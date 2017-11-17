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Из России с налогом
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Из России с налогом
Газета № 198 (2695) (1711) Бизнес, 16 ноя, 12:41
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Из России с налогом
Госдума одобрила введение системы tax free
Госдума приняла закон о введении tax free в России. Полностью система заработает с октября 2018 года. На компенсации иностранным покупателям будет уходить до 200 млн руб. в год, но это стимулирует развитие российского ретейла
Фото: Валентина Певцова / ТАСС

Госдума в четверг, 16 ноября, приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о введении в России системы tax free, которая подразумевает возврат налога на добавленную стоимость (НДС) при вывозе товаров из страны нерезидентами. Соответствующая статья будет внесена в Налоговый кодекс.

Закон вступит в силу через месяц после опубликования. Но полностью система заработает не раньше 1 января 2018 года, когда начнется очередной налоговый период по НДС, а технически вся интеграция по документообороту должна завершиться только к 1 октября 2018 года: к этому моменту обмен документами между магазинами, Таможенной и Налоговой службами станет электронным, следует из законопроекта.

Согласно закону вернуть НДС смогут граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия). Компенсация налога, на которую они смогут рассчитывать, — это сумма НДС в размере 18% за вычетом комиссии оператора tax free. Сумма покупки должна составлять не менее 10 тыс. руб. с учетом налога, говорится в законопроекте. Иностранный покупатель не получит компенсации, если приобретет подакцизные товары, могут быть исключены и другие их категории — окончательный список сформирует правительство, оно же определит и перечень городов. Пока предполагается, что это будут Москва, Санкт-Петербург и Сочи, сообщал Минпромторг.

Сколько стоит tax free​

Минфин разработал законопроект о внедрении tax free по поручению первого вице-премьера Игоря Шувалова, данному в начале ноября 2016 года. На компенсации НДС иностранцам будет уходить около 150–200 млн руб. в год, говорилось в финансово-экономическом обосновании законопроекта, внесенном в Госдуму в июне 2017 года. Кроме того, для введения системы Федеральная таможенная служба должна будет потратить около 50 млн руб., Федеральная налоговая служба — 213,15 млн руб. (и еще 94,22 млн руб. ежегодно).

Расходы бюджета планируется обеспечить за счет увеличения туристического потока и роста торговли, говорится в экономическом обосновании. В Москве и Санкт-Петербурге совокупно туристы потратили около $1,5 млрд за 2016 год, подсчитали аналитики Mastercard. Ни один из российских городов пока не попал в топ-50 городов с максимальными тратами.

Кто едет в Россию

За первое полугодие 2017 года въездной турпоток в Россию снизился, по данным Росстата, на 3%, до 10,9 млн человек. Первое место среди стран ближнего зарубежья занимает Украина с 3,9 млн туристических поездок (такую цель продекларировали сами пересекающие границу), что на 3% больше, чем годом ранее. Среди стран дальнего зарубежья лидирует Китай с 555 тыс. поездок, что на 21% больше аналогичного показателя прошлого года.

В 2018 году общий въездной турпоток в Россию благодаря чемпионату мира по футболу вырастет в разы, прогнозирует член президиума Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович. Он уточняет, что рост обеспечат болельщики, но число «классических» туристов при этом снизится, так как высокий сезон на въездном рынке для Москвы и Петербурга приходится как раз на июнь—июль, когда будет проходить чемпионат.

Люкс без НДС

Перечень компаний, которые смогут войти в систему tax free, будет утвержден Минпромторгом. В пилотном запуске должны участвовать операторы люксовых товаров — магазины группы Bosco di Ciliegi (ГУМ, Петровский пассаж, «Морвокзал» в Сочи) и Mercury (ЦУМ, ДЛТ), рассказывал РБК один из инициаторов внедрения системы, глава Bosco do Ciliegi Михаил Куснирович.

Критериями отбора ретейлеров для участия в пилотном проекте будут их годовая выручка и объем уплаченных налогов за последние несколько лет, пояснял ​в марте 2017 года директор департамента налоговой и таможенной политики​ Минфина Алексей Сазанов. По его словам, магазины смогут выбирать между операторами Global Blue и Premier Tax Free.

Михаил Куснирович рассказывал в интервью РБК, что российским ретейлерам трудно конкурировать с иностранными в том числе из-за отсутствия tax free. «Нам сложнее, у нас нет налаженного въездного туризма», — говорил он. «И конъюнктура такова, что мы в геополитическом плане не самое лакомое направление, в экономическом плане — вполне, а в культурном — вообще одно из самых богатых», — считает Куснирович.

Для ретейлеров дорогих товаров спрос со стороны туристов стал одним из главных драйверов роста в последние годы. Так, трафик в универмагах ЦУМ и ДЛТ вырос более чем на 40% за осенне-зимний сезон 2016/17 годов в основном за счет иностранцев, которых стало в четыре раза больше, сообщала Mercury, управляющая универмагами. ЦУМ и ДЛТ уже полностью готовы к старту системы с 2018 года, рассказала РБК представитель Mercury Анна Дубровина. По ее словам, в универмагах уже действуют специальные преференции для иностранных покупателей, но введение tax free должно еще больше увеличить поток иностранных клиентов. Компания ожидает, что система удвоит оборот в течение первых трех лет, добавляет она.

Основной спрос на люксовые товары обеспечивают туристы из Китая, которые предпочитают покупать в Москве и Санкт-Петербурге одежду известных марок, ювелирные изделия и часы, по данным туристической организации «Мир без границ». В среднем они тратят около $530 в день на покупки в России.

Авторы: Анастасия Демидова, Сергей Соболев.
Теги: Госдума , tax free
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