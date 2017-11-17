ВТБ поставили на продажу

Акции госбанка подешевели до уровня 2014 года

Акции банка ВТБ на Московской бирже дешевеют четвертый день подряд и в четверг обновили минимумы с декабря 2014 года. Основная причина — продажа заметных пакетов инвесторами: как самостоятельно, так и в результате margin call

Фото: Vincent Mundy / Bloomberg / Getty Images

Акции банка ВТБ на Московской бирже в четверг, 16 ноября, к 14:30 мск подешевели до 5,01 коп., падение составило 9,4% с момента открытия торгов. Аналитики, опрошенные РБК, называют три причины снижения стоимости бумаг до минимумов с декабря 2014 года. С начала недели бумаги ВТБ потеряли в цене более 15%, в том числе в среду упали на 5,6%. Впрочем, в течение четверга бумаги чуть-чуть подросли: по итогам дня снижение составило 6,2% по сравнению с предыдущим закрытием, акции стоили 5,2 коп. Несмотря на это, акции ВТБ были в четверг лидерами снижения на Московской бирже. Кроме того, объем торгов акциями ВТБ был рекордным за последние два года — он превысил 5,5 млрд руб.

«Мы не комментируем рыночные колебания стоимости акций ВТБ. Нет абсолютно никаких фундаментальных оснований для понижения стоимости наших ценных бумаг. Банк уверенно движется к выполнению цели по прибыли за 2017 год, а также всех задач, намеченных трехлетней стратегией ВТБ», — ответили на запрос РБК в пресс-службе банка.

Почему обвал?

Падение акций могло быть связано с грядущей реорганизацией банка путем присоединения ВТБ24, считает старший аналитик «Атона» Михаил Ганелин. На внеочередном общем собрании акционеров ВТБ 9 ноября было принято решение о реорганизации банка в форме присоединения к нему ВТБ24 с 1 января 2018 года. Тогда же была утверждена цена выкупа бумаг у акционеров, которые проголосуют против реорганизации. Цена была установлена на уровне 3,8 коп. Это более чем в полтора раза ниже рыночной цены одной акции ВТБ на Московской бирже на момент закрытия торгов 9 ноября (6,1 коп.).

Процессы слияния ВТБ и ВТБ24 начались задолго до того, как акционеры проголосовали за реорганизацию банка. На данный момент в обоих банках уже действуют идентичные условия по ипотеке, потребительским кредитам, вкладам, малому бизнесу и др. С 1 января 2018 года розничный бизнес будет действовать под единым брендом ВТБ.

Цена выкупа акций в полтора раза ниже рыночной, что показывает незаинтересованность мажоритарных акционеров в выкупе акций миноритариев и ограничивает количество желающих подавать бумаги на выкуп, полагает старший портфельный управляющий УК «КапиталЪ» Вадим Бит-Аврагим. «Акционеры обязаны предоставить возможность выкупа несогласным с реорганизацией акционерам, они такую возможность предоставляют», — добавляет он.

В пресс-службе ВТБ РБК уточнили, что оценка акций была произведена независимым оценщиком и предусматривает ценовой диапазон в стоимости акций. В соответствии с процедурой, определенной законодательством, выкуп акций будет осуществлен только в начале следующего года. В связи с этим ВТБ, стараясь придерживаться консервативной позиции, использовал нижнюю границу диапазона для определения цены для выкупа акций, отметил представитель пресс-службы банка.

По мнению Ганелина, падение цены акций может иллюстрировать отложенную реакцию миноритарных акционеров, несогласных с ценой выкупа.

Помимо этого снижение котировок акций ВТБ также может говорить о том, что один из миноритарных держателей акций ВТБ продает значительный пакет по какой-либо другой причине, рассуждает он. «Акции могут продавать как крупные акционеры, так и крупные негосударственные пенсионные фонды (НПФ)», — добавляет Ганелин. Серьезную просадку котировок Ганелин объясняет тем, что акции ВТБ выглядят достаточно дорого по сравнению с другими банками (например, по мультипликаторам ВТБ оценивается дороже Сбербанка) и не пользуются большим спросом у инвесторов. Поэтому в случае продажи одним миноритарием большого пакета акций мы можем наблюдать сильную просадку в динамике», — добавляет он.

По оценкам Вадима Бит-Аврагима, сегодня оборот по акциям ВТБ вырос более чем в три раза по сравнению со среднедневным оборотом за последние три меся​ца (4,5 млрд против 900 млн руб.). «Бумага снижается на фоне растущих объемов, это говорит о том, что какой-то крупный игрок выходит на рынок», — добавляет он.

Источник РБК на банковском рынке, знакомый с ситуацией, подтверждает: основная причина не в реорганизации. «Снижение цены бумаг ВТБ стало результатом серии margin call у ряда крупных инвесторов. Также — отдельно от этого — были заметны крупные продажи акций ВТБ группой инвесторов, связанных с «Открытием», — сообщил собеседник РБК. Вместе с тем представитель банка «ФК Открытие», находящегося на санации и отделенного от структур «Открытие Холдинга», уточнил: банк «ФК Открытие» и компании, входящие в группу банка, не продавали акции ВТБ. В «Открытие Холдинге» отказались от комментариев.

Начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко также связывает падение бумаг ВТБ с техническим срабатыванием margin call после того, как котировки пробили минимальный порог в 6 коп. на фоне большого оборота в течение дня (более 9 млн лотов), а не с реорганизацией. «В подавляющем большинстве случаев цена выкупа акций при реорганизации всегда находится ниже рыночной цены, то есть это не могло послужить драйвером падения котировок», — поясняет Ващенко. «Отправной точкой стало 14 ноября, когда бумаги закрылись ниже предыдущего минимума, это и вызвало шквал продаж», — резюмирует он.