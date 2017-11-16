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Непреодолимый языковой барьер
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Непреодолимый языковой барьер
Газета № 197 (2694) (1611) Политика, 15 ноя, 00:03
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Непреодолимый языковой барьер
Кремль не согласился на особые права Татарстана
Позиция Кремля по поводу изучения национальных языков в школе неизменна — они изучаются добровольно, и для Татарстана, несмотря на заявления его властей, исключения не будет, сказали источники РБК и подтвердил Дмитрий Песков
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Только добровольно

Федеральный центр не намерен менять свою позицию, касающуюся изучения в школах национальных языков. «Все будет в соответствии с законодательством — национальные языки изучаются на добровольной основе. Это правило для всех национальных республик, исключений не будет ни для кого», — заявил РБК федеральный чиновник. Информацию о том, что позиция федерального центра не изменится, РБК подтвердил источник, близкий к Кремлю.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос РБК, действительно ли федеральный центр не намерен менять мнение относительно добровольного принципа изучения национальных языков в школах, ответил: «Да. Действительно».

Вопрос о двух часах

О недопустимости «заставлять человека учить язык, который родным для него не является», заявил 20 июля Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям. «Языки народов России — это неотъемлемая часть самобытной культуры народов России. Изучать эти языки — гарантированное Конституцией право, право добровольное. Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как снижать уровень и время преподавания русского (языка)», — отметил глава государства.

В свою очередь, власти Татарстана заявили о намерении ввести два часа в неделю обязательного изучения татарского языка в местных школах. Об этом 8 ноября на заседании Госсовета республики сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов. Власти республики подготовили вариант образовательного стандарта, который учитывает как федеральное, так и местное законодательство, добавил Минниханов. Образовательный стандарт, по его словам, «предварительно согласован со специалистами Минобразования».

Президент Татарстана также сообщил, что у него были переговоры с администрацией президента по вопросу преподавания татарского. «Понимание тоже есть. Я очень надеюсь, что в ближайшее время мы эту тему сможем разрулить», — сказал он.

Министр образования и науки Татарстана Энгель Фаттахов тогда же уточнил, что обязательные уроки татарского вводятся в начальной и средней школах, а в старших классах его изучение станет добровольным. 7 ноября, добавил Фаттахов, он встречался с главой Минобразования Ольгой Васильевой, которая «подтвердила готовность согласовать данное компромиссное решение».

Минобрнауки за Кремль

Минобрнауки не давало Татарстану гарантий сохранения обязательного татарского языка в школьном расписании, рассказал РБК еще один федеральный чиновник. В том числе поэтому ведомство воздержалось от комментариев по поводу заявлений Минниханова и Фаттахова, добавил он. Минобрнауки поддержит позицию Кремля, подчеркнул собеседник РБК.

РБК ожидает ответа от пресс-службы Минобрнауки.

Глава Минобразования Ольга Васильева высказывала свое мнение по поводу изучения языков республик на всероссийском родительском собрании. «Когда мы говорим о насильственном, недобровольном [изучении языка], я думаю, что каждый случай надо рассматривать отдельно. Эта сфера очень тонкая и чувствительная. У нас многонациональная страна, которая имеет синтез культур... Мне кажется, неправильно, если ты родился и живешь в Башкирии или Татарстане и не знаешь языка», — подчеркивала Васильева.

Рост протестных настроений

Заявление Кремля о том, что национальные языки в школах должны изучаться исключительно на добровольной основе, — это шок для национальных республик, считает политолог Аббас Галлямов. «Русскоязычные родители, конечно, не были в восторге от того, что их детям приходится изучать языки национальных республик, но относились они к этому как к неизбежному злу, это не было сколько-нибудь серьезной политической проблемой», — продолжает эксперт.

Фото: Егор Алеев / ТАСС

А вот теперь проблема действительно появилась, говорит Галлямов, — национальная интеллигенция воспримет это как демонстративное принижение их родного языка. Для этнических меньшинств языковой вопрос — вещь очень важная, и решение федерального центра будет способствовать их отчуждению, росту протестных настроений, прогнозирует эксперт. «На нынешних выборах президента это, наверное, не скажется, но к следующим создаст серьезный негативный задел», — уверен эксперт.

Тема языка в Татарстане чувствительна скорее для сельского населения, чем для более космополитичного городского, говорит глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Действия Кремля объясняются борьбой за 2018 год, за попытки показать, что федеральный центр и дальше может активно вовлекаться в вопросы, которые республики считали своими, уверен Виноградов. «Тезис одинаковости правил игры для всех привлекателен, но без симметричных шагов в отношении Чечни он вряд ли будет выглядеть как абсолютный», — констатирует Виноградов.

При этом о возможном негативном влиянии позиции Кремля на итоги президентских выборов в национальных республиках говорить пока рано. «Готовности элит вести контригру нет, хотя элемент моральной демотивации у части лоялистов возможен», — прогнозирует Виноградов.

Тот, кто хочет знать тот или иной язык национальных республик, может его изучать, никто этого не запрещает, но обязательное изучение неправильно, считает политтехнолог Дмитрий Гусев. «В Бурятии живут 30% бурят, остальные — русские и представители других национальностей, в Марий Эл только 15% марийцев, и такая ситуация в большинстве национальных республик. А какой язык изучать в Дагестане, где живут представители более ста национальностей?» — рассуждает эксперт.

На итогах президентских выборов в республиках позиция федерального центра не скажется, уверен Гусев, поскольку об ограничении или запрете изучения национальных языков речь не идет.

Авторы: Наталья Галимова, Полина Звездина.
Теги: Владимир Путин , Рустам Минниханов , Дмитрий Песков , Ольга Васильева
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