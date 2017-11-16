Один обмен на всех

Владимир Путин подключается к переговорам ЛНР и ДНР о пленных

Владимир Путин пообещал напрямую обсудить с лидерами ДНР и ЛНР обмен пленными с украинской стороной. 15 ноября он провел такой разговор. Обмен по формуле «всех на всех» может пройти до Нового года, полагают источники РБК

Владимир Путин и Виктор Медведчук (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

​Встреча в монастыре

Президент России Владимир Путин в среду, 15 ноября, заявил, что «переговорит» с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик об обмене пленными с украинской стороной. Об этом он сообщил на встрече с украинским политиком, лидером движения «Украинский выбор» Виктором Медведчуком.

Встреча Медведчука, российского президента и предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла прошла в Ново-Иерусалимском монастыре в подмосковной Истре. По словам главы пророссийского движения, власти Украины и самопровозглашенные республики Донбасса не обменивались пленными уже 14 месяцев. «Украина сегодня готова освободить 306 человек, рассчитывает на освобождение Донецком и Луганском 74 человек, и это можно было бы сделать до новогодних и рождественских праздников», — сказал Медведчук. Он попросил Путина «проявить гуманизм и обратиться к главам непризнанных республик», чтобы провести этот обмен как первый этап обмена «всех на всех». «Я сделаю все, что от меня зависит, переговорю с руководством и Донецкой республики, и Луганской республики», — пообещал российский президент.

Вечером 15 ноября Кремль сообщил, что Путин провел разговор с лидерами ДНР и ЛНР. «Путин сообщил собеседникам, что он поддержал предложение Медведчука о масштабном обмене удерживаемыми с обеих сторон лицами», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Руководители ДНР и ЛНР «инициативу поддержали». Они отметили, что » предстоит дополнительно проработать этот вопрос с представителями украинской стороны», говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

По официальным данным, ранее Путин не вел прямых переговоров с лидерами ДНР и ЛНР. При этом встреча в Ново-Иерусалимском монастыре состоялась на следующий день после выхода заявления о результатах переговоров представителя президента России Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера (13 ноября они беседовали в Белграде). По словам Суркова, обсуждалась «российская инициатива» по размещению миротворцев на Украине. Представитель президента отметил, что «американские друзья передали свои предложения к нашему проекту резолюции Совбеза — 29 абзацев», три из них российская сторона «сочла приемлемыми».

Успеть до Нового года

Обмен пленными является одним из пунктов минских соглашений и постоянно обсуждается в «нормандском формате», однако дело практически не сдвигается с мертвой точки.

Глава правления международной общественной организации «Гражданский союз» Армен Мартиросян, близкий к контактной переговорной группе в Минске, сказал РБК, что, по его сведениям, после слов российского президента до конца года «наконец-то пройдет обмен пленных всех на всех». «Переговоры проводит Медведчук, а от Владимира Путина дадут указания [главе ДНР Александру] Захарченко и [лидеру ЛНР Игорю] Плотницкому», — сообщил он. Мартиросян пояснил, что приведенные Медведчуком цифры — это официально согласованные всеми сторонами списки пленных, в них входят как военнопленные, так и политзаключенные (например, обвиняемые в помощи сепаратизму). По его словам, обе стороны считают, что на самом деле эти цифры выше.

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев связал заявление Путина со стремлением повысить статус как Захарченко и Плотницкого, так и самопровозглашенных республик в целом. «Вот Путин с ними переговаривается, а почему бы Киеву и Волкеру тоже не вести с ними переговоры?» — отметил он. По мнению Карасева, Кремль хочет показать, что ДНР и ЛНР «не какие-то марионетки, которые управляются, а вполне суверенные, полугосударственные образования, с которыми надо вести переговоры, для того чтобы добиться тех или иных целей». «Может быть, это шаг, который приближает их признание в качестве республик, если миссия Волкера будет невыполнима», — допустил он.

Подключение российского лидера к переговорам по обмену пленных необходимо, сказал РБК руководитель украинской организации «Офицерский корпус» Владимир Рубан, занимающийся этим процессом. «Создается впечатление, что обмен умышленно затягивали именно для такого повода. На сегодняшний день освобождение зависит от решения первых лиц государств и непризнанных республик», — отметил он. Рубан подчеркнул, что Киев «очень аккуратно, с опаской» ждет дальнейших действий Москвы, но выразил надежду на то, что обмен пройдет в праздничную дату, как это уже было раньше, например под Новый год. «Это красиво для политики. Мы же никогда не привязывались к датам и освобождали и в выходные, и в будни», — пояснил он.

Президент России показывает, что готов на самые «неожиданные и экстраординарные» шаги в процессе урегулирования конфликта между Украиной и республиками Донбасса, заявил РБК близкий к помощнику президента Суркову ​директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. По его словам, Киев неоднократно срывал обмен «резкими действиями». «Путин идет навстречу, несмотря на то что это не совсем президентское дело, понимая, какой общественный и политический резонанс может вызвать [эта инициатива], если результат будет удачным. Это еще один шаг Путина навстречу Киеву вслед за инициативой о возможности введения охранной миссии миротворцев в Донбассе», — полагает эксперт.

Проверенный посредник

Виктор Медведчук считается близкой к российскому президенту фигурой. У них прямые контакты в последние годы, и Медведчук считается важным звеном в переговорах между Москвой и Киевом, рассказывали источники РБК, близкие к Кремлю и администрации президента Украины. Встреча в Новом Иерусалиме стала для них по меньшей мере второй за этот год. Так, по данным РБК, в конце этого августа они обсуждали тему обмена пленных в Крыму.

Пресс-секретарь «Украинского выбора» Олег Бабанин сказал РБК ​о недоступности Медведчука для комментариев, поскольку после встречи с президентом тот вылетел из страны.