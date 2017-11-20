Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,56 59,10 EUR Нал. 70,19 69,51 USD Бирж. 59,08 -0,60 EUR Бирж. 69,65 -0,59 USD ЦБ. 59,63 -0,36 EUR ЦБ. 70,36 -0,34 EUR/USD 1,17 -0,01 BTC/USD Бирж. 8003,88 -13,06 ММВБ 2131,91 -0,03% РТС 1132,45 +0,53% Brent 62,50 -0,35% DJIA 23358,24 -0,43% Nasdaq 6782,79 -0,15% FTSE 7380,68 -0,08%
Огневой юбилей
Лента новостей
СМИ сообщили о российском «корабле-призраке» на побережье США 02:27, Общество Немецкие либералы вышли из переговоров по формированию правительства 02:21, Политика WP узнала о подозрении иранских хакеров в атаках на телеканал HBO 01:52, Технологии и медиа В Кишиневе признали несостоявшимся референдум об отставке мэра 01:37, Политика Автор памятника Александру III опроверг обвинения в исторических ошибках 01:09, Общество Мединский отреагировал на призыв Райкина «урезонить» его 00:42, Общество Самолет-разведчик США совершил облет Калининградской области 00:07, Политика Аналитики предсказали поддержку ОФЗ Центробанком в случае новых санкций 00:00, Финансы Бизнес начал массовую перерегистрацию для исключения из черных списков 00:00, Финансы «Яндекс.Такси» купил сервис доставки еды из ресторанов 00:00, Технологии и медиа Приватизация «Роснефти» принесла «Роснефтегазу» убыток на 167 млрд руб. 00:00, Экономика Кадыров связал нападение на пост в Чечне с зарубежными спецслужбами 19 ноя, 23:30, Общество В Норвегии госпитализировали короля Харальда V 19 ноя, 23:07, Политика Президент Зимбабве отказался уходить в отставку 19 ноя, 22:35, Политика СМИ сообщили о нападении на журналистку РЕН-ТВ в Москве 19 ноя, 21:53, Общество Юнкер назвал ситуацию в Каталонии «катастрофой» 19 ноя, 21:08, Политика «Зенит» прервал двухмесячную безвыигрышную серию в чемпионате России 19 ноя, 20:58, Спорт Считаете себя хорошим рыбаком и опытным водителем: пройдите тест 19 ноя, 20:56, РБК и Mitsubishi Pajero Sport В Марокко при раздаче гуманитарной помощи погибли 15 женщин 19 ноя, 20:43, Общество ЛАГ пообещала поддерживать Саудовскую Аравию против Ирана 19 ноя, 20:20, Политика Туск обвинил партию Качиньского в деятельности в интересах России 19 ноя, 20:13, Политика Власти Анкары запретили показ связанного с ЛГБТ кино и выставки 19 ноя, 19:40, Общество Только спокойствие: как начать ремонт, советы дизайнера 19 ноя, 19:31, РБК и Экспострой на Нахимовском Власти Москвы рассказали о «корректировке улиц» для проекта легкого метро 19 ноя, 19:04, Общество Чемпионат России по футболу. «Зенит» — «Тосно». Онлайн 19 ноя, 19:00, Спорт В Чечне ликвидировали двух напавших на пост полиции боевиков 19 ноя, 18:24, Общество Саакашвили заявил о готовности возглавить правительство Украины 19 ноя, 18:11, Политика Хинштейн сообщил о похищении пистолета у бойца Росгвардии в «Москва-Сити» 19 ноя, 18:02, Общество
Огневой юбилей
Газета № 199 (2696) (2011) Общество, 19 ноя, 01:12
0
Огневой юбилей
Перестрелку в «Москва-Сити» устроили участники банкета и охрана комплекса
Конфликт на парковке у башни «Око», в результате которого пострадали шесть человек, произошел из-за неправильно припаркованного черного Mercedes. РБК стали известны подробности юбилейного банкета, закончившегося стрельбой
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Юбилей в кругу друзей

В пятницу, 17 ноября, на территории комплекса «Москва-Сити» между посетителями комплекса, сотрудниками частного охранного предприятия и вольнонаемными работниками вневедомственной охраны произошел конфликт, в результате которого шесть охранников получили огнестрельные ранения, а нападавшие скрылись с места преступления.

Стрельба началась из-за черного Mercedes, который припарковали у входа в подъезд башни, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве. Детали следствия также подтвердил собеседник, знакомый с материалами расследования. Пресс-служба Следственного комитета России ранее сообщала, что возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

Как рассказал РБК источник, знакомый с материалами расследования, в пятницу вечером в ресторане Crystall Ball Room, который расположен на 4-м этаже башни «Око» в «Москва-Сити», отмечали 50-летие предпринимателя из Измайлово Дмитрия Павлова, известного правоохранительным органам под кличкой Павлик.

«В программе вечера, которая есть в материалах уголовного дела, мероприятие называется «Юбилей в кругу друзей». Ведущим вечерней программы был заявлен Валдис Пельш. Из музыкальных исполнителей, указанных в программе, — Валерий Меладзе, Григорий Лепс, Любовь Успенская, а также артисты Cirque du Soleil», — рассказал источник. В программе отмечено, что сбор гостей был запланирован на 19 часов, а начало мероприятия — на 20 часов, отметил он.

В разговоре с РБК представитель Валерия Меладзе Сергей Лупов, занятый организацией концертов, сообщил, что певца не было в «Москва-Сити». «Меладзе выступал на столетии металлургического завода не в Москве», — заявил Лупов.

Директор продюсерского центра певца Григория Лепса Владимир Урюпин, директор Валдиса Пельша Табриз Шахиди, директор Любови Успенской Виталий Макаров отказались от комментариев.

В показаниях сотрудников ресторана говорится, что в зале присутствовали около 250 гостей, сообщил источник, знакомый с материалами расследования. «На входе в ресторан висел большой баннер с надписью Dmitry 1967. За столом гостей обслуживали около 80 официантов. Организаторы банкета выделили для безопасности трех охранников, еще 12 человек охраны были предоставлены заказчиками мероприятия», — рассказал собеседник.

«На юбилей приехали гости, известные правоохранительным органам, — Сергей Аксенов (Аксен), Олег Шишканов (Олег Раменский), Сергей Лалакин, Гарик Махачкалинский», — сообщил источник в ГУ МВД по Москве.

Конфликт на парковке

Следователи восстановили картину произошедшего по показаниям участников инцидента, рассказал источник в ГУ МВД по Москве. Около 20:30 на парковке возле башни сотрудники ЧОП, встречавшие гостей, попросили водителя убрать неправильно припаркованный автомобиль Mercedes черного цвета. Машина мешала проходу гостей, уточнил источник. «Из припаркованных автомобилей Toyota Land Cruiser, Mercedes Benz ML вышли несколько мужчин, которые выступили на стороне водителя черного Mercedes. Как потом стало известно, эти люди обеспечивали безопасность Гавриила Юшваева (бывший совладелец компании «Вимм-Билль-Данн», занимает 82-е место в списке богатейших бизнесменов России по оценке Forbes с состоянием $1,2 млрд)», — говорит источник.

«Именно его охрана вступила в конфликт с охраной башни «Око», в результате чего возникла перестрелка», — рассказал собеседник, знакомый с материалами уголовного дела.

В 21:50 в дежурную часть поступила информация об огнестрельном ранении в ресторане башни «Око», расположенной в 1-м Красногвардейском проезде, сообщил источник. «Прибывший на место наряд полиции обнаружил у подъезда башни четыре машины скорой помощи, которые были готовы принять раненых», — отметил собеседник.

Потасовка началась в лифтовом холле башни «Око», сообщил источник, близкий к ходу следствия. Через несколько минут оттуда стали слышны выстрелы. В показаниях очевидцев говорится, что из здания вышли двое мужчин, которые несли раненого. «Они погрузили раненого в Mercedes Benz ML», — добавил источник.

«Около 21:00, перед тем как гости подняли очередной тост, в холле ресторана раздались выстрелы, говорится в протоколе опроса одной из официанток», — сообщил источник. Там также сказано, что в зал вбежал мужчина и крикнул, чтобы все легли на пол. Метрдотель приказал обслуживающему персоналу покинуть ресторан через эвакуационный выход. После в холле на четвертом этаже ранения получили три человека, рассказал собеседник.

«Охрана» для авторитета

Участниками конфликта на парковке стали сотрудники ФГУП «Охрана» Росгвардии, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве. «Наряд этого ведомства в составе трех человек в тот вечер обеспечивал безопасность организатора мероприятия Дмитрия Павлова», — отметил он.

В протоколе допроса начальника спецотряда по охране перевозимого имущества ЦСН ФГУП «Охрана» Росгвардии говорится, что наряд из трех человек, вооруженный пистолетами Макарова, заступил на дежурство, сообщили в МВД. «В задачи наряда входила транспортировка груза фирмы «Интурист холдинг компания». Договор был заключен с представителем компании. Начальнику спецотряда позвонил один из сотрудников и сообщил, что на вечер запланирована охрана представителя заказчика Дмитрия Павлова на территории «Москва-Сити». «Охраняемым имуществом являлась автомашина Lexus, принадлежащая компании «Интурист холдинг компания». Наряд ФГУП «Охрана» передвигался на автомашине Toyota Land Cruiser 200», — рассказал источник.

Начальник спецотряда прибыл на место после сообщения о перестрелке и обнаружил двоих сотрудников ФГУП «Охрана», у которых были огнестрельные ранения. По его словам, табельное оружие они не применяли. У одного из охранников пропал пистолет, сообщил собеседник из ГУ МВД по Москве.

Двое сотрудников ФГУП «Охрана» были госпитализированы с огнестрельными ранениями в городские больницы, уточнил он. Еще четверо мужчин с огнестрельными ранениями машины скорой помощи доставили в близлежащие медицинские учреждения, добавил источник.

Авторы: Дмитрий Серков, Дмитрий Окрест.
Теги: Москва , стрельба , парковка , «Москва-Сити» , Григорий Лепс , воры , Гавриил Юшваев
Материалы по теме
Полиция задержала двух подозреваемых в стрельбе в «Москва-Сити» Общество
В результате стрельбы в «Москва-Сити» пострадали 6 человек Общество
СК возбудил дело после перестрелки в «Москва-Сити» Общество
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав