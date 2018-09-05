Сложное кино: студия Lateral Summer делает фильмы в передовых форматах

Основатели маленькой киностудии Lateral Summer Наталья Покровская и Антон Уткин начинали как любители, а став профессионалами, ищут нишу в новых форматах. В этом году вышел их интерактивный веб-сериал, а на очереди VR-фильм

Фото: Юрий Чичков для РБК

«Новое приложение Стивена Содерберга навсегда изменит телевидение» — с таким громким анонсом журнал Wired в августе 2017 года представлял интерактивный веб-сериал Mosaic. За пару месяцев до этого в Москве завершились съемки российского аналога прорывного проекта под названием «Все сложно», премьера была назначена на февраль 2018-го. Первый в стране интерактивный веб-сериал — совместная продукция благотворительного фонда «Нужна помощь» и студии Lateral Summer Антона Уткина и Натальи Покровской.

Главная героиня «Все сложно» Катя — девушка с положительным ВИЧ-статусом. Развитие сюжета определяет зритель: на нескольких развилках пользователь выбирает, как двинуть историю, чтобы сделать Катю счастливее и привести к обнадеживающему финалу.

«Лето», «Черти», «Кинотавр»

Основатели Lateral Summer пришли в кино не сразу: Уткин был дизайнером в «Афише» и собственной студии, Покровская работала копирайтером. Познакомились в «Живом журнале» в 2005 году, через шесть лет стали коллегами в стартапе MentorBot. «Антон хотел делать кино, я тоже была не прочь. Мы начали снимать ученические вещи, разбираться с оборудованием, читать книжки», — вспоминает Наталья.

Молодые режиссеры все делали, как типичные любители: трудились на основной работе, а в свободное время придумывали первый проект — фантастическую короткометражку о петле времени. Фильм сняли на свои деньги на фотоаппарат Уткина, он же был оператором. Два актера сыграли бесплатно. Лента участвовала в любительском конкурсе — правда, осталась без призов. После нескольких ученических проектов Покровская и Уткин основали Lateral Summer и сняли «серьезную» историю — короткометражку «Лето», вновь в жанре фантастики.

Сценарий писали для международного конкурса под эгидой алкогольного бренда, но выиграть не получилось. Тогда партнеры переписали его уже на русском языке и сняли картину в Москве. На главную роль согласилась актриса Алена Бабенко, собралась полноценная съемочная группа. 300 тыс. руб. собрали через краудфандинг, столько же Покровская и Уткин вложили сами.

С «Летом» они в 2015 году с ходу прошли в конкурсную программу короткого метра фестиваля «Кинотавр», что для молодых режиссеров «с улицы» прорыв. «Кинотавр» дал нам знакомства, легитимизацию того, что мы в кино, в индустрии», — объясняет Уткин. Через два года партнеры снова попали на фестиваль с проектом «Черти», который анонсировался как «тизер к фантастическому сериалу». Закрепление статуса участника «Кинотавра» заставило Покровскую и Уткина заняться кино всерьез — к тому моменту они уже посвящали Lateral Summer все свое время.

Сериал не для ТВ

Студент придумывает приложение, гипнотизирующее людей; медсестра использует тело мужа как передатчик данных; изобретатель создает машину времени — сюжеты фильмов Lateral Summer строятся вокруг технологий. Любовь к технологиям проявилась и во «Все сложно», первом масштабном проекте студии.

Покровскую и Уткина в апреле 2017 года позвали снимать сериал сотрудники сайта «Такие дела», социального медиапроекта фонда «Нужна помощь». Через историю героини с ВИЧ редакция хотела дестигматизировать заболевание, говорит представитель фонда Катерина Абрамова. «Нужно было поговорить на острую тему с молодой аудиторией на ее языке», — добавляет Уткин. Интерактивный формат идеально подходил под поставленные задачи. «Способ достучаться до аудитории, которая не смотрит телевизор, аудиовизуальным контентом — это интернет», — поясняет Покровская.

Первый драфт сценария, без интерактивной части, для «Таких дел» написал бывший главный редактор сайта Валерий Панюшкин. Уткин и Покровская, оба геймеры-любители, предложили разветвить сюжет по образу видеоигр. Так зрители получили возможность выбирать, какие решения принимают герои, и менять ход истории.

«Такие дела» взяли на себя организацию съемок, продюсирование и сбор денег. Студия Lateral Summer сняла 35 роликов: 12 серий и разные концовки к ним. Актеры снимались бесплатно, монтажом занималась Покровская, они же вместе с Уткиным делали цветокоррекцию.

Бюджет «Все сложно» составил 2,7 млн руб. Бóльшая часть средств — из бюджета фонда, гранты предоставили «ВКонтакте» (на продвижение в соцсети) и компания Janssen. Сериал вышел в мобильном приложении «ВКонтакте» и на «Таких делах». Были у фильма и партнеры, помогавшие не деньгами: компания «ОбедБуфет» привозила еду на съемочную площадку, а владельцы помещений и оборудования делали скидки на аренду. Без этих льгот стоимость проекта была бы втрое больше, говорит Уткин.

Сериал посмотрели около 350 тыс. раз, среднее время просмотра в премьерные дни составило 19 минут. Создатели довольны: для интернет-проекта это очень много, утверждает Покровская.

«Бутик для нетривиальных задач»

В августе Уткин и Покровская собираются представить на международном кинорынке (деловая часть Венецианского фестиваля) свой будущий проект, тоже вдохновленный играми, — фантастический триллер для виртуальной реальности (VR). Сценарий написал Уткин, главную роль планирует сыграть Риналь Мухаметов, снимавшийся и во «Все сложно».

Драматургия в VR сильно отличается от традиционного кино, говорит Уткин: сюжет разворачивается от первого лица, возникает «ощущение полной свободы действий». Технически проект должен стать симулятором выхода в открытый космос, а смотреть фильм нужно будет в VR-шлеме.

Цикл производства такого кино ближе к играм, поэтому может длиться от трех лет и дольше. Стоимость подобного проекта — до $1 млн, уточняет Уткин. В Венеции у партнеров назначено несколько сессий с потенциальными инвесторами. Если деньги найдутся, фильм будет делаться для международной аудитории: по прогнозу аналитиков IDC, к концу 2022 года в мире будет продано уже более 39 млн VR-шлемов.

«Надо думать, где индустрия и где деньги», — говорит Уткин о выборе ниши. Встроиться в телевидение очень сложно, а российское кино практически полностью субсидируется Министерством культуры, перечисляет Антон. Фильмов без поддержки государства единицы, это слишком дорого, добавляет Покровская.

Финансовые показатели Lateral Summer основатели студии не раскрывают. Пока кино не приносит дохода, они зарабатывают на смежных проектах: например, Уткин весной снял ролик для Chanel и Buro 24/7, а Покровская делает подкасты для приложения Nike. Осенью они вместе будут преподавать в магистратуре Тюменского университета. «Мы бутик, который решает разовые нетривиальные задачи. Точек роста для студий не так много», — заключает Уткин.