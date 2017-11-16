Оружие без отдачи

Москва согласилась реструктурировать долг Венесуэлы в $3 млрд

По условиям подписанного в Москве соглашения Каракас, задолжавший России более $3 млрд, получил рассрочку до 2027 года. Изначально кредит, выданный в 2011 году под поставки российского оружия, подлежал выплате к 2018 году

Николас Мадуро и Владимир Путин (Фото: Юрий Кадобнов / Reuters)

Представители правительств Венесуэлы и России подписали в Москве соглашение о реструктуризации долга латиноамериканской страны, следует из сообщения Минфина, поступившего в РБК.

В документе подчеркивается, что общий размер долга Венесуэлы составляет $3,15 млрд. По условиям соглашения Каракас сможет постепенно возвращать эту сумму в течение десяти лет, при этом в течение первых шести лет объем платежей будет «минимальным».

«Облегчение долгового бремени, предоставляемое республике [Венесуэла] в результате реструктуризации задолженности, позволит направить высвободившиеся средства на развитие экономики страны, улучшит платежеспособность дебитора, повысит шансы всех кредиторов на возврат ранее предоставленных Венесуэле кредитов», — говорится в сообщении Минфина.

Министр финансов Венесуэлы Симон Серпа написал в своем Twitter, что он и замминистра финансов России Сергей Сторчак подписали протокол о «рефинансировании суверенного долга Венесуэлы перед Россией».

На момент предыдущей реструктуризации, которая состоялась чуть более года назад, долг Венесуэлы был зафиксирован на уровне $2,84 млрд. А теперь он увеличился до $3,15 млрд. Это связано с тем, что сумма долга была консолидирована с учетом невыплаченных процентов и штрафных процентов на просроченную задолженность.

Минфин не раскрывает стоимость обслуживания реструктурированного долга для Венесуэлы. По предыдущему соглашению (от сентября 2016 года) на сумму кредита, изначально использованного венесуэльцами, начислялись проценты по ставке 8% годовых.

В начале октября о возможности очередной реструктуризации долга Венесуэлы заявлял прибывший в Москву президент этой страны Николас Мадуро.

«У нас нет трудностей, мы выполняем наши обязательства перед Россией. И любая реструктуризация наверняка будет результатом договоренностей правительств, здесь нет проблем», — сказал тогда президент Венесуэлы.

Долги за оружие

Долг восходит к российскому госкредиту в размере до $4 млрд, который был предоставлен Каракасу еще в декабре 2011 года и предназначался для финансирования поставок в Венесуэлу российской продукции военного назначения. На конец 2013 года российские предприятия поставили Венесуэле вооружений на $2,65 млрд, получив соответствующую оплату из госкредита. К апрелю 2015 года российский Минфин перечислил Венесуэле еще $962 млн, сообщалось в материалах Госдумы, которая в 2015 году рассматривала поправки к изначальному соглашению. Таким образом, Венесуэла использовала как минимум $3,6 млрд из всего кредита для закупки российской продукции.

По расчетам Reuters, с 2006 года Россия предоставила Венесуэле кредиты или кредитные линии на общую сумму $17 млрд. Часть этих денег была направлена на закупку российских истребителей «Сухой», военных вертолетов, танков и автоматов Калашникова. В общей сумме кредитов Reuters учитывает $6 млрд авансов, выданных «Роснефтью» венесуэльской госкомпании PDVSA в рамках контрактов на поставку венесуэльской нефти. Долг PDVSA не является частью сделки по реструктуризации государственной задолженности, уточнил в среду Серпа.

Нынешняя реструктуризация долга Венесуэлы — уже третья по счету. Изначально по договору от декабря 2011 года Венесуэла должна была погасить всю задолженность по выбранному кредиту к сентябрю 2018 года. В сентябре 2014-го сроки погашения части долга сместили на 2021 год, другая часть осталась к погашению до 2018-го.

В марте 2016 года Венесуэла пропустила платеж по российскому кредиту, после чего ей вновь была предоставлена отсрочка: сумма долга была пересчитана и составила $2,84 млрд, она должна была погашаться полугодовыми траншами до сентября 2021 года. Однако весной 2017 года Венесуэла просрочила очередной платеж, не вернув российской стороне по меньшей мере $221 млн. Теперь крайний срок погашения долга смещен на 2027 год.

Поскольку речь идет о реструктуризации долга иностранного государства перед Россией, в соответствии с Бюджетным кодексом соглашение с Венесуэлой подлежит ратификации в Госдуме.

По данным Центробанка Венесуэлы, внешний долг государства составляет около $90 млрд. Но финансовая компания Exotix, специализирующаяся на развивающихся рынках, оценивает совокупную задолженность госсектора Венесуэлы в $100–150 млрд. В начале ноября президент Венесуэлы Мадуро объявил, что будет реструктурировать внешний долг, включая облигации, находящиеся у глобальных инвесторов. На этой неделе рейтинговое агентство S&P объявило «выборочный дефолт» по внешним обязательствам Венесуэлы, сославшись на то, что страна пропустила выплату процентов по нескольким выпускам.