказу Гришина поправки стали «толчком к созданию конвенции». В то же время он отметил, что законопроект и конвенция практически не пересекаются по смыслу. «Появление «закона Гришина» инициировало широкое обсуждение вопросов регламентации робототехники. В совокупности с этими и другими факторами встал вопрос о принятии законов о робототехнике вообще, а не только внесении изменений в Гражданский кодекс», — отметил он.

Как пояснил представитель центра «Робоправо», многие эксперты в мире говорят о необходимости создания общего свода правил взаимодействия человека с роботами и искусственным интеллектом. «Мы решили попытаться сделать это. Проанализировали существующие законы и правила. Постарались их обобщить, а также сделать ряд новых предложений, не претендуя на исчерпываемость и окончательность», — отметил он.

Как в мире юридически регулируют искусственный интеллект

На данный момент в мире практически не существует специальных законодательных актов, определяющих статус машин с искусственным интеллектом. В США, например, рассмотрение возникающих споров по этой проблеме основывается на действующих общих законах, что зачастую вызывает трудности при рассмотрении дел в суде.

Специальный закон о робототехнике был принят в 2008 году в Южной Корее. Несмотря на то что в акте «О содействии развитию и распространению умных роботов» фактически не идет речи о регулировании искусственного интеллекта, а в качестве основной его цели было заявлено стимулирование робототехники и улучшение качества жизни граждан, в документе дается несколько важных определений. Под термином «умный робот» южнокорейские законодатели предлагают понимать «механическое устройство, которое самостоятельно воспринимает внешнюю среду, распознает обстоятельства, в которых работает, и движется самостоятельно». В одной из статей закона говорится, что в будущем правительство имеет право принять специальный закон, регулирующий этические нормы развития робототехники, которым должны следовать разработчики, производители и пользователи умных роботов.

Первые шаги в этом направлении делают и в Европе. В феврале 2016 года Европарламент принял резолюцию «Нормы гражданского права в робототехнике», в которой парламентарии обратили внимание на важность развития законодательной базы, а также отметили необходимость введения единой системы классификации роботов и общеевропейской системы их регистрации. Большое внимание в документе уделяется этическим принципам: например, отмечается, что потенциал использования робототехники должен оцениваться с точки зрения отсутствия угроз безопасности и здоровью человека, свободе и неприкосновенности частной жизни.

В ходе саммита ЕС, который прошел в Брюсселе в октябре 2017 года, лидеры европейских стран договорились в начале 2018 года разработать европейский подход к проблеме искусственного интеллекта. В официальных документах саммита также говорилось о необходимости активнее реагировать на новые мировые тенденции, к которым относится развитие искусственного интеллекта.

Автор: Анна Балашова.
При участии: Алексей Гаврилко-Алексеев.
Теги: ООН , законопроект , роботы , искусственный интеллект
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