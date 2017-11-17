На мусорной волне

«Ростелеком» решил заняться переработкой отходов в Удмуртии

«Ростелеком» может выйти на рынок переработки отходов. Контролируемая государством компания рассматривает возможность партнерского участия в проекте по утилизации отходов в Удмуртии

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

ПАО «Ростелеком» готово рассмотреть вариант инвестирования собственных средств в создание «недостающих элементов» системы обращения с отходами в Удмуртии. Об этом говорится в письме директора удмуртского филиала компании Андрея Шперлинга председателю правительства региона Ярославу Семенову (копия письма есть у РБК).

Проект компания разрабатывает совместно с удмуртской Ассоциацией переработчиков отходов, партнеры намерены сформировать совместное предложение об участии в конкурсе на выбор регионального оператора по утилизации отходов в республике, поясняется в письме. Среди недостающих элементов названы места для сбора отходов — контейнерные площадки, перегрузочные станции, сортировочные станции, полигоны захоронения отходов, технические средства для транспортировки, информационные системы.

Как заявила РБК пресс-секретарь главы Удмуртии Екатерина Волкова, инициатива исходила от «Ростелекома». «Компания заявляет о готовности вкладывать финансовые средства и организовать инфраструктуру обращения с отходами», — подтвердила она. По ее словам, на эту тему есть много заявок от различных бизнес-структур, желающих инвестировать в деятельность по обращению с отходами.

«Однако пока в Удмуртии не выбран региональный оператор по обращению с отходами, поэтому обсуждать эти предложения преждевременно», — уточнила Волкова. Выбрать оператора должно министерство энергетики и ЖКХ Удмуртии, к работе он должен приступить не позднее 1 января 2019 года.​

Представитель «Ростелекома» Андрей Поляков заявил, что компания думает увеличить свое присутствие на различных рынках и удмуртская инициатива — «еще одна попытка найти себе нишу для приложения сил». В то же время он оговорился, что «Ростелеком» пока только рассматривает возможность инвестиций в создание элементов системы обращения с отходами, выявляет спрос на данные услуги. «Подход к реализации подобных проектов требует тщательной бюджетной оценки с точки зрения экономической целесообразности», — отметил Поляков.

Фото: Екатерина Кузьмина для РБК

В поисках ниши

Основной профиль «Ростелекома» — оказание услуг международной и междугородной связи, местной телефонии (этим направлением занимались компании холдинга «Связьинвест», которые несколько лет назад были присоединены к «Ростелекому»). Также компания, являясь владельцем магистральных сетей связи по всей стране, зарабатывает на сдаче их в аренду различным клиентам и другим операторам связи.

Но в последние годы доходы от телефонии начали снижаться, и «Ростелеком», как и другие операторы связи, стал искать альтернативные ниши. Прежде они были связаны исключительно с сегментами телекоммуникационного рынка (услуги доступа в интернет, платного телевидения, виртуального оператора мобильной связи) или смежных отраслей (развитие дата-центров и облачных продуктов; сервисы, основанные на геоданных, индустриальный интернет вещей).

По итогам третьего квартала 2017 года выручка «Ростелекома» составила 75,6 млрд руб., из них на телефонию и оптовые услуги пришлось 25 и 18% соответственно. Направление широкополосного доступа в интернет принесло 23-процентную долю в выручке, телевидения — 9%, VPN — 8%, дополнительные и облачные услуги — 7%. Таким образом, на новые услуги в целом приходилось 47% выручки. Цель «Ростелекома» — увеличить эту долю до 60% к 2020 году.

Аналитик «Уралсиба» Константин Белов отмечает, что для «Ростелекома» логично искать новые источники доходов. Он также указывает, что у оператора, как у госкомпании, изначально сильные позиции во всех программах, связанных с органами власти. «Однако сложно поверить, что «Ростелекому» некуда девать деньги и компания готова инвестировать в проекты, настолько далекие от ее традиционного профиля деятельности. У «Ростелекома» нет огромных запасов наличности», — указывает Белов. Участие в удмуртском проекте, по его мнению, было бы оправданно, если бы речь шла только о создании информационно-цифровых систем.

Оборот сферы сбора и утилизации коммунального мусора без учета предприятий составляет 8,75 млрд руб. в месяц, рассказывал «РИА Новости» замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис. Исходя из этого, в год сумма может составлять 105 млрд руб. Объем рынка телекоммуникаций в 2016 году, для сравнения, составил 1,6 трлн руб., а в 2017 году может достичь 1,62 трлн руб., согласно оценке компании «ТМТ Консалтинг».

Рынок обработки мусора привлекает крупных инвесторов. В июне связанная с государственной корпорацией «Ростех» компания «РТ-инвест» выиграла конкурс на строительство четырех мусоросжигательных заводов в Московской области и одного в Татарстане. Общий объем финансирования проекта должен составить 160 млрд руб. В начале сентября представитель властей Владимирской области рассказывал, что совладелец УГМК Искандар Махмудов и его бизнес-партнер, акционер концерна «Калашников» Андрей Бокарев решили инвестировать в строительство станции по переработке мусора в области площадью 57 га, объект должен находиться на границе с Подмосковьем.

По словам руководителя группы по услугам в области устойчивого развития Deloitte Ивана Кухнина, рынок обработки мусора сильно недооценен. «При обработке мусора можно получить много ценных материалов, которые подходят для дальнейшего использования: металлы, бумагу, стекло и т.д. Мусор является неиссякаемым ресурсом. Проблема с полигонами только нарастает, сейчас она привлекла внимание государства», — перечисляет причины привлекательности этого рынка Кухнин. По его мнению, российские телекоммуникационные компании могут применять на этом рынке те же компетенции, что и телекоммуникационные компании в других странах мира, — следить за локацией и заполнением мусорных контейнеров и мусоровозов. «Важно понимать, как мусоровоз передвигается по коммунальной сети, насколько заполнены мусорные контейнеры, куда он сбрасывает мусор. Установив датчики, можно оптимизировать эти процессы», — рассказал эксперт.

Фото: Александр Артеменков / ТАСС

В поисках прибыли

Это не первый случай, когда телекоммуникационная компания рассматривает возможность работы в принципиально новом сегменте.

Осенью 2016 года столичный оператор фиксированной телефонии и доступа в интернет «Московская городская телефонная сеть» (МГТС, «дочка» МТС) добавила на своем сайте раздел «Домашний оператор». В нем абоненты МГТС в Москве и Подмосковье получили возможность заказать электромонтажные и сантехнические работы, услуги по ремонту, установке бытовой техники, мелкий бытовой ремонт, компьютерную помощь. Впоследствии список услуг был расширен, добавились установка окон, натяжных потолков, счетчиков воды, химчистка одежды и другие.

«Это очередной шаг на пути трансформации МГТС в полноценного мультисервисного оператора с большим набором нетелеком-услуг. Давно очевидно, что выручка от услуг связи растет все медленнее, компания заранее начала разработку новых сервисов, которые будут приносить дополнительные доходы», — говорил РБК директор по маркетингу МГТС Дмитрий Кулаковский на этапе запуска проекта.

Спустя год представитель компании рассказал, что они в целом довольны развитием проекта: ежегодные траты одной семьи на бытовые услуги намного больше, чем средний счет одного абонента телекоммуникационных услуг. Представитель МГТС приводил оценку Минэкономразвития объема потребительского рынка Москвы, который интересен МГТС, — около 11,5 млрд руб. в год.

В конце октября представитель МГТС рассказывал, что с начала года у компании было около 13 тыс. заказов на подобные услуги. Средний счет по ним составлял от 1,6 тыс. руб. в начале года до 2,78 тыс. руб. к настоящему времени, то есть выручка МГТС от подобных услуг могла составить минимум 20,8 млн руб.